อดีตนักว่ายน้ำ ม.สแตนด์ฟอร์ด ยื่นอุทธรณ์คดีข่มขืน

Published on Mon, 2017-12-04 12:01

ทนายความของบร็อก เทอร์เนอร์ อดีตนักว่ายน้ำ ม.สแตนด์ฟอร์ด ผู้ถูกกล่าวหาก่อเหตุข่มขืนหญิงหมดสติยื่นคำร้องขออุทธรณ์โดยระบุว่าในกระบวนการไม่มีการซัก 'พยานเชิงลักษณะบุคคล' ที่จะพูดถึงคุณงามความดีของตัวเทอร์เนอร์ได้ ขณะที่ฝ่ายโจกท์ก็มองว่าผู้พิพากษายังตัดสินโทษเบาเพราะเข้าข้างจำเลยมากเกินไปและเรียกร้องให้มีการถอดถอนผู้พิพากษา

บร็อก เทอร์เนอร์ อดีตแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด เคยถูกตัดสินให้มีความผิดฐานข่มขืนหญิงที่กำลังหมดสติคนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่เมื่อเดือน มี.ค. 2559 แต่เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมานิวยอร์กไทม์รายงานว่าเขากำลังยื่นขออุทธรณ์ในเรื่องนี้

อิริค โมยทัลป์ ทนายความของเทอร์เนอร์ระบุในคำร้อง 172 หน้า ที่ยื่นอุทธรณ์ว่าเทอร์เนอร์ไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้วยหลายเหตุผล หนึ่งในนั้นคือการไม่ยอมให้พยานเชิงคุณลักษณะบุคคล (character witness) ให้การเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของเขาและพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของเขา ในคำร้องดังกล่าวมีราว 60 หน้าที่เน้นย้ำถึงเรื่องที่เหยื่ออยู่ในสภาพมึนเมาเพียงใดในคืนที่เกิดเหตุ โดยที่ทนายความไม่แสดงความคิดเห็นมากกว่านี้

ทางด้านอัยการท้องถิ่นซานตาคลารา เจฟฟ์ โรเซน กล่าวว่าเทอร์เนอร์ได้รับการพิจารณาคดีและตัดสินอย่างเป็นธรรมดีแล้ว และไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนเรื่องที่เหยื่อนามสมมติ เอมิลี โด ได้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการข่มขืนได้

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ในช่วงที่เทอร์เนอร์ในวัย 19 ปี ยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้พิพากษาอาร์รอน เพอร์สกี จากศาลสูงของซานตาคลาราตัดสินให้เขาจำคุก 6 เดือนและภาคทัณฑ์เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่เขาก่อเหตุข่มขืนในฐานะคดีอาญาอุกฉกรรจ์ 3 กระทง ซึ่งตามกฎหมายเทอร์เนอร์มีโอกาสได้รับโทษสูงสุดคือจำคุก 14 ปี นอกจากการลงโทษจากศาลแล้วเทอร์เนอร์ยังถูกระงับทุนการศึกษาของนักกีฬาว่ายน้ำและถูกขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศ

คดีของเทอร์เนอร์ทำให้เกิดการความไม่พอใจจากประชาชนอย่างมากจนมีทำให้เกิดความสนใจในกรณีการล่วงละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้พิพากษาเพอร์สกีปราณีกับเทอร์เนอร์เกินไปที่สั่งลงโทษจำคุกเพียง 6 ปี คดีนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้พิพากษาว่ามีอคติเข้าข้างเพศชายและอภิสิทธิ์ทางชนชั้น

ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากสแตนฟอร์ด มิเชลล์ เดาเบอร์ เป็นประธานกรรมการเรียกร้องให้ถอดถอนผู้พิพากษาเพอร์สกี เธอกล่าวถึงประเด็นคำตัดสินว่าลูกขุนได้รับรู้หลักฐานและตัดสินใจไม่เข้าข้างเทอร์เนอร์ผู้พยายามใช้วิธีการโทษเหยื่อ ปัญหาของคดีนี้จึงไม่ใช่ว่าผู้พิพากษาไม่เป็นธรรมต่อเทอร์เนอร์ แต่ไม่เป็นธรรมต่อเหยื่อ

ในคดีนี้มีพยานเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสแตนฟอร์ด 2 คนขี่จักรยานมาพบเห็นเทอร์เนอร์กำลังก่อเหตุข่มขืนเหยื่ออายุ 22 ปี ที่ไม่ได้สติอยู่ข้างถังขยะ ในขณะที่เทอร์เนอร์กำลังจะหนีไปทั้งคู่ก็ไล่ตามและจับตัวเทอร์เนอร์ส่งตำรวจไว้ได้ ขณะที่เหยื่อผู้ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาสแตนฟอร์ดให้การว่าเธอจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ เธอทราบแค่ว่ามีคนพบเธอใกล้กับถังขยะ มีผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่าเธอมีคนขึ้นคร่อมตัวอยู่ในขณะที่ไม่ได้สติและสวมเสื้อผ้าเพียงบางส่วน

ทนายฝ่ายจำเลยยังโต้แย้งผ่านคำร้องอุทธรณ์ด้วยว่าอัยการเน้นใช้คำว่า "ถังขยะ" ในคำให้การมากเกินไปราวกับเน้นทำให้จำเลยดูเป็นคนที่ "เสื่อมทราม" จากนัยของคำที่พยายามสื่อไปถึง "ความสกปรก" "เศษขยะ" และ "การก่ออาชญากรรม" ที่ถูกโยงเข้ากับ "ถังขยะ"

ทั้งนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตในคำร้องอุทธรณ์อีกว่าที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ข้างถังขยะนั้นอยู่ในพื้นที่เปิดให้คนพบเห็นได้ใกล้กับสนามบาสเก็ตบอลที่มืดและอีกด้านหนึ่งก็มีสมาคมนักศึกษาชาย ฝ่ายจำเลยระบุว่าเทอร์เนอร์และเหยื่อไม่ได้ทำในที่ลับตาคน

เทอร์เนอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิด 3 ฐานคือการข่มขืนบุคคลที่หมดสติ การข่มขืนบุคคลที่มึนเมา การข่มขืนโดยมีเจตนาเพื่อกระทำชำเรา จากถ้อยแถลงต่อศาลก่อนถูกตัดสินเทอร์เนอร์ยืนยันว่าการมีเพศสัมพันธ์ของเขานั้นกระทำไปด้วยความสมัครใจ แต่เทอร์เนอร์ก็ยอมรับว่าเขา "ทำให้เกิดความเจ็บปวดและความบอบช้ำทางใจ" ต่อเหยื่อ

ในกรณีของการเรียกร้องถอดผู้พิพากษาเพอร์สกีนั้นฝ่ายเพอร์สกีเองก็พยายามปิดกั้นไม่ให้มีการส่งคำร้องล่ารายชื่อถอดถอนเขา แต่ศาลอุทธรณ์ก็ปฏิเสธไม่ให้เพอร์สกีสามารถปิดกั้นกระบวนการได้ เดาเบอร์กล่าวพอใจที่ศาลอุทธรณ์ไม่ยอมรับข้อเสนอของเพอร์สกี โดยในปัจจุบันมีผู้ลงนามถอดถอนมากกว่า 76,000 ชื่อแล้วและยังมีเป้าหมายต้องการถึง 90,000 ชื่อ



