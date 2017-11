เปิดงานวิจัยอเมริกัน การสนับสนุนสื่ออิสระเล็ก ๆ มีผลดีอย่างไร

Published on Sun, 2017-11-19 11:37

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเว็บวิ ทยาศาสตร์และสื่ออิสระ Yes! พูดถึงสื่ออิสระเล็กๆ ในสหรัฐฯ ที่พวกเขาทำการสำรวจมาเป็ นเวลากว่า 5 ปี พบว่าสื่ออิสระตัวเล็กๆ เหล่านี้เมื่อพูดถึงประเด็ นบางอย่างร่วมกันก็ อาจจะสามารถกระจายบทสนทนาต่ อประเด็นนั้นๆ ไปในระดับประเทศได้ ในยุคที่ 'ข่าวปลอม' และ 'คลิกเบลต์' แพร่สะพัด และคนก็เชื่อใจสื่อใหญ่น้อยลง การสนับสนุนสื่ออิสระที่ เกาะประเด็นอย่างจริงจังจึงมี ความสำคัญ

18 พ.ย. 2560 ในช่วงที่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ กำลังพูดกันถึงกรณีที่เว็บโซเชี ยลมีเดียต่างๆ อย่างเฟซบุ๊ค กูเกิล และทวิตเตอร์กลายเป็นแหล่งแพร่ กระจายข่าวปลอมจากผลงานของ 'บ็อต' รัสเซีย รวมถึงมีความกังวลว่าพวกบ็ อตและเว็บข่าวปลอมเหล่านี้ส่ งผลต่อการเลือกตั้งในปี 2559

มีการพูดถึงเรื่องการพยายามสู้ รบปรบมือกับ "ข่าวปลอม" เหล่านี้กันมาก หนึ่งนั้นคือการทำให้แน่ใจว่ามี การไหลเวียนของข้อมูลข่ าวสารในระบบเน้นข่าวจริงมาก่อน แต่แค่การแก้ไขปัญหาแบบนี้ อาจจะไม่เพียงพอ มีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้ว่าสิ่งที่ จะทำให้ระบบสื่อดีขึ้ นในระบอบประชาธิปไตยคือการช่ วยกันทำให้สื่ออิสระมีความเข้ มแข็งขึ้น

งานวิจัยดังกล่าวมีชื่อว่า "สื่อกระตุ้นให้เกิ ดการแสดงออกของประชาชนและส่ งผลโน้มน้าวต่อวาระระดับชาติได้ อย่างไร" ผู้นำในการวิจัยคือแกรี คิง ศาตราจารย์จากฮาร์วาร์ด ร่วมกับนักศึกษาสองคนคือเบน ชเนียร์ กับแอเรียล ไวท์ ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี และสนับสนุนโดยโวควัลองค์กรไม่ แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเกี่ยวข้ องกับสื่อ

ทีมนักวิจัยทำการสำรวจสื่อเล็กๆ ที่เป็นกลไกสำคั ญของระบอบประชาธิปไตย 48 แห่ง และวัดผลจากจำนวนผู้ชม เทียบกับการสนทนาหารือกั นในประเด็นที่สื่อเหล่านี้ นำเสนอ

พวกเขาพบว่าถึงแม้สื่ออิสระแค่ เพียง 3 แห่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกั บนโยบายระดับชาติใหญ่ๆ เช่นเรื่องเกี่ยวกับงาน, สิ่งแวดล้อม หรือการอพยพ ก็ทำให้เกิดการถกเถียงอภิปรายกั นในจุดนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7 ในต่อวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

มีการเขียนถึงงานวิจัยนี้ ในบทความนิตยสาร Yes! Magazine โดย โจ เอลเลน กรีน ไคเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารของขององค์ กรเครือข่ายสื่ออิสระเดอะมีเดี ยคอนซอร์เทียม (The Media Consortium) ที่มีสื่ออิสระเป็นสมาชิก 80 แห่ง เธอระบุว่าสื่ออิสระในเครือข่ ายร้อยละ 60 เข้าร่วมเป้นกลุ่มตัวอย่ างของงานวิจัยชิ้นนี้ เช่น Truthout, Bitch Media, The Progressive เป็นต้น สื่อเหล่านี้มีผู้สมัครเป็ นสมาชิกโดยเฉลี่ย 50,000 ราย

สื่ออิสระเหล่านี้ไม่ได้เป็นสื่ อใหญ่เทียบเท่านิวยอร์กไทม์หรื อซีเอ็นเอ็น พวกมูลนิธิการกุศลใหญ่ๆ มักจะไม่ค่อยสนับสนุ นพวกเขาเพราะมองว่าพวกเขา "เล็กเกินไป" หรือมองว่า "ส่งผลไม่มากพอ" อย่างไรก็ตามงานวิจัยเปิดเผยว่ าถ้าหาก "สื่อเล็กๆ" เหล่านี้เผยแพ่ร่เรื่ องราวในประเด็นเดียวกันในช่วงสั ปดาห์เดียวกันมันจะส่งผลสะเทื อนอย่างมาก

อะไรที่ทำให้สื่อเล็กๆ เหล่านี้สามารถส่งผลต่อการอภิ ปรายประเด็นต่างๆ ในระดับประเทศได้ ไคเซอร์ตอบคำถามนี้ว่า ประการแรกคือ สื่ออิสระเหล่านี้มีผู้ติดตามที่ เข้มแข็งและมีใจรัก พวกเขามีความกระตือรือร้ นในการพูดถึงเนื้อหาของสิ่งที่ พวกเขาเขียนหรือเข้าดูเนื้ อหาของสื่อเหล่านั้น เช่น เมื่อสื่อ Bitch Media, Feministing, Truthout นำเสนอเรื่องในประเด็นเกี่ยวกั บสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ก็มีผู้ติดตามสามารถเข้าถึงเรื่ องนี้ได้มากกว่า 1 ล้านคน

แต่ผู้คนที่ติดตามสื่อเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่คนที่ คอยปฏิสัมพันธ์ทางโลกโซเชียลเน็ ตเวิร์กอย่างเดียวเท่านั้น พวกเขายังมีปฏิสัมพันธ์ในโลกจริ งอย่างการบริจาคให้หรือเข้าร่ วมกิจกรรมที่สื่อเหล่านี้จั ดในโลกจริง ผู้คนเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มที่ต้ องการมีส่วนร่วมในการหารือกั นระดับประเทศเกี่ยวกับประเด็นที่ พวกเขาสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้อพยพ เรื่องโลกร้อน หรือเรื่องปฏิรูปโรงเรียน นั้นทำให้คนเหล่านี้พยายามผลั กดันเรื่องพวกนี้ในโลกโซเชี ยลไปด้วย

ประการที่สองจากผลการวิจัยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ าพวกเขามีความพยายามร่วมกั นในการที่จะสร้างผลสะเทื อนแทนการใช้ความพยายามเพียงแค่ สื่อเดียว แต่เป็นสื่อเล็กๆ หลายสื่อร่วมมือกัน หนึ่งในตัวอย่างนี้คือกรณี การเปิดโปงเอกสารปานามา (Panama Papers) ซึ่งอาศัยสื่อจำนวนมากร่วมมือกั นแกะรอยข้อมูล ทำให้มีการเปิดโปงครั้งใหญ่เกี่ ยวกับการเลี่ยงภาษีของชนชั้นนำ

ผู้อำนาจการบริหารของเดอะมีเดี ยคอนซอร์เทียมระบุว่าการจัดตั้ งรวมกลุ่มเครือข่ายของพวกเขาก็ เป็นไปเพื่อให้เกิดความร่วมมื อกันระดับเครือข่ายและงานวิจั ยดังกล่าวก็เริ่มสำรวจจากองค์ กรการรวมกลุ่มสื่อนี้

ประการสุดท้ายคือพวกเขามี ความศรัทธาในประชาชนชาวอเมริกัน พวกเขาเชื่อว่าประชาชนชาวอเมริ กันโดยพื้นฐานแล้วต่างก็เป็นห่ วงเรื่องระบบการศึกษาของลู กหลานตัวเอง เป็นห่วงว่าพวกเขาจะมีทางเลื อกในการมีลูกหรือทำแท้งหรือไม่ เป็นห่วงในเรื่องพวกนี้รวมไปถึ งชุมชน คนบ้านใกล้เรือนเคียงและเพื่ อนของพวกเขา มีความเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้ จะสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ กระทบกับชีวิตประจำวันของพวกเขา และเป็นเรื่องที่พวกเขาจะพูดต่ อกับคนอื่น ถ้าหากเรื่องราวเหล่านี้มาจากสื่ อที่พวกเขาเชื่อถือก็มีโอกาสร้ อยละ 62.7 ที่พวกเขาจะแชร์ต่อ

ถึงแม้ว่าพื้นที่แบบโซเชียลมี เดียจะเอื่อต่อพวกข่าวปลอมทั้ งหลายในยุคสมัยที่ความเชื่อถื อต่อสื่อระดับบรรษัทลดลง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ คนก็เชื่อถือในสื่ออิสระเพิ่มขึ้ นเช่นกัน งานวิจัยของคิงจึงเสนอว่าถ้ าหากต้องการให้มีการหารือกันเกี่ ยวกับนโยบายระดับประเทศควรต้ องมีการสนับสนุนสื่ออิสระต่อไป

