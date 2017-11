ประวิตร โรจนพฤกษ์ เข้ารับรางวัลเสรีภาพสื่อนานาชาติที่นิวยอร์กแล้ว

ยันไม่ขอลี้ภัยที่สหรัฐฯ เพราะต้องกลับไทยมาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนและปกป้องเสรีภาพสื่อต่อ ขอบคุณผู้ให้รางวัลที่สะท้อนว่าเผด็จการคุกคามสื่อไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศ

ประวิตร โรจนพฤกษ์ ในงานรับรางวัลเสรีภาพสื่อนานาชาติ 2017 (ที่มา:twitter/CPJ‏)

16 พ.ย. 60 สำนักข่าวข่าวสดรายงานว่า ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ (ข่าวสดอิงลิช) ได้รับมอบรางวัลเสรีภาพสื่อนานาชาติ 2017 (International Press Freedom Awards 2017) จากคณะกรรมการเพื่อปกป้องนักข่าว หรือซีพีเจ ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักข่าวชาวเม็กซิโก แคเมอรูน และเยเมนอีกจำนวนทั้งสิ้น 3 คน งานรับรางวัลมีขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ตามเวลาประเทศไทยหรือคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

ประวิตรกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานและคณะกรรมการซีพีเจในช่วงรับรางวัล ที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าการคุกคามสื่อมวลชนโดยเผด็จการในประเทศต่างๆ เป็นประเด็นสากล

Our first awardee of the night is @PravitR of @KhaosodEnglish from #Thailand. CC: @CPJAsia @KhaosodOnline #IPFA pic.twitter.com/qeRwRlDngu

— CPJ (@pressfreedom) November 16, 2017