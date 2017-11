เม็กซิโกสั่งถอนใบอนุญาต 'เมล็ดถั่วเหลืองจีเอ็มโอ' ของมอนซานโต

Published on Tue, 2017-11-28 11:56

ทางการเม็กซิโกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการค้าเมล็ดถั่วเหลืองของบรรษัทการเกษตรยักษ์ใหญ่มอนซานโตที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม โดยมีการสั่งเพิกถอนใน 7 รัฐของเม็กซิโก ด้านมอนซานโตแย้งว่าทางการเม็กซิโกเพิกถอนโดยยังไม่ได้ตรวจสอบถั่วเหลืองที่ถูกกล่าวหาก่อน

28 พ.ย. 2560 องค์การสุขาภิบาลเกษตรกรรมของเม็กซิโก (SENASICA) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตการค้าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอของมอนซานโตใน 7 รัฐ หลังจากที่ทางการพบว่ามีถั่วเหลืองจีเอ็มโอของมอนซานโตในพื้นที่ที่ไม่อนุญาต

ทางบรรษัทการเกษตรยักษ์ใหญ่มอนซานโตแถลงในกรณีนี้ว่าไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเขา โดยอ้างว่าทางการเม็กซิโกยังไม่ได้วิเคราะห์ว่ามีการเก็บเกี่ยวพืชถั่วเหลืองที่ถูกกล่าวหาของพวกเขาอย่างไร

มอนซานโตยังแถลงอีกว่าการเพิกถอนในอนุญาตของพวกเขานั้นมาจากข้อกล่าวหาทางกฎหมายและทางเทคนิคที่ไม่มีมูลความจริง และเตือนว่าพวกเขาจะดำเนินการปกป้องสิทธิของตัวเองและของชาวนาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการค้าเมล็ดถั่วเหลืองของมอนซานโตใน 7 รัฐ ได้แก่ ทาเมาลิปาส, ซาน ลูอิซ โปโตซี, เวราครูซ, เชียปัส, แคมเปเช, ยูคาทาน และควินทานา รู

มอนซานโตเคยมีประวัติค้าเมล็ดข้าวโพดจีเอ็มโอซึ่งเป็นอาหารหลักของเม็กซิโกให้กับชาวไร่ในประเทศ แต่เมื่อปี 2555 ศาลเม็กซิโกก็เคยสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้พืชข้าวโพดจีเอ็มโอของมอนซานโต จนถึงเมื่อช่วงต้นปีนี้ศาลเม็กซิโกก็ประกาศคงคำตัดสินเดิมทำให้การแบนข้าวโพดจีเอ็มโอยังคงมีผลต่อไป การสั่งแบนนี้เป็นเพราะเกรงว่าพืชตัดต่อพันธุกรรมจะกระทบต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางพืชพันธุ์ของเม็กซิโก





