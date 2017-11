ฮุนเซนเตือนอดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่ลี้ภัยในไทยอาจถูกส่งตัวกลับ

Published on Wed, 2017-11-29 11:11

ระหว่างปราศรัยกับผู้จัดการโรงงานในพนมเปญ นายกฯ ฮุนเซนของกัมพูชา เตือนว่า สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน CNRP ที่ลี้ภัยในประเทศไทยควรจะถูกส่งตัวกลับประเทศ โดยอ้างว่าจะไม่ทำอันตรายใดๆ ต่อพวกเขา ขณะที่อดีตสมาชิกพรรค CNRP แสดงความกังขาต่อเรื่องดังกล่าว

28 พ.ย. 2560 สื่อพนมเปญโพสต์รายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา ปราศรัยกับผู้จัดการโรงงาน ณ กรุงพนมเปญ ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับแรงงานชาวกัมพูชาในไทยจากการที่ไทยจะบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองเข้มงวดมากขึ้นในปีหน้า ต่อมา เขาก็เปลี่ยนประเด็นไปพูดเรื่องสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในไทย ฮุนเซน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยควรจะ "ตามล่า" ตัวอดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่ "อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ"

โดยเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ศาลสูงสุดของกัมพูชาสั่งยุบพรรค CNRP สมาชิกพรรคต่างก็ถูกกดดันให้ย้ายข้างไปอยู่ฝ่ายพรรครัฐบาลทั้งก่อนหน้าและหลังการตัดสินของศาล

พนมเปญโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าในคำปราศรัยเรียกร้องให้อดีตสมาชิก CNRP ในไทยกลับประเทศนั้นเขาใช้สรรพนามบุคคลที่ 1 เรียกตัวเองโดยบอกว่า "ผมรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน" และเสริมว่า "ผมจะไม่ทำอะไรคุณหรอก" อีกทั้งยังพูดในเชิงโอ้อวดตัวเองด้วยว่า "ไม่มีใครเดาทางฮุนเซนได้" ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคของเขาเองก็ตาม

อดีต ส.ส. พรรค CNRP ในพระตะบองที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เปิดเผยว่ามีอดีตสมาชิกพรรคจำนวนมากที่อยู่ในไทย พวกเขาหนีออกจากกัมพูชาในช่วงปลายเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา หลังจากถูกกดดันให้เข้าร่วมกับพรรครัฐบาลกัมพูชาหรือบางคนก็ถูกข่มขู่คุกคาม

สก ไอศาน (Sok Eysan) โฆษกพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปฏิเสธว่าไม่ได้มีการข่มขู่คุกคามเกิดขึ้น แต่สมาชิกพรรคเกิดความหวาดกลัวด้วยตนเอง อีกทั้งยังอ้างว่าทางรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรร้ายๆ กับประชาชนของตัวเอง

มู โสเจือ (Mu Sochua) อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ต่อพนมเปญโพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมาว่าการหลบหนีออกจากประเทศของอดีตสมาชิกพรรคเหล่านี้เป็นเพราะมีการพยายามข่มเหงรังแกและกวาดล้างทางการเมืองจริง มีการปลดโลโก้พรรคไม่ให้เหลือแม้แต่โลโก้เดียว หลังจากการตัดสินของศาลไม่กี่นาทีก็มีการอ้างใช้คำสั่งศาลอย่างผิดกฎหมายในระดับภูมิภาค รวมถึงมีการบีบให้ผู้นำระดับชุมชนของ CNRP ต้องออกจากตำแหน่ง

มู โสเจือ ระบุว่าพวกเขาใช้วิธีการบีบบังคับผู้นำระดับท้องถิ่นของพรรคด้วยการบีบให้เปลี่ยนข้างเข้าไปเป็นฝ่ายพรรครัฐบาล มีหลายกรณีที่บ้านของพวกเขาถูกสอดแนมอย่างเข้มงวด ถูกพรากจากครอบครัว แม้แต่ผู้นำหญิงก็ถูกพรากจากลูกเล็กของตัวเอง



เรียบเรียงจาก

PM warns former CNRP members in Thailand of deportation, Phnom Penh Post, 28-11-2017

http://www.phnompenhpost.com/national-politics/pm-warns-former-cnrp-members-thailand-deportation