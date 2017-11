รัตโก มลาดิช ทหารใหญ่กองกำลังชาวเซิร์บถูกตัดสินมีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

Published on Sun, 2017-11-26 09:17

อดีตเสนาธิการกองทัพเซิร์ บบอสเนีย รัตโก มลาดิช ถูกตัดสินให้มีความผิดฐานฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และโทษฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่ นๆ จากเหตุการณ์สังหารหมู่ กวาดต้อนจับกุมผู้คนและไล่ผู้ คนออกจากพื้นที่ในช่วงปี 2535-2538 รวมถึงมีเหตุการณ์จับเจ้าหน้าที่ สหประชาชาติเป็นตัวประกันด้วย

25 พ.ย. 2560 ในการพิจารณาขั้นสุดท้าย ศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อพิ จารณาคดีอดีตผู้นำยูโกสลาเวีย (ICTY) ตัดสินให้ รัตโก มลาดิช อดีตเสนาธิการกองทัพเซิร์ บบอสเนีย มีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและละเมิ ดกฎหมายสงครามหรือธรรมเนี ยมสงคราม จากอาชญากรรมที่เขาและกองกำลั งเชิร์บก่อไว้ในช่วงยุ คสงครามบอสเนียระหว่างปี 2535-2538 ทำให้เขาถูกลงโทษด้วยการจำคุ กตลอดชีวิต

มลาดิช ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริ งในโทษฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รวมถึงการใช้กำลังปราบปราม กำจัด สังหาร และปฏิบัติอย่างไร้มนุ ษยธรรมในการบังคับย้ายถิ่ นฐานประชาชนในพื้นที่สเรเบรนี ตซาในปี 2538 และการกระทำโหดร้ายอื่นๆ เช่นการสังหาร ก่อการร้ายต่อพลเรือนในซาราเยโว รวมถึงมีการจับเจ้าหน้าที่ สหประชาชาติเป็นตัวประกัน

ก่อนหน้านี้มลาดิช เคยถูกตัดสินให้พ้นจากความผิ ดในกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในหลายพื้นที่ของบอสเนี ยและเฮอร์เซโกวีนาช่วงปี 2535 อย่างไรก็ตามในการตัดสินครั้งล่ าสุดศาล ICTY ระบุว่ามลาดิกเคยเข้าร่วมหรื อให้การสนับสนุนกลุ่มร่วมมือก่ ออาชญากรรมใน 4 พื้นที่ กลุ่มเหล่านี้มีอยูในช่วงยุคก่ อนสงครามบอสเนียจนถึงสิ้นสุ ดสงคราม เป็นกลุ่มที่พยายามกวาดล้างเผ่ าพันธุ์ชาวมุสลิม ชาวโครแอต ออกจากพื้นที่ที่ชาวเซิร์บอ้ างว่าเป็นของตน

ผู้พิพากษากล่าวว่ากองกำลั งชาวเซิร์บสังหารชาวมุสลิ มและชาวโครแอตของบอสเนี ยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่บังคั บย้ายถิ่นฐานจากบ้านตัวเอง ผู้พิพากษา อัลฟอนส์ ออร์รี กล่าวว่าเป็นสภาพการณ์ที่โหดร้ าย คนที่พยายามปกป้องบ้านตัวเองถู กใช้ความรุนแรงอย่างไร้ปราณี มีการสังหารหมู่ บางคนถูกทุบตี ผู้ก่อเหตุหลายคนที่จับตัวชาวมุ สลิมไว้แสดงออกให้เห็นว่าไม่ได้ เคารพในศักดิ์ศรีหรือชีวิตองมนุ ษย์เลย

อาชญากรรมที่ทหารระดับสูงผู้นี้ เคยก่อไว้ยังรวมไปถึงการจับกุม คุมขังผู้คนไว้ในเรือนจำ ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้ อมที่ป่าเถื่อน ผู้ต้องขังมักจะถูกทารุณกรรม ทุบตีทำร้าย ข่มขืน รวมถึงถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ หลังจากนั้นจึงถูกส่งตั วออกนอกเขตปกครอง

โดยที่มลาดิชเป็นตัวการใหญ่ ของการก่อเหตุเหล่านี้ทั้งหมด ในแง่ขอการสร้างเป้าหมายให้มี การขจัดคนเชื้อชาติอื่นออกจากพื้ นที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รวมถึงเกื้อหนุนกลุ่ มอาชญากรในการก่อการร้ายอย่ างการใช้สไนเปอร์และยิงอาวุ ธระเบิดเพื่อสร้ างความหวาดผวาแก่ ประชาชนในซาราเยโว ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตและได้ รับบาดเจ็บเรือนหมื่น ประชาชนเต็มไปด้วยความเดือดร้ อนกลัวว่าคนที่พวกเขารักจะถูกยิ งด้วยสไนเปอร์หรือถูกระเบิด นั่นทำให้มลาดิกถูกตัดสินให้มี ความผิดฐานก่อการร้าย โจมตีพลเรือนอย่างผิดกฎหมาย และฆาตกรรม

นอกจากนี้มลาดิชยังเคยก่อตั้ งกลุ่มอาชญากรที่เอาไว้จับเจ้ าหน้าที่ยูเอ็นเป็นตัวประกั นโดยเฉพาะเพื่อบีบเค้นให้ นาโตหยุดการโจมตีทางอากาศต่อพื้ นที่ของกลุ่มบอสเนียเซิร์บ ซึ่งเขาถูกตัดสินให้มีความผิ ดฐานจับคนเป็นตัวประกันด้วย

ในกรณีสังหารหมู่ปี 2538 ศาลระบุว่ามลาดิกเข้าร่ วมในการกวาดล้างกลุ่มชาวบอสเนี ยมุสลิม มีการบังคับไล่ที่เด็ก ผู้หญิง และคนชรา ชาวบอสเนียมุสลิมออกจากพื้นที่ และมีการจับตัวชายชาวบอสเนียมุ สลิมจากฐานทัพของยูเอ็นไปคุมขั งชั่วคราว ก่อนจะนำขึ้นรถโดยสารไปพร้อมกั บกลุ่มคนที่พยายามหลบหนีเพื่ อไปสังหารตามที่ต่างๆ ในกรณีนี้ทำให้มลาดิกถูกตัดสิ นให้มีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพั นธุ์ ล่าสังหาร ฆาตกรรม ทำลายล้าง และบังคับให้ออกจากพื้นที่ โดยไร้มนุษยธรรม

กลุ่มที่ถูกตัดสินคดีในครั้งนี้ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน โดยถ้าหากมีการรับอุทธรณ์จะมี การพิจารณาคดีอีกครั้งในชั้ นศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่ อกลไกตกค้าง (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals หรือ MICT)

ถึงแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นตั้ งแต่ราว 25 ปีที่แล้วแต่ก็เพิ่งมีการดำเนิ นคดีเมื่อปี 2555 มีการไต่สวนพยาน 592 ปาก และสืบหลักฐานเกือบ 10,000 ชั้น มีการไต่สวนคดีรวมเวลา 530 วัน ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงราว 2,000 ชิ้น และมีการพิสูจน์โต้แย้งในขั้ นตแนสุดท้ายเมื่อปลายปี 2559

นังตั้งแต่มีการก่อตั้ง ICTY ศาลนี้สั่งตัดสินผู้คนที่ละเมิ ดกฎมนุษยธรรมไปแล้ว 161 ราย จากความขัดแย้ในพื้นที่ยู โกสลาเวียช่วงปี 2534 ถึง 2544 มีการสรุปคดีไปแล้ว 155 คดี และมีที่อยู่ระหว่างกระบวนการ 6 คดี

