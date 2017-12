รอบโลกแรงงาน พฤศจิกายน 2560

Published on Sun, 2017-12-03 13:49

บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

บริษัท Piala Inc. ได้เพิ่มวันหยุดพิเศษให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ปีละ 6 วัน โดยระบุว่าพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้งในแต่ละวัน โดย Piala Inc. สำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 29 ของอาคาร พนักงานที่สูบบุหรี่จะต้องลงมายังพื้นที่สูบบุหรี่ชั้นล่างซึ่งทำให้เสียเวลาทำงานไปถึง 15 นาที ในแต่ละครั้ง โฆษกของ Piala Inc. ระบุว่าได้รับการแนะนำจากพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ว่าการสูบบุหรี่ได้สร้างปัญหาให้กับการทำงาน โดยคำแนะนำนี้ถูกใส่ไว้ในกล่องรับคำแนะนำของบริษัทเมื่อช่วงต้นปี เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยผ่านสิ่งจูงใจมากกว่าการบีบบังคับ

สัดส่วนของผู้ใหญ่ญี่ปุ่นสูบบุหรี่มากกว่าชาวอเมริกัน แม้ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ญี่ปุ่นจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯแล้ว พบว่าร้อยละ 15 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2548 ทั้งนี้การสูบบุหรี่ในอเมริกาลดลงเนื่องจากการการณรงค์และกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต 130,000 คน ทุกปีในญี่ปุ่นจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และอีก 15,000 รายเสียชีวิตจาก 'ควันบุหรี่มือสอง' และผู้ชายญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่า

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ว่าการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่ามีแผนที่จะออกฎห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะทั่วเมืองก่อนโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 (พ.ศ.2563) แต่อาจจะเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกับสหรัฐฯ สำหรับการต่อกรกับอุตสาหกรรมบุหรี่ เพราะก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นพยายามออกกฎห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและในร้านอาหาร แต่กฎนี้ถูกทำให้ผ่อนคลายลงหลังจากที่ถูกนักการเมืองกดดัน อย่างไรก็ตามมาตรการที่ดำเนินการโดย Piala Inc. นี้น่าจะเป็นผลดี เพราะทำให้พนักงาน 4 คน ของบริษัทฯ เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว

ที่มา: cnbc.com, 2/11/2017

คนขับรถบัสลอนดอนถูกคุกคามทั้งวาจาและร่างกาย องค์กรแรงงานรณรงค์ยุติความรุนแรง

สหภาพแรงงาน Unite ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จากเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยแบบสำรวจสภาพการทำงานของคนขับรถบัสในกรุงลอนดอน 6,000 คน (จากทั้งหมดที่มีประมาณ 25,000 คน) พบว่าร้อยละ 12 ระบุว่าเคยถูกคุกคามในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 86 ระบุว่าถูกผู้โดยสารข่มเหงทั้งทางวาจา และร้อยละ 2 ระบุว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว และยังพบว่าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนขับรถบัสไม่ได้รายงานต่อนายจ้างเพราะกลัวว่าจะถูกตำหนิ รวมทั้งรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมั่นว่านายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแก้ไขปัญหาให้พวกเขาได้ การรณรงค์ของ Unite มีเป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ หยุดการใช้ความรุนแรงต่อพนักงานขับรถบัสทั้งทางวาจาและการทำร้ายร่างกาย มีการเรียกร้องให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ยืนยันตัวบุคคลเพื่อไว้เก็บหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่ทำร้ายร่างกายคนขับรถบัสได้

จอห์น เมอร์ฟี เจ้าหน้าที่ของ Unite กล่าวว่าการสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงระดับที่น่าตกใจของการกระทำรุนแรงต่อพนักงานขับรถประจำทางในลอนดอน "ไม่มีใครควรจะทนทุกข์ทรมานกับการทะเลาะวิวาทกันการทำร้ายร่างกายด้วยวาจาหรือถูกทำร้ายร่างกาย งานของคนขับรถประจำทางที่ลอนดอนเครียดมากพอแล้ว" นอกจากนี้เมอร์ฟีเรียกร้องให้ผู้ประกอบรถบัสการสนับสนุนพนักงานของพวกเขาเมื่อถูกทำร้ายร่างกายเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษ "คนขับรถประจำทางของลอนดอนมักถูกมองข้ามบ่อยเกินไป ทั้งที่พวกเขามีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งลอนดอน ถึงเวลาแล้วที่พนักงานขับรถของเมืองหลวงแห่งนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ" เมอร์ฟี กล่าว

ที่มา: unitetheunion.org, 3/11/2017

พม่าหารือเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำครั้งใหม่

ทางการพม่ากำลังหารือเพื่อที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับการทำงานวันละ 8 ชั่วโมงระหว่าง 4,000 จ๊าต (ประมาณ 2.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ถึง 4,800 จ๊าต (ประมาณ 3.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับวันละ 3,600 จ๊าต (ประมาณ 2.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่เมื่อปี 2015 โดยพม่าตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุก 2 ปี ตามกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2013

ที่มา: xinhuanet.com, 6/11/2017

ILO หนุนแผนปฏิรูปสิทธิแรงงานต่างชาติในกาตาร์

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เสร็จสิ้นการตรวจสอบกาตาร์ ภายหลังจากกาตาร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างชาติ โดย ILO ระบุว่าได้เสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการตามคำร้องที่มีความกังวลเรื่องสิทธิแรงงานในกาตาร์ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกาตาร์แถลงในที่ประชุมบริหาร ILO ว่ารัฐบาลกาตาร์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติทั้งหมดซึ่งรวมถึงแรงงานในประเทศด้วย กระบวนการตรวจสอบตามคำร้องที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2014 สร้างความกดดันให้กาตาร์ต้องปฏิรูปและยกเลิกระบบคาฟาลา (kafala) ซึ่งให้นายจ้างเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้

ที่มา: sbs.com.au, 9/11/2017

แรงงานบราซิลทั่วประเทศประท้วงกฎหมายปฏิรูปแรงงาน ก่อนมีผลบังคับใช้

แรงงานในประเทศบราซิลออกมาประท้วงครั้งใหญ่ใน 24 รัฐ จากทั้งหมด 27 รัฐทั่วประเทศ เพื่อแสดงการต่อต้านกฎหมายปฏิรูปแรงงานซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้กลุ่มสหภาพและองค์กรภาคประชาชนยังคงจะกดดันรัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติให้พิจารณามาตรการดังกล่าวใหม่ โดยได้จัดการเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทั่วประเทศหลายครั้ง นักวิเคราะห์มองว่าการปฏิรูปทั้งแรงงานและประกันสังคมจะสร้างความเสียหายต่อแรงงาน เนื่องจากการปฏิรูปแรงงานจะทำให้แรงงานมีสิทธิลดลง ทั้งยังไม่สามารถช่วยลดการว่างงานได้ ส่วนการปฏิรูปประกันสังคมถูกวิจารณ์ในแง่ของการกำหนดอายุขั้นต่ำของการเกษียณอายุโดยไม่พิจารณาอายุงาน ซึ่งในทางปฏิบัติจะทำให้แรงงานรายได้น้อยที่ทำงานมานานต้องเกษียณอายุไปด้วยเงินบำนาญต่ำ

ที่มา: xinhuanet.com, 11/11/2017

แรงงานวัยรุ่นในเกาหลีใต้ยังว่างงานสูง

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานประจำเดือน ต.ค. 2017 อยู่ที่ที่ 26.85 ล้านราย เพิ่มขึ้น 2.7 แสนราย หรือ 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้การเติบโตของอัตราการจ้างงานลดลงต่ำกว่าระดับ 3 แสนราย หลังจากที่พุ่งขึ้นถึง 3.14 แสนรายในเดือน ก.ย. 2017 บ่งชี้ถึงสภาวะตลาดแรงงานของประเทศที่ยังคงซบเซา นอกจากนี้ยังมีวัยรุ่นจำนวนมากที่ยังไม่มีงานทำหลังจบการศึกษามาหลายปี โดยมีรายงานตัวเลขผู้จบการศึกษาที่ตกอยู่ในสภาวะว่างงานสูงถึงกว่า 1 ล้านราย

ที่มา: xinhuanet.com, 15/11/2560

รายงานระบุแม้ผู้หญิงจะมีทักษะด้านดิจิตอลดีกว่าผู้ชาย แต่งานส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือผู้ชาย

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะ Brookings ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายงาน Digitalization and the American Workforce ระบุว่าผู้หญิงมีคะแนนทักษะด้านดิจิตอลถึง 48 คะแนน เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มี 45 คะแนน แต่กระนั้นผู้ชายยังคงได้ทำงานด้านดิจิตอลมากกว่าผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับสูงอย่างด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม เป็นต้น

ที่มา: cnet.com, 17/11/2017

Foxconn จะเริ่มสร้างโรงงานในสหรัฐฯ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องภาษี

บริษัทเทคโนโลยีไต้หวัน Foxconn มีแผนสร้างโรงงานขนาดใหญ่และศูนย์เทคโนโลยีในรัฐวิสคอนซิน มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อผลิตโทรทัศน์จอแบนและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อื่นๆ โดยคาดว่าจะมีการจ้างงานชาวอเมริกันหลายหมื่นคน ตั้งแต่คนงานก่อสร้าง พนักงานประจำโรงงาน ไปจนถึงตำแหน่งด้านบริหารงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม เกิดความกังวลว่าข้อตกลงนี้อาจสร้างความสูญเสียให้กับบรรดาผู้เสียภาษีในรัฐวิสคอนซิน เนื่องจากมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีมูลค่ามากเป็นประวัติการณ์ คือราว 3,000 ล้านดอลลาร์ แก่ Foxconn

คาดว่าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ Foxconn จะเริ่มขึ้นในปีหน้า และจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงปลายปี 2018 ด้านศาสตราจารย์สตีเว่น เดลเลอร์ กล่าวว่าเมื่อ Foxconn ได้รับการยกเว้นด้านภาษี นั่นหมายความว่ารัฐวิสคอนซินจะเป็นผู้จ่ายเงินภาษีให้กับ Foxconn ซึ่งตนไม่มั่นใจว่าเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าหรือไม่

ที่มา: voathai.com, 26/11/2017

บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ผุดโครงการจ้างพนักงานฝึกงานด้านไอที

ปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ รวมทั้ง IBM, Amazon และ Microsoft ต่างเพิ่มโปรแกรมฝึกพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถทำงานด้านไอทีได้ โดยให้ค่าจ้างในการฝึกงานด้านไอทีสำหรับพนักงานเหล่านั้นด้วย ผู้บริหารของ IBM กล่าวว่าได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว เป้าหมายเพื่อหาคนมาเติมในตำแหน่งงานด้านไอทีที่ขาดแคลน โดยที่ไม่ต้องจ้างพนักงานใหม่

โดยข้อดีคือพนักงานเหล่านี้ต่างมีความภักดีกับบริษัท และยินดีที่จะอยู่ทำงานไปอีกหลายปี เมื่อเทียบกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพ่ะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่า สำนักงานด้านสถิติแรงงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า ปัจจุบันงานด้านไอทีในอเมริกานั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูง และมีรายได้เฉลี่ยมากกว่างานด้านอื่นกว่าสองเท่า คือราว $83,000 หรือราว 2,700,000 บาทต่อปี

ที่มา: voathai.com, 26/11/2017