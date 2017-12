กสม. รับสอบข้อเท็จจริงปม 'น้องเมย' ตาย

Published on Wed, 2017-12-06 23:44

กสม.เห็นสมควรหยิบยก ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึ งสาเหตุของการเสียชีวิต ของ 'น้องเมย' นักเรียนเตรียมทหาร ชี้หากเกิดจากการบังคั บจากผู้อื่นให้กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตจะเป็ นการขัดหลักสิทธิมนุษยชน และอาจมีความผิ ดตามกฎหมายหรือโหดร้ายไร้ มนุษยธรรม

วัส ติงสมิตร ประธาน กสม.

6 ธ.ค.2560 จากกรณี น้องเมย หรือ ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 จนก่อให้เกิดเสียงวิพากษณ์วิจารณ์ในสังคมจำนวนมากนั้น