สื่อแฉ 'ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์' ลิสต์ชื่อหมายหัวคนเปิดโปงกรณีล่วงละเมิดทางเพศ

Published on Mon, 2017-11-20 10:55

สื่อเผยพวกเขาได้รับรายชื่อกลุ่มคนที่ ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ โปรดิวเซอร์ฉาวแห่งวงการฮอลลิวูดหมายหัวไว้ 91 ราย มีทั้งนักแสดง สื่อ หรือคนทำงานภาพยนตร์ที่บางส่วนกล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงคนที่เคยถูกเขาข่มเหงรังแก ถึงขั้นจ้างทีมเอกชนที่เคยเป็นอดีตหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลสืบข้อมูลส่วนตัวของคนเหล่านี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง

20 พ.ย. 2560 จากกรณีอื้อฉาวของฮาวีย์ ไวน์สไตน์ ผู้กำกับฮอลลีวูดที่ถูกเปิดโปงกรณีล่วงละเมิดทางเพศหญิงหลายคนจนเกิดเป็นกระแส #MeToo สื่อเดอะนิวยอร์กเกอร์เปิดเผยว่าไวน์สไตน์เคยพยายามหาวิธีปิดปากผู้หญิงและนักข่าวที่พูดถึงเรื่องอื้อฉาวของตนมาก่อนด้วการจ้างองค์กรความปลอดภัยเอกชนเก็บข้อมูลผู้คนเหล่านั้น

ดิอ็อบเซอร์เวอร์ สื่อในเครือเดอะการ์เดียนรายงานว่า พวกเขาสามารถเข้าถึงรายชื่อของบุคคลที่ไวน์สไตน์จ้องโจมตีได้ 91 ราย มีทั้งนักแสดง, นักหนังสือพิมพ์, โปรดิวเซอร์, ผู้ให้ทุนสร้าง และบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกไวน์สไตน์ล้วงข้อมูล มีความเป็นไปได้ว่าไวน์สไตน์ต้องการข้อมูลของบุคคลเหล่านี้เพื่อขู่แบล็กเมลไม่ให้พวกเขาเปิดเผยข้อมูลของไวน์สไตน์ไปมากกว่านี้

ไวน์สไตน์ติดต่อกับบริษัทเอกชนสองคือโครลล์ บรรษัทข่าวกรองเอกชนที่ใหญ่ที่สุดและแบล็กคิวบ์ บริษัทที่คนทำงานในนั้นส่วนใหญ่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอล (มอสสาด) และหน่วยข่าวกรองสัญชาติอิสราเอลอื่นๆ มาตั้งแต่ปี 2559 ก่อนที่จะมีการเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของเขา มีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลเช่นการหลอกนัดพบหนึ่งในเหยื่อของเขาคือ โรส แม็คโกแวน โดยอาศัยตัวตนปลอมเพื่อหาข้อมูลว่าแม็คโกแวนพูดอะไรกับสื่อไปบ้าง หลังจากนั้นก็จะส่งเรื่องกลับไปให้ทนายความของไวน์สไตน์ดำเนินการต่อ

สื่อนิวยอร์กเกอร์ระบุว่ากระบวนการสืบข้อมูลเหล่านี้บางครั้งถึงขั้นล้วงเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือประวัติของคนที่ไวน์สไตน์ตั้งเป้าหมาย รวมถึงประวัติเพศวิถีของพวกเขาด้วย

ลอรา แมดเดน เป็นอีกคนหนึ่งที่เปิดโปงการบีบบังคับล่วงละเมิดทางเพศโดยไวน์สไตน์ เธอถูกตามเก็บข้อมูลทำให้ทราบว่าแมดเดนเคยพูดกับหน่วยข่าวกรองเอกชนเหล่านี้ว่าเธอรู้สึก "ขมขื่นมาก" ต่อไวน์สไตน์ผู้เป็นโปรดิวเซอร์ของเธอ

มีผู้เคยเปิดโปงเรื่องของไวน์สไตน์คนอื่นๆ อีกที่ตกเป็นเป้าหมายการจ้างเก็บข้อมูลโดยไวน์สไตน์เช่น เซลดา เพอร์กินส์ ผู้ช่วยฝ่ายโปรดักชันของมิราแมกซ์ กับ โซฟี ดิกซ์ นักแสดงหญิงชาวอังกฤษ ทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนแรกๆ ที่ออกมาเปิดโปงไวน์สไตน์

เดอะการ์เดียนระบุอีกว่ามีรายชื่อมากกว่า 50 รายชื่อในเป้าหมายของไวน์สไตน์ที่ถูกขีดเน้นย้ำไว้ด้วยสีแดงซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มคนที่ไวน์สไตน์ต้องการให้มีการสืบสวนเป็นกลุ่มแรกๆ ทั้งแมคโกแวน, ดิกซ์ และแมดเดน ก็อยู่ในจำนวนนี้ด้วย ที่น่าสนใจคือหนึ่งในรายชื่อนี้มี เบรต แรทเนอร์ คนทำภาพยนตร์ผู้ถูกล่าวหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง 6 คนในช่วงที่มีการกล่าวหาไวน์สไตน์

ไม่เพียงแค่กรณีคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นที่ถูกจ้างสืบ มีกรณีคนที่ถูกไวน์สไตน์ข่มเหงรังแก (bully) และทารุณกรรมทางจิตใจ ทำให้มีพนักงานสตูดิโอที่ไวน์สไตน์เคยทำงานด้วยติดอยู่ในรายชื่อที่เขาต้องการให้สืบด้วย

จนถึงตอนนี้มีผู้หญิงมากกว่า 50 คนแล้วที่กล่าวหาไวน์สไตน์เรื่องล่วงละเมิดทางเพศหรือกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานด้วย เขาถูกกล่าวหาว่าเขามักจะเล็งเป้าเหยื่อที่ยังสาวและอยากเป็นนักแสดง ซึ่งไวน์สไตน์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ทางโฆษกของเขาก็ปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องไวน์สไตน์จ้างสายสืบเพื่อหาทางปิดปากคน

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าไวน์สไตน์ต้องการจะทำอย่างไรหลังสืบเรื่องราวมาแล้ว แต่ก็มีหลักฐานว่าเขาทำข้อตกลงกับผู้หญิง 8 คนสำเร็จในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา



