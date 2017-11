พบเฟสบุ๊คให้ผู้ใช้อัพโหลด 'รูปตัวเอง' เพื่อยืนยันตัวตน อ้างป้องกัน 'บ็อต'

Published on Thu, 2017-11-30 18:03

ในโลกโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงกรณีที่เฟสบุ๊คสั่งให้ผู้ใช้อัพโหลดรูปถ่ายตัวเองที่เห็นหน้าชัดๆ เพื่อ "ยืนยันตัวตน" ว่าไม่ใช่บ็อต โดยอ้างว่าระบบนี้เป็นรูปแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมน่าสงสัยและจะลบรูปที่ส่งให้ทันทีหลังจากตรวจสอบแล้ว แต่เฟสบุ๊คไม่ได้ตอบคำถามว่าจะป้องกันการนำระบบนี้มาใช้ในทางที่ผิดอย่างไร

30 พ.ย. 2560 สื่อ Wired รายงานว่าอีกไม่นาน เฟสบุ๊คอาจจะต้องให้คุณอัพโหลดรูปของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่ "บ็อต" ซึ่งหมายถึงโปรแกรมอัตโนมัติ โดยเมื่อวันอังคาร (29 พ.ย.) ที่ผ่านมา มีคนทวีตรูปหน้าล็อกอินเฟสบุ๊คที่สั่งให้ผู้ใช้งานต้องอัพโหลด "รูปของตัวเองที่แสดงให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน" และอ้างว่า "พวกเราจะเช็คมันจากนั้นก็จะลบ (รูปที่อัพโหลด) ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาอย่างถาวร"

โฆษกเฟสบุ๊คแถลงต่อสื่อ Wired ต่อกรณี "แคปช่า" หรือ "เครื่องมือยืนยันตัวตน" แบบใหม่ของพวกเขาว่ามีจุดประสงค์เพื่อ "ช่วยดักจับพฤติกรรมน่าสงสัยในการปฏิสัมพันธ์หลายๆ จุดบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ การส่งคำขอเป็นเพื่อน การจัดตั้งระบบจ่ายค่าโฆษณา และการสร้างหรือแก้ไขระบบโฆษณา"

การยืนยันตัวตนเช่นนี้เป็นระบบที่มีกระบวนการอัตโนมัติ เช่นการตรวจสอบว่าบัญชีที่ใช้งานมีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่ ตรวจสอบรูปถ่ายของผู้ใช้งาน เฟสบุ๊คจะตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้เป็นตัวบุคคลจริงหรือไม่โดยดูว่ารูปถ่ายมีลักษณะเฉพาะหรือไม่ มีการยกตัวอย่างสิ่งที่เข้าข่าย "พฤติกรรมที่น่าสงสัย" เช่น การโพสต์โดยมีสถานที่มาจากนิวยอร์กมาโดยตลอดแต่จู่ๆ ก็เริ่มโพสต์โดยระบุสถานที่โพสต์ว่ามาจากรัสเซีย

ทางเฟสบุ๊คไม่เปิดเผยรายละเอียดว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะป้องกันไม่ให้คนนำระบบนี้มาใช้ในทางที่ผิด ด้าน Wired ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้ระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับใบหน้าของมนุษย์มากขึ้นเช่นในกรณีของ iPhone X ที่ ใช้ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วยใบหน้าแบบที่เรียกว่า Face ID

ไม่มีใครทราบว่าทำไมเฟสบุ๊คถึงหันมาใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าอีกครั้งในช่วงนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีคล้ายๆ กันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือน เม.ย. โดยผู้ใช้งานเว็บบอร์ด Reddit ระบุว่าเฟสบุ๊คสั่งให้เขาต้องอัพโหลดรูปตัวเอง แต่ต่อมาก็ระบุว่ารูปของเขา "นำมาใช้ยืนยันไม่ได้"

ในกรณีล่าสุดที่มีการพูดถึงผ่านทวิตเตอร์ ผู้ใช้งานเฟสบุ๊คที่ถูกสั่งให้ส่งรูปถ่ายให้ ได้รับการตอบกลับมาว่าเขาไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้จนกว่าทางเฟสบุ๊คจะตรวจสอบยืนยันรูปของเขาเสร็จเรียบร้อย

กรณีการตรวจสอบยืนยันรูปถ่ายดังกล่าวเป็นโครงการอย่างที่สองของเฟสบุ๊คที่ถูกนำมาพูดถึงในช่วงเดือนนี้ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีที่เฟสบุ๊คบอกให้ผู้ใช้งานอัพโหลดรูปนู้ดของตัวเองทางโปรแกรมแชตเฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์โดยอ้างว่าเพื่อเก็บเป็น "ลายนิ้วมือดิจิทัล" ในเทียบกับโพสต์ต่างๆ ในอนาคตแล้วนำไปใช้ป้องกันเหตุกรณีการแก้แค้นด้วยการอัพโหลดรูปโป๊เปลือยของฝ่ายตรงข้ามที่เรียกว่า revenge porn โดยผู้ใช้งานหลายคนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยในการส่งรูปนู้ดตัวเองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยตรง เรื่องนี้เฟสบุ๊คชี้แจงว่าจะมีการเก็บไฟล์รูปไว้ในแบบข้อมูลที่เป็น "แฮช" (hash) และจะลบรูปทิ้งออกจากเซิร์ฟเวอร์

เรียบเรียงจาก

FACEBOOK’S NEW CAPTCHA TEST: 'UPLOAD A CLEAR PHOTO OF YOUR FACE', Wired, 28-11-2017

https://www.wired.com/story/facebooks-new-captcha-test-upload-a-clear-photo-of-your-face/

“Upload A Selfie” — Facebook May Soon Ask For Your Picture To Confirm You’re Not A Robot, Fossbytes, 29-11-2017

https://fossbytes.com/upload-picture-facebook-verification-captcha-robot/

Facebook explains how it’ll review nude photos to stop revenge porn, The Verge, 09-11-2017

https://www.theverge.com/2017/11/9/16630900/facebook-revenge-porn-defense-details