'กกต. สมชัย' เชื่อแก้กฎหมายท้องถิ่นไม่ทัน เลือกตั้งก่อน ส.ส.ไม่ได้

Published on Mon, 2017-11-20 14:58

สมชัย ศรีสุทธิยากร ยก 4 ประเด็นทำให้เชื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น่าจะเกิดก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ชี้แก้กฎหมายท้องถิ่นไม่ทัน เว้นแต่ยืดการเลือกตั้งทั่วไปออกไป ย้ำห้ามเชียร์ให้ยืดเด็ดขาด เหตุเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ

สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (แฟ้มภาพ)

20 พ.ย.2560 ความคืบหน้ากรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมปลดล็อคให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น วันนี้ สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในลักษณะสาธารณะวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะม าหลังเลือกตั้งทั่วไป

สมชัย กล่าวว่ามีเหตุผลหลายประการที่ตนเชื ่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไ ม่น่าจะเกิดก่อนการเลือกตั้ งทั่วไป 1. การเตรียมการในด้าน กฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ โดยทราบจากการให้สัมภาษณ์ขอ ง วิษณุ เครืองาม รองนายกฐันมนตรี ว่า ยังต้องมีการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ 5-6 ฉบับ และกว่าจะนำกฎหมายเข้าสภา ก็น่าจะเป็นเลยปีใหม่ไปแล้ว ดังนั้น คิวการนำเข้าสภา จึงอยู่หลังกฎหมาย ส.ส. และ ส.ว.ที่จะเข้าในปลายเดือนพฤศจิกายน นี้ ตามหลัก first in first serve กฎหมายเข้าก่อน ก็ต้องเสร็จก่อน ยกเว้นจะมีการจัดคิวพิเศษ และ พิจารณาผ่านกันตอนตีสาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แปลว่า สภาขยันเป็นพิเศษ