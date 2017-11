เผยนักข่าวพลเมืองชาวโรฮิงญาหายตัวเพียบ หวั่นฝีมือกองทัพเมียนมาร์

Published on Mon, 2017-11-27 22:50

27 พ.ย. 2560 หลังกรณีการกวาดล้างชาวโรฮิงญาในเมียนมาร์ มีรายงานการหายตัวไปของอาสาสมัครคนหนุ่มสาวชาวโรฮิงญา ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกชาวโรฮิงญามาโดยตลอดนับตั้งแต่เหตุการณ์ทำร้ายชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมเมื่อปี 2555

โมอัมหมัด ราฟิค บรรณาธิการเว็บข่าวเกี่ยวกับชุมชนชาวโรฮิงญา The Stateless กล่าวว่า มีนักข่าวพลเมืองในรัฐยะไข่มากกว่าร้อยละ 95 หายตัวไปนับตั้งแต่มีเหตุกวาดล้างชาวโรฮิงญา ข้อมูลเรื่องการกระทำอันป่าเถื่อนของกองกำลังรัฐยะไข่ร่วมมือกับกองกำลังของทางการเมียนมาร์อย่างการข่มขืน สังหาร และเผาหมู่บ้านชาวโรฮิงญา มีออกมาน้อยลง ซึ่งทั้งสื่อต่างชาติและนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนต่างก็ต้องการข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองเหล่านี้ทั้งนั้น

กลุ่มผู้นำชุมชนโรฮิงญาเริ่มจัดตั้งคนรายงานข่าวของตัวเองหลังจากที่สื่อเมียนมาร์นิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุปะทะกับกลุ่มชาวพุทธช่วงปี 2555 โค โค ลินน์ โฆษกของชุมชนชาวโรฮิงญากล่าวว่าจนถึงปี 2559 มีผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้อยู่ 2,000 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลของพวกเขาเป็นการบอกให้โลกรู้ว่ากองกำลังรัฐยะไข่ร่วมมือกับกองกำลังของทางการเมียนมาร์ก่อเหตุรุนแรงต่อหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาในนามของการปราบปรามเพื่อความมั่นคง

นูร์ ฮอสเซน อดีตนักข่าวพลเมืองชาวโรฮิงญา กล่าวว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากในการเก็บข้อมูล เขาเล่าถึงในช่วงที่กองทัพเข้ามากวาดล้างชาวโรฮิงญาว่าต้องคอยหลบซ่อนพร้อมทั้งถ่ายภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นไปด้วย แต่กองกำลังเมียนมาร์ก็พยายามจ้องสังหารชาวโรฮิงญาที่มีสมาร์ทโฟน

อะดิลู ระห์มาน ข่าน จากกลุ่มสิทธิมนุษยชน Odhikar เชื่อว่า อาสาชาวโรฮิงญาเหล่านี้ถูกกองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมาร์ฆ่า เพื่อสกัดกั้นแผนการเก็บข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ฟิล โรเบิร์ตสัน จากองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวว่าเมื่อนักข่าวพลเมืองจากในโรฮิงญาหายตัวไปก็ทำให้สามารถเข้าใจสภาพเหตุการณ์ในพื้นที่ยากขึ้นเพราะองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่วนใหญ่ นักข่าว ผู้ตรวจสอบจากนานาชาติ ต่างก็ถูกสกัดกั้นไม่ให้เข้าไปในพื้นที่รัฐยะไข่ตอนบนเกือบทุกพื้นที่

"มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองทัพเมียนมาร์ก่อเหตุโหดร้ายป่าเถื่อนต่อชาวโรฮิงญา แต่ไม่มีกลุ่มคนภายในชุมชนเองที่คอยติดตามรายงานสถานการณ์อยู่ที่นั่น" โรเบิร์ตสันกล่าว



