อินเดียสั่งจัดมาราธอนต่อ แม้เมืองมีปัญหาฝุ่นควันเสี่ยงต่อสุขภาพ

เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการจัดวิ่งมาราธอนของผู้คนมากกว่า 30,000 คนในมหานครเดลีท่ามกลางฝุ่นควันคละคลุ้งจนนักวิ่งบางคนต้องสวมหน้ากากกันมลภาวะวิ่งไปด้วย อีกทั้งยังต้องวิ่งกันต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้า แม้ว่าฝุ่นควันจะปนเปื้อนหนักจนหมอออกมาเตือนเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเรียกร้องให้มีการเลื่อนการจัดมาราธอน

27 พ.ย. 2560 ภาวะฝุ่นควันในเดลีทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายวัน เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา ระบุว่าระดับของมลภาวะในอากาศที่มีขนาดเล็กสุดและอันตรายที่สุดอยู่ที่ระดับ 200 มากกว่าระดับปลอดภัยตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ 8 เท่า

การจัดมาราธอนดังกล่าวมีการวิ่งเป็นระยะทาง 21 กม. มีนักกรีฑาบางคนที่แสดงความไม่พอใจสภาพมลภาวะที่เลวร้ายลงเรื่อยๆ นักวิ่งรายหนึ่งชื่อโรหิต โมฮาน อายุ 30 ปี ที่มาจากบังกาลอร์พูดถึงสภาพอากาศในการวิ่งครั้งนี้ว่ามันทำให้เขาแสบตา คอแห้ง น้ำมูกไหล นักวิ่งบางส่วน เช่น อะเบย์ เซน อายุ 30 ปี แสดงความไม่พอใจที่ถูกบังคับให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยวิ่งเนื่องจากมันทำให้เขาหายใจลำบาก

แต่ก็มีนักวิ่งหลายคนที่บอกว่าสภาพอากาศไม่ได้เลวร้าย เช่น นักวิ่งชื่อ ไซกัต มาเนอร์จี บอกว่าอากาศ "สดใสและสบาย" บีร์ฮานู เลกีส นักวิ่งจากเอธิโอเปียที่ชนะการแข่งขันมาราธอนกล่าวว่าตอนแรกเขาก็กลัวเรื่องมลภาวะแต่สำหรับเขาแล้วมัน "ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น"

แพทย์เตือนว่าการวิ่งท่ามกลางมลภาวะหนักๆ อาจจะทำให้เกิดอาหารหอบหืด ทำให้สภาพปอดแย่ลง และเพิ่มโอกาสหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง

ขณะที่ในโซเชียลมีเดีย มีคนทำวิดีโอเชิงเสียดสีการวิ่งมาราธอนฝ่าฝุ่นควันในครั้งนี้ โดยทำภาพนักวิ่งสูบบุหรี่จัดติดต่อกันและสูดเอาควันพิษเข้าไปในช่วงที่กำลังเตรียมการแข่งขัน

ก่อนหน้านี้ สมาคมแพทย์อินเดียเคยเรียกร้องให้ศาลสูงเดลีสั่งเลื่อนการจัดวิ่งมาราธอนออกไปก่อน แต่ก็ถูกตอบกลับมาว่าทางผู้จัดงานได้ระมัดระวังป้องกันในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมแล้ว วิธีการที่พวกเขาใช้คือการฉีดพ่นน้ำเกลือเพื่อทำให้ระดับฝุ่นควันลดลง ฝนตกปรอยๆ ในช่วง 1 วันก่อนการเริ่มงานก็ทำให้มลภาวะลดลง แต่ทางสถานทูตสหรัฐฯ ในอินเดียก็ยังคงประกาศว่าระดับมลภาวะเกินกว่า 200 หน่วยเป็นระดับที่ผู้คนควรจะทำกิจกรรมออกกำลังกายภายนอกอาคาร

แม้ว่าจะมีนักกรีฑาบางคนที่ยกเลิกการวิ่งเพราะคิดถึงความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ แต่นักวิ่งที่ชื่อสิทัมมองว่าการเข้าร่วมมาราธอนในวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกเพื่อต่อต้านแบบหนึ่ง สิทัมบอกว่าเขารู้ดีว่ามลภาวะอยู่ในระดับแย่และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพเขาได้แต่เขาก็ยังจะเข้าร่วมต่อไป

เดอะการ์เดียนระบุว่าเดลีถูกจัดให้เห็นเมืองหลวงที่มีมลภาวะสูงสุด และทางการของเดลีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้



