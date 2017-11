อังคณา แนะรัฐเพิ่มมาตรการ กลไกการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก

Published on Fri, 2017-11-24 11:54

กสม. อังคณา นีละไพจิตร เสนอรัฐบาลเพิ่มมาตรการ กลไกการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

24 พ.ย.2560 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) รายงานว่า วันนี้ อังคณา นีละไพจิตร กสม. ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิ ทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ ใน กสม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากยังต้ องเผชิญปัญหาความรุนแรงทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสั งคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยในช่วงปีที่ผ่านมาคณะอนุ กรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้ องเรียนในประเด็นทางเพศเกี่ยวกั บความรุนแรงที่เกิดจากความสัมพั นธ์ของคนในครอบครัว ความรุนแรงจากการถูกล่วงละเมิ ดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศจากการทำงาน การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ปัญหาทัศนคติและอคติทางเพศของสั งคมไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้ าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในรู ปแบบต่างๆ

อังคณา ระบุว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้มีความพยายามสร้างมาตรการหรื อแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหลายประการ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่ น่ายกย่องและชื่นชม อย่างไรก็ดียังมีข้อกังวลและห่ วงใย เช่น 1. ข้อจำกัดทางกฎหมาย พ.ร.บ.ความเท่าเที ยมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติ ได้ ด้วยเหตุผลตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิ ภาพและความปลอดภัย ซึ่งขัดกับตามความเห็นทั่ วไปของคณะกรรมการการขจัดการเลื อกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination - CEDAW) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ระบุว่า การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ งเพศถือเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิ ง

2. ผู้หญิงและเด็กหญิงกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงมุสลิมในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ ยังคงถูกเลือกปฏิบัติ และมีอุปสรรคหลายประการในการเข้ าถึงความยุติธรรมผู้หญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนมักถูกคุกคามด้ วยการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่ างๆ ในขณะที่เด็กหญิงที่อพยพย้ายถิ่ นตามครอบครัวมายังประเทศไทยถู กกักตัวในสถานที่กักร่วมกับผู้ ใหญ่ และไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิขั้ นพื้นฐานของเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และ 3. พนักงานและข้าราชการหญิง ยังต้องเผชิญกับการคุ กคามทางเพศจากการทำงาน ถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะได้มีมติ ให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการเพื่อป้ องกันการกระทำดังกล่าว แต่หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างจริ งจังและมีประสิทธิภาพ

อังคณา เปิดเผยต่อว่า ในโอกาสที่รัฐบาลให้ความสำคัญกั บการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ และความเสมอภาคทางเพศสภาพ มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเนื่ องในโอกาสวันรณรงค์ยุติความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ดังนี้ 1. รัฐบาลควรเพิ่มมาตรการในการเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ บังคับใช้กฎหมายและบุ คลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสังคมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอี ยดอ่อนทางเพศ และการเคารพในความเสมอภาคระหว่ างเพศและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ตามหลักการสิทธิมนุษยชนและอนุสั ญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติ บัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) ) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้เกิดกลไกที่สามารถคุ้ มครองผู้หญิงและเด็กหญิงได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

2. รัฐบาลควรสร้างหลักประกั นในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้ หญิงและเด็กหญิงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ โดยกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นมิ ตรกับผู้หญิง มีกระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่ อให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการต่ อสู้คดีที่เกี่ยวกับความรุ นแรงทางเพศ พร้อมทั้งให้มีการฟื้นฟูเยี ยวยาผู้เสียหายและครอบครัวเพื่ อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ อย่างปกติ 3. รัฐควรรีบเร่งให้มีกลไกเพื่อคุ้ มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุ ษยชน จากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี จากกรณีใช้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การสมาคมเพื่อปกป้องสิทธิชุ มชนและสิทธิมนุษยชน และ 4. รัฐบาลควรรับประกันการเพิ่มสั ดส่วนของผู้หญิงในกระบวนการมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ และส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถนำเสนอปั ญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกั บความรุนแรง รวมถึงปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาความยากจน หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

อังคณา กล่าวตอนท้ายว่า คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ และความเสมอภาคทางเพศสภาพจะมุ่ งมั่นปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริ ม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดสังคมที่เคารพสิทธิ มนุษยชนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสั งคมให้เกิดความเป็นธรรมที่คำนึ งถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ