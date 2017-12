ตำรวจฮอนดูรัสขัดขืนคำสั่งรัฐบาลไม่ยอมปราบผู้ชุมนุม-จนกว่าจะแก้ไขเรื่องโกงเลือกตั้ง

Published on Thu, 2017-12-07 01:45

จากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจในฮอนดูรัสประกาศว่าพวกเขาจะไม่ฟังคำสั่งจากรัฐบาล ฮวน ออร์ลันโด เฮอร์นันเดซ อีกต่อไป และบอกว่าจะประจำการอยู่ในค่ายจนกว่าวิกฤติทางการเมืองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเฮอร์นันเดซโกงการเลือกตั้งนั้นจะได้รับการแก้ไข

ธงชาติของประเทศฮอนดูรัส (ที่มา: Wikipedia)

6 ธ.ค. 2560 โฆษกกรมตำรวจฮอนดูรัสประกาศเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ว่าตำรวจทุกนายในกรุงเตกูซิกัลปา เมืองหลวงประเทศฮอนดูรัส รวมถึงตำรวจระดับสูงที่ได้รับการฝึกจากสหรัฐฯ ปฏิเสธไม่ทำตามคำสั่งบังคับใช้เคอร์ฟิวที่รัฐบาลเป็นผู้ประกาศ และบอกอีกว่าพวกเขามีหน้าที่พิทักษ์สันติและความมั่นคงไม่ใช่รังแกประชาชน "พวกเราต้องการสันติ พวกเราจะไม่ทำตามคำสั่งของรัฐบาล พวกเราเบื่อหน่ายเรื่องนี้เต็มทนแล้ว"

"พวกเราไม่ได้อยู่ฝ่ายใดในทางอุดมการณ์ทางการเมือง พวกเราไม่สามารถเผชิญหน้ากับประชาชนต่อไปเรื่อยๆ ได้ และพวกเราก็ไม่ต้องการข่มเหงและละเมิดสิทธิของประชาชนชาวฮอนดูรัส" โฆษกตำรวจแถลง

ผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแสดงความยินดีหลังจากได้รับฟังประกาศพร้อมทั้งส่งเสียงเชียร์และตะโกนคำขวัญว่า "ประชาชนที่รวมตัวกันจะไม่มีวันถูกโค่นล้ม" รอยเตอร์รายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายออกจากที่มั่นของตัวเองแล้วไปเข้าร่วมชุมนุมกับผู้ชุมนุมที่มีบรรยากาศคึกคัก สื่อคอมมอนดรีมส์และเตเลซูร์ระบุเพิ่มเติมว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายพูดผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น UNE ว่าจะมีการอดอาหารประท้วงการที่พวกเขาถูกสั่งให้ปราบปรามประชาชนด้วย

กลุ่มที่ประท้วงในเรื่องนี้คือหน่วยปราบจลาจลที่ชื่อหน่วย "คอบรา" (Cobras) บีบีซีระบุว่ามีสมาชิกหน่วยคอบรา 200 นายรวมตัวกันที่สถานีตำรวจและประกาศว่าพวกเขาจะไม่เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมอีกต่อไป การถูกสั่งปราบผู้ชุมนุมเหมือนเป็นการบีบให้พวกเขาเลือกข้างทางการเมือง มีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งอ่านแถลงการณ์ว่า "ประชาชนของพวกเราคือรัฏฐาธิปัตย์"

ก่อนหน้านี้มีกรณีการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงที่ไม่พอใจความล่าช้าในผลการนับคะแนนและมองว่าองค์กรจัดการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งโดยเข้าข้างฝ่ายพรรคเนชันแนลของเฮอร์นันเดซ มีการพูดถึงสถานการณ์โดย แม็ตต์ กินสเบิร์ก-เจเคิล จากองค์กรเครือข่ายสมานฉันท์ฮอนดูรัสที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ให้สัมภาษณ์สื่อเดโมเครซีนาวว่าจากที่เขาสังเกตการณ์อยู่ในฮอนดูรัสช่วง 10 วันที่ผ่านมา มันมีบรรยากาศน่าขนลุกและเหนือจริง

กินสเบิร์ก-เจเกิล กล่าวว่าจากที่เขาติดตามดูสถานการณ์สิทธิมนุษยชนพบว่ามีผู้ชุมนุมถูกทหารยิงด้วยกระสุนจริงได้รับบาดเจ็บมีรถพยาบาลมารับออกไปเรื่อยๆ จนทำให้ห้องฉุกเฉินไม่เพียงพอ เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ "การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง" ขณะเดียวกันกินสเบิร์ก-เจเกิล ก็พูดถึงบรรยากาศการยืนหยัดของฝ่ายผู้ชุมนุมที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และยังคงออกมาชุมนุมต่อไป โดยที่ในการชุมนุมคืนแรกจะถูกเรียกว่า "คำคืนแห่งความดำมืด" เพราะมีจำนวนผู้เสียชีวิตมาก แต่ในคำคืนต่อๆ มาประชาชนเรียกมันว่า "คาเซโรลาโซ" คือการแสดงความไม่พอใจด้วยการตีหม้อและกระทะของตนเสียงระงมราวกับว่าทุกบ้านพร้อมใจกันประท้วงด้วยวิธีนี้

ในกรณีข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งนั้น ผู้ประสานงานกลุ่มสมาพันธ์ต่อต้านเผด็จการฮอนดูรัสนำโดย มานูเอล เซลายา อดีตประธานาธิบดีที่ถูกรัฐประหารโค่นล้มได้นำเสนอภาพใบนับคะแนนที่ถูกหน่วยงานควบคุมการเลือกตั้งดัดแปลงเพื่อให้ฝ่ายเฮอร์นันเดซได้รับคะแนนเสียงมากขึ้นและนำคะแนนที่โหวตให้ผู้นำฝ่ายซ้ายซัลวาดอร์ นาสรัลลาออกไป

เรียบเรียงจาก

"We Don't Want to Repress": Police in Honduras Refuse Orders to Stamp Out Pro-Democracy Protests, Common Dreams, 05-12-2017

Facebook Video : Hondurans face deadly military crackdown, Democracy Now!, 05-12-2017

Honduras: police refuse to obey government as post-election chaos deepens, The Guardian, 04-12-2017

Honduras police revolt amid tension over election, BBC, 05-12-2017