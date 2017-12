หวั่นค้าระหว่างประเทศกระทบการกำหนดนโยบายสุขภาพ ปชช. แนะทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน

Published on Fri, 2017-12-01 23:31

เวทีประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี 60 ประเมินนโยบายและสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศมีประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากและซับซ้อนขึ้น กระทบต่อการกำหนดนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน เสนอทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

1 ธ.ค.2560 กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติ ดตามการเจรจาการค้าระหว่ างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพและนโยบายสุขภาพ (National Committee on International Trade and Health Studies: NCITHS) ร่วมกับ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้ าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจั ด การประชุมวิชาการการค้าระหว่ างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Looking into the Future, Assessing the Current Situation” ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม เอกชน ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกว่ า 120 คน

ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสนับสนุนการศึ กษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่ อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนโยบายการพั ฒนาประเทศได้ถูกกำหนดให้สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การลดภาวะโลกร้อน ฯลฯ ทั้งหมดล้วนมีผลต่อท่าที ของประเทศไทยในการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และระบบสุขภาพของประชาชน

“การประชุมจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุ กภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ ยนความรู้และสถานการณ์การค้ าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกั บสุขภาพ ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่ อเสนอไปยังคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ ในการเตรียมการทั้งด้านวิ ชาการและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปกป้องสุ ขภาพของประชาชน”

Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามั ยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นทางด้านสุขภาพที่สำคั ญในปัจจุบัน คือ การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติ ดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) การเข้าสู่สังคมผู้อายุ ความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงยา นับเป็นความท้ าทายของประเทศไทยในการประสานควา มร่วมมือกับหน่วยงานทั้ งภายในและต่างประเทศ ทั้งด้านการวิจัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การค้าระบบออนไลน์ นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการค้ าระหว่างประเทศที่เกื้อหนุ นระบบสุขภาพของประชาชน

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ในช่วงการประชุมทั้ง 2 วัน ได้มีการอภิปรายถึงสถานการณ์ และนโยบายสำคัญในปัจจุบันทั้ งในระดับโลกและภายในประเทศซึ่ งมีผลต่อการกำหนดนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ การใช้กลไกความเชื่อมโยงระหว่ างนโยบายการค้าระหว่ างประเทศและนโยบายสุขภาพไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการรั กษา ตรวจวินิจฉัย และคัดกรองเพื่อรองรับความต้ องการการใช้บริการการรั กษาพยาบาลที่สูงมากขึ้น รวมทั้งการหารือถึงการพัฒนาศั กยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการสำหรับรองรั บการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ มีความซับซ้อนมากขึ้นและมี ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสุ ขภาพมากขึ้น

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมฯ กล่าวเสริมว่า ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสะท้ อนภาพรวมและวิสัยทัศน์ นโยบายการค้าและสุขภาพ สรุปเนื้อหาได้ 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.การส่งออกของประเทศยังคงเป็ นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ 2.เศรษฐกิจที่เติบโตย่อมส่งผลต่ อระบบสุขภาพของประชาชน 3.การมีนโยบายสาธารณะที่ดีช่ วยให้การกระจายรายได้ ของประชากรได้ทั่วถึงลดความเหลื่ อมล้ำ 4.การเจรจาการค้าต้องดำเนิ นการอย่างรอบคอบทั้งในระดับทวิ ภาคีและพหุภาคี และ 5.การสร้างประสิทธิ ภาพนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปกป้องสุ ขภาพประชาชน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานอย่างเคร่งครัด