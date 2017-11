รัฐบาลกลางสหรัฐฯ เสนอข้อกำหนดจ้องสกัด 'ความเป็นกลางทางเน็ต' ในแต่ละรัฐ

Published on Sat, 2017-11-25 09:19

คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐฯ (FCC) เสนอข้อกำหนดยกเลิก 'ความเป็นกลางทางเน็ต' โดยการจ้องสั่งห้ามไม่ให้ทางการระดับรัฐออกกฎหมายในเชิงที่จะกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ จากที่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้มีการออกกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองทางอินเทอร์เน็ตแต่รัฐข้อกำหนดใหม่กลับจะทำให้รัฐออกกฎตามมาไม่ได้

ในขณะที่คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐฯ (Federal Communications Commission หรือ FCC) พยายามทำลายความเป็นกลางทางเน็ต (Net Neutrality) มีหลายรัฐพยายามหาวิธีตอบโต้ด้วยการให้ความคุ้มครองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละรัฐเอง แต่เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา FCC ก็พยายามจัดการกับรัฐทั้งหลายด้วยการเสนอให้มีการยกเลิกระบบความเป็นกลางทางเน็ตทิ้งไปโดยสิ้นเชิง

บทความใน ThaPublica โดย จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ระบุว่า ความเป็นกลางทางเน็ต หมายถึง หลักการที่ระบุว่าผู้ให้บริการเครือข่ายรวมถึงรัฐบาลจะต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์พิเศษใดๆ เช่น จะต้องไม่สนใจว่าข้อมูลเป็นของผู้ใช้คนใด เนื้อหาเป็นอย่างไร มาจากเว็บไซต์ใด หรือทำงานบนโปรแกรมประยุกต์ใด เป็นต้น

ข้อเสนอยกเลิกความเป็นกลางทางเน็ตของ FCC ฉบับดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการ FCC มีอำนาจในการสกักกั้นการออกกฎควบคุมความเป็นกลางทางเน็ตของรัฐใดก็ตามได้ โดยระบุว่าคณะกรรมการสามารถสั่งบล็อกกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ก็ตามที่ทางคณะกรรมการเคยปัดตกไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือสั่งบล็อกกรณีการออกกฎหรือระเบียบที่เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมบริการบรอดแบนด์ตามรูปแบบที่ระบุไว้ในคำสั่งว่าด้วยความเป็นกลางทางเน็ต

ก่อนหน้านี้ในปี 2558 ในสมัยรัฐบาลบารัค โอบามา เคยมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ต แต่ข้อเสนอล่าสุดของ FCC นั้นหมายความว่าทางการรัฐต่างๆ ไม่สามารถออกกฎหมายใดที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายจากปี 2558 ได้ รวมถึงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวที่สภาคองเกรสเพิ่งลงมติคัดค้านไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วย

ทาง FCC ระบุว่าการที่พวกเขาสามารถสั่งห้ามการออกกฎใหม่ๆ ในแต่ละรัฐได้ เพราะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นบริการแบบข้ามรัฐ ทำให้เป็นเรื่องไม่สะดวกในทางปฏิบัติถ้าหากจะปฏิบัติต่อปริมาณการสัญจรเข้าออกเว็บต่างกันภายในรัฐเทียบกับระหว่างรัฐ ถ้าหากทำเช่นนั้นจะ "เกิดภาระใหญ่หลวงมาก" และ "ทำให้เกิดอุปสรรคหรือภาระที่เกินรับได้" ในการส่งผ่านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

สื่อ The Verge ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข้อกำหนดนี้อาจจะมีการโต้แย้งในชั้นศาลเพราะทางการรัฐและท้องถิ่นต่างๆ เริ่มผ่านมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคแล้ว และถ้าหากมีการถ่วงร่างข้อกำหนดของ FCC ไว้ก็ขึ้นอยู่กับสภาคองเกรสว่าจะพยายามผ่านร่างกฎหมายที่เข้มงวดกว่านี้ออกมาหรือไม่

FCC จะโหวตลงมติการยุติความเป็นกลางทางเน็ต ภายในวันที่ 14 ธ.ค. ที่จะถึงนี้

