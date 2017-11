เยอรมนียกเลิกถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต 'โรเจอร์ วอเตอร์ส' จากกรณีที่เขาบอยคอตต์อิสราเอล

Published on Thu, 2017-11-30 12:26

โรเจอร์ วอเตอร์ส อดีตมือเบสวงพิงค์ฟลอยด์ผู้ที่สนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านการกดขี่ของอิสราเอลที่เรียกว่า BDS มีแผนจะไปจัดคอนเสิร์ตที่เยอรมนีในปีหน้า แต่สมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะเยอรมนี (ARD) ก็ประกาศจะไม่ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตของวอเตอร์สโดยอ้างว่าวอเตอร์สถูกกล่าวหาเรื่อง "ต่อต้านชาวยิว"



โรเจอร์ วอเตอร์ส อดีตสมาชิกพิงค์ฟลอยด์ ที่มาภาพจาก wikipedia.org



30 พ.ย. 2560 โรเจอร์ วอเตอร์ส เป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงจากวงพิงค์ฟลอยด์ที่ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวหลังปี 2528 เขาเป็นคนที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในการใช้วิธีต่อต้านการกดขี่และยึดครองของอิสราเอลในแบบสันติที่เรียกว่า การบอยคอตต์, ถอนทุน และคว่ำบาตร หรือ BDS

แต่จุดยืนเรื่องนี้ก็ทำให้วอเตอร์สถูกถอดออกจากผังการถ่ายทอดสดโดยสมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะเยอรมนี (ARD) จากเดิมที่มีกำหนดถ่ายทอดสดการแสดงในกรุงเบอร์ลินและโคโลญจน์ในช่วงฤดูร้อนปีหน้า โดยองค์กรกระจายเสียงสาธารณะ RBB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ARD อ้างว่าเพื่อเป็นการโต้ตอบวอเตอร์สซึ่งถูกกล่าวหาว่า "ต่อต้านชาวยิว" (Anti-Semitism)

องค์กรกระจายเสียงสาธารณะกล่าวว่าพวกเขาต้องการส่งสารถึงศิลปินอื่นๆ ที่สนับสนุนการคว่ำบาตรอิสราเอล และปฏิเสธการไปแสดงที่อิสราเอล โดยวอเตอร์สเข้าร่วมการบอยคอตต์อิสราเอลมาตั้งแต่ปี 2554 แล้ว แพทริเซีย ชลีสเกอร์ ผู้อำนวยการขององค์กรกระจายเสียงสาธารณะแถลงว่าการแสดงจุดยืนของพวกเขาในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณสำคัญต่อชุมชนชาวยิวในเบอร์ลินและบรานเดนบัวร์ก

ประธานสภากลางชาวยิวในเยอรมนี โจเซฟ ชูสสเตอร์ กล่าวสนับสนุนสมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะว่าตัดสินใจได้อย่าง "รวดเร็วและเด็ดขาด" รวมถึงบอกว่า "มันเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าการต่อต้านชาวยิวต่อต้านอิสราเอลไม่มีพื้นที่ในเยอรมนี"

มาเร็ก ลีเบอร์แบร์ก ผู้อำนวยการทัวร์คอนเสิร์ตของวอเตอร์สบอกว่าถึงแม้ชาวยิวในเยอรมนีจะทำถูกแล้วที่เป็นห่วงในเรื่องกระแสการต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ฝ่ายขวาจัดเริ่มได้รับคะแนนสูงขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่การตัดสินใจไม่ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตของวอเตอร์สโดยอ้างเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ "ไร้สาระอย่างที่สุด"

ลีเบอร์แบร์กเองก็เป็นลูกชายของคนที่รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาบอกว่าถึงแม้เขาเองจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบอยคอตต์แบบ BDS แต่เขาก็แยกแยะความคิดเห็นส่วนตัวออกจากงาน โดยบอกว่า "ผมไม่สามารถและไม่อยากจะปฏิเสธสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของวอเตอร์ส"

รัฐบาลฝ่ายขวาของ เบนจามิน เนทันยาฮู เองก็เคยรณรงค์ต่อต้าน BDS โดยอ้างว่าเป็น "การต่อต้านชาวยิว" และเป็นการพยายามลบล้างความชอบธรรมของอิสราเอล

การเคลื่อนไหวด้วยวิธีการบอยคอตต์, ถอนทุน และคว่ำบาตร (BDS) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการกดดันให้อิสราเอลทำตามกฎหมายนานาชาติและเลิกยึดครองพื้นที่ที่พวกเขายึดครองไว้ตั้งแต่หลังสงครามปี 2510 การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงผลักดันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะยังส่งผลทางเศรษฐกิจต่ออิสราเอลได้ไม่มากก็ตาม

เดอะการ์เดียนระบุว่าเยอรมนีพยายามทำให้ตัวเองออกห่างจากเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุคสมัยนาซีมานานแล้ว รวมถึงกลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับอิสราเอล



เรียบเรียงจาก

Roger Waters broadcasts cancelled in Germany over support for Israel boycott, The Guardian, 29-11-2017

https://www.theguardian.com/music/2017/nov/29/roger-waters-broadcasts-cancelled-in-germany-over-accusations-of-antisemitism