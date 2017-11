นักสตรีนิยม 'จูดิธ บัตเลอร์' ถูกขวาจัดบราซิลประท้วงขับไล่

Published on Wed, 2017-11-15 11:57

จูดิธ บัตเลอร์ เป็นนักสตรีนิยม ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีเพศสภาพ ถูกกลุ่มขวาจัดจำนวนหนึ่งออกมาขับไล่ระหว่างร่วมจัดเสวนาในบราซิล พวกเขาทำภาพสาปแช่ง-เผาราวกับ 'ล่าแม่มด' เพราะไม่พอใจแนวคิดสนับสนุนความหลากหลายทางเพศของเธอ

14 พ.ย. 2560 เมื่อราวสัปดาห์ที่แล้วมีการจัดประชุมวิชาการในบราซิลซึ่ง จูดิธ บัตเลอร์ นักสตรีนิยมชาวอเมริกันผู้เคยเสนอแนวคิดด้านเพศสภาพ เป็นผู้ร่วมจัดงาน งานประชุมวิชาการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเพศสภาพโดยตรงแต่เป็นงานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและบัตเลอร์ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีร่วมพูดด้วย แต่ก็มีกลุ่มคนในบราซิลที่ไม่พอใจด่าว่าเธอเป็น "แม่มด" กล่าวหาว่าเธอเป็นผู้ที่จะ "ทำลายอัตลักษณ์ทางเพศ" และอ้างว่าการทำเช่นนี้จะ "ลดทอนคุณค่าของประเทศ"

คนเหล่านี้คิดว่าบัตเลอร์จะมาพูดในประเทศบราซิลด้วยประเด็นจากหนังสือชื่อ Gender Trouble ซึ่งพูดถึงเพศสภาพของคนเราว่าเป็นสิ่งที่ถูกทำให้ยอมรับกันไปเองจากบรรทัดฐานสังคม และข้อจำกัดทางสังคมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งกำหนดแปะป้ายให้คนเป็นเพศอะไร อีกทั้งบัตเลอร์ยังสนับสนุนให้มีการยอมรับและสร้างภาษาสำหรับคนที่มีนิยามเพศสภาพตนเองแบบไม่สามารถกำหนดเป็นชายหรือเป็นหญิงได้ตายตัว แต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านก็ไม่พอใจกล่าวหาว่าแนวคิดของบัตเลอร์ "เลวทรามดั่งปีศาจร้าย"

กลุ่มคนที่ไม่พอใจบัตเลอร์พากันสร้างรูปจำลองของเธอสวมบราสีชมพูและเผาทิ้งในที่ชุมนุม มีการเขียนข้อความใต้ภาพของเธอว่า "ลงนรกไปซะ" รวมถึงถ้อยคำที่เลวร้ายกว่านั้น บางคนชูไม้กางเขนและธงบราซิล สื่อท้องถิ่นของบราซิลรายงานว่ากลุ่มชาวคริสต์ขวาจัดออกมาชุมนุมและล่ารายชื่อขับไล่ให้เธอออกห่างจากบราซิลซึ่งแน่นอนว่าบัตเลอร์ไม่ยอม

เมื่อข่าวเรื่องการประท้วงแพร่ออกไปก็มีกลุ่มคนในวงการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์พากันส่งเสียงสนับสนุนเธอ ฟรองชัวส์ ซอยเยอร์ นักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยุคกลางจากมหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันในอังกฤษระบุผ่านทวิตเตอร์ว่า "คุณจะรู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยของคุณส่งผลสะเทือน นั่นก็คือเมื่อมีกลุ่มม็อบถือไบเบิลและกางเขนเผารูปจำลองของคุณอยู่นอกงานสัมมนาของคุณน่ะสิ"

ทั้งนี้ ก็มีกลุ่มคนอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาชุมนุมแสดงการสนับสนุนบัตเลอร์และต่อต้านแนวคิดของพวกขวาจัด ภาพการชุมนุมจากทวิตเตอร์ของผู้ใช้งานที่ชื่อ @AngelaMilanese ระบุว่า คนกลุ่มที่สนับสนุนบัตเลอร์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความยอมรับความต่าง ขณะที่ @BrasilWire ระบุว่าฝ่ายต่อต้านฟาสซิสต์ที่สนับสนุนบัตเลอร์พากันบอกกับผู้ชุมนุมฝ่ายเดียวกันว่าอย่าให้พวกฟาสซิสต์ยุยงให้เกิดการปะทะกันได้ไม่ว่าอย่างไรกลุ่มต่อต้านฟาสซิสต์ก็มีจำนวนมากกว่า

บัตเลอร์กล่าวว่า กรณีที่มีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้ปลดเธอออกจากการเป็นวิทยากรนั้น เป็นการทึกทักไปเองว่าเธอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเพศสภาพจากหนังสือ Gender Trouble ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นประเด็นที่ "ทำลายครอบครัว" นอกจากนี้กลุ่มต่อต้านเธอยังดูเหมือนว่าจะไม่ได้อ่านหนังสือของเธอ หรือไม่เช่นนั้นก็เข้าใจแนวคิดของเธอผิดๆ หาว่าแนวคิดเธอพยายามทำลายรากฐานความแตกต่างทางเพศที่กำหนดโดยวิทยาศาสตร์หรือศาสนา

บัตเลอร์กล่าวว่าเรื่องการศึกษาทางเพศสภาพและทฤษฎีเพศสภาพมีความสลับซับซ้อนและทฤษฎีของเธอเองก็ไม่ได้ว่าต้องมีความถูกต้องหนึ่งเดียว เป้าหมายของทฤษฎีเธอคือการเพิ่มเติมภาษาและการยอมรับในตัวคนที่รู้สึกถูกโดดเดี่ยวเพราะพวกเขาไม่ยอมรับแนวคิดที่จำกัดผู้คนว่าหญิงควรเป็นอย่างไร ชายควรเป็นอย่างไร แต่ในตัวทฤษฎีของเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าข้อจำกัดมีอยู่จริง

"ในช่วงปีหลังๆ ที่ฉันพัฒนาทฤษฎีนี้มากขึ้น ฉันก็พบว่าทำไมการทำให้คนจากทุกสเปกตรัมของเพศสภาพสามารถมีชีวิตที่ดีได้ถึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำในเชิงศีลธรรม"

ขณะที่บัตเลอร์พอใจกับการเสวนาซึ่งมีการหารือและมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ชมนานาชาติ แต่การประท้วงที่เกิดขึ้นก็ทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิด เธอมองว่ามันมีแรงจูงใจมาจากความเขลาและแสดงออกด้วยพิธีกรรมแย่ๆ อย่างการแสดงออกคล้าย "เผาแม่มด" บราสีชมพูเจิดจ้าที่พวกเขาใช้ก็น่าจะเป็นการพยายามสื่อถึงความเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือความเป็นคนข้ามเพศ บัตเลอร์มองว่าผู้ประท้วงเหล่านี้พยายามแสดงออกกีดกันไม่ให้ LGBTQ เข้าไปในบราซิลด้วยวิธีการแบบแสดงความคลั่ง คอยสะกดรอยตาม และคุกคาม เพื่อทำให้บราซิลยังคงลักษณะความรักที่มีการแต่งงานคนละเพศแบบเดิมและประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัวเพราะการทำแท้งยังคงผิดกฎหมาย

บัตเลอร์กล่าวอีกว่า ฝ่ายขวาเหล่านี้ต้องการให้เด็กผู้ชายก็ยังคงอยู่ในกรอบที่สร้างไว้ครอบเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงยังคงอยู่ในกรอบที่สร้างไว้ครอบเด็กผู้หญิง และไม่ยอมให้มีการตั้งคำถามซับซ้อนใดๆ ต่อสิ่งเหล่านี้ "ความพยายามของพวกเขาเป็นสิ่งที่ต่อต้านเฟมินิสต์ ต่อต้านคนข้ามเพศ เกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และชาตินิยม" บัตเลอร์กล่าว

"สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาดูเหมือนกับพวกลัทธินีโอฟาสซิสต์ที่ผุดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลก พวกเขาย้ำเตือนพวกเราเกี่ยวกับการประชุมนี้ว่าพวกเราคิดถูกแล้วที่เป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพการณ์ของประชาธิปไตย" บัตเลอร์กล่าว

ผู้ประท้วงยังตามบัตเลอร์ไปถึงสนามบินก่อนที่เธอจะกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นงานเสวนา มีผู้ต่อต้านเธอราว 20 รายถือป้ายรูปภาพบัตเลอร์ที่ถูกตัดต่อและป้ายผ้าไล่ให้เธอ "กลับบ้านหรือลงนรกไปเสีย" ผู้ประท้วงเหล่านี้ยังกรีดร้องตะโกนไล่เธอ พูดถึงเรื่องคนที่รักเด็กในเชิงชู้สาว (pedophilia) (ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอและนักคิด-นักกิจกรรมสตรีนิยมต่อต้านเช่นกัน) มีผู้เห็นเหตุการณ์บางคนพยายามเข้าไปหยุดไม่ให้ผู้ประท้วงคุกคามเธอ หลังจากที่เธอผ่านพื้นที่รักษาความปลอดภัยไปก็มีคนตะโกนตามหลังเธอว่า "ทรัมป์ (โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ) จะจัดการคุณเอง!"

