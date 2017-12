เผยยอดพลเรือนเสียชีวิตจากปฏิบัติต้านไอซิส มากกว่าที่กองทัพสหรัฐฯ ระบุ 7 เท่า

Published on Tue, 2017-12-05 15:53

องค์กรตรวจสอบและองค์กรสิทธิฯ ระบุตัวเลขพลเรือนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดในอิรักและซีเรียช่วงราว 3 ปีที่ผ่านมา เกือบหกพันราย มากกว่าที่ทางการสหรัฐฯ ประเมินเอาไว้ 7 เท่า เรียกร้อง 'ปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิส' โปร่งใส-รับผิดชอบมากกว่านี้

5 ธ.ค. 2560 คอมมอนดรีมส์ สื่อนอกกระแสจากสหรัฐอเมริกา นำเสนอข้อมูลจากองค์กรตรวจสอบความโปร่งใสกองทัพสหรัฐฯ และองค์กรสิทธิมนุษยชน โดยระบุว่า กลุ่มตรวจสอบอย่างแอร์วอร์ส (Airwars)ประเมินตัวเลขพลเรือนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ว่ามีมากกว่าที่ทางการสหรัฐฯ ระบุไว้ 7 เท่า

องค์กรแอร์วอร์ส เป็นองค์กรที่นักข่าวรวมกลุ่มกันเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสงคราม พวกเขาสำรวจตัวเลขพลเรือนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิรักและซีเรียในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. 2557 ถึง ต.ค. 2560 พบว่ามีพลเรือนเสียชีวิต 5,961 ราย

ข้อมูลของแอร์วอร์สต่างจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่ประเมินว่ามีตัวเลขพลเรือนเสียชีวิต 801 ราย เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 484 รายจากการประเมินเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ทางรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขากำลังพยายามตีตัวเลขจากรายงานจำนวนมากที่ระบุถึงการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ รัฐบาลสหรัฐฯ บันทึกว่าเป็นไปได้ที่จะมีตัวเลขพลเรือนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางอากาศรวมแล้วประมาณ 1,800 ราย ซึ่งยังถือว่าน้อยกว่าจากการประเมินของแอร์วอร์ส

อีกองค์กรหนึ่งที่ประเมินตัวเลขพลเรือนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการของสหรัฐฯ คือแอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนล มีการประเมินเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธอยู่มากกว่า 5,800 ราย ซึ่งเป็นผลจากปฏิบัติการของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านไอซิสในประเทศอิรักและซีเรีย รวมถึงรายงานว่าสหรัฐฯ ล้มเหลวในการ "ใช้ความระมัดระวังเพื่อคุ้มครองพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ"

แอมเนสตีฯ รายงานว่ากลุ่มแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านไอซิสโปรยใบปลิวในเขตเมืองที่ถูกควบคุมโดยไอซิสระบุเตือนให้อยู่ห่างจากกลุ่มไอซิสและให้ตากเสื้อผ้าเด็กไว้บนดาดฟ้าอาคารเพื่อระบุว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพลเรือน แต่ทว่าวิธีการเตือนเช่นนี้ไม่ได้คำนึงถึงสภาพชีวิตของผู้คนตามความเป็นจริงในการถูกปกครองภายใต้กลุ่มไอซิส เช่นในกรณีทางฝั่งตะวันตกของโมซูลที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถออกห่างจากพวกไอซิสได้ อีกทั้งพวกไอซิสยังจะสังหารทุกคนที่มีใบปลิวอยู่ในมือ และบ้านที่มีการตากเสื้อผ้าเด็กบนดาดฟ้าก็ยังคงถูกโจมตีทางอากาศอยู่ดี

ก่อนหน้านี้นิวยอร์กไทม์ยังระบุในรายงานเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาว่าปฏิบัติการต่อต้านไอซิสของสหรัฐฯ เป็น "สงครามที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน" พวกเขาระบุว่ามีจำนวนพลเรือนผู้เสียชีวิตมากกว่าตัวเลขที่รัฐบาลรายงานไว้ถึง 31 เท่า

ถึงแม้ว่าปฏิบัติการที่มีสหรัฐฯ หนุนหลังจะทำให้กลุ่มไอซิสสูญเสียการควบคุมเมืองใหญ่ๆ สองเมืองคืออัลรัคคาและโมซูล แต่การทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ก็ทำให้เกิดการนองเลือดต่อพลเรือนเพิ่มมากขึ้น เช่น ในเขตหนึ่งของโมซูลมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 150 ราย แอร์วอร์สยังประเมินว่ามีเด็กถูกสังหารในปฏิบัติการยึดอัลรัคคา 119 ราย

ในเรื่องนี้ทำให้แอมเนสตีฯ ระบุผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้มีการรายงานจำนวนพลเรือนผู้เสียชีวิตอย่างโปร่งใสมากกว่านี้และให้ปฏิบัติการของแนวร่วมต่อต้านไอซิสมีความรับผิดชอบมากกว่านี้



เรียบเรียงจาก

As Military Obscures Bloodshed, Number of Civilians Killed by US Bombs Soaring, Say Watchdogs, Common Dreams, 01-12-2017

https://www.commondreams.org/news/2017/12/01/military-obscures-bloodshed-number-civilians-killed-us-bombs-soaring-say-watchdogs