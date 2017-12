อินเดียสวนทิศทางสหรัฐฯ มุ่งหน้าคุ้มครอง 'ความเป็นกลางทางเน็ต'

Published on Thu, 2017-12-07 01:59

ขณะที่คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) กำลังพยายามยกเลิก 'ความเป็นกลางทางเน็ต' แต่อินเดียกำลังเดินไปในแนวทางตรงกันข้ามคือการพยายามกำกับดูแล 'ความเป็นกลางทางเน็ต' ซึ่งหมายถึงการทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่การเลือกปฏิบัติ

ที่มาของภาพประกอบ: photosteve101/Flickr/CC BY 2.0

6 ธ.ค. 2560 ในรายงานของสถานีวิทยุสาธารณะระหว่างประเทศ (PRI) รายงานว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของอินเดีย (TRAI) ออกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกลางทางเน็ต (Net Neutrality) ซึ่งมีคนระบุว่าเป็นแผนขอบข่ายงานเกี่ยวกับความเป็นกลางทางเน็ตที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลก

นิคิล พาห์วา นักกิจกรรมเพื่อสิทธิดิจิทัลซึ่งเป็นผู้นำการต่อสู้เรื่ยกร้องความเป็นกลางทางเน็ตในอินเดียกล่าวว่า ในอินเดียก็มีการอภิปรายถกเถียงกันในเรื่องนี้เช่นเดียวกับสหรัฐฯ เช่นว่าบางเว็บไซต์ควรได้รับความเร็วในการเข้าถึงมากกว่าเว็บอื่นหรือไม่ แต่หน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมอินเดียก็ตัดสินใจว่าพวกเขาควรจะทำให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่า

พาห์วา เป็นผู้เรียกร้องเรื่องความเป็นกลางทางเน็ตอย่างจริงจังมาก เขาเคยทำให้เฟสบุ๊คต้องล่าถอยจากแผนการ "ฟรีเบสิค" มาก่อน แผนการดังกล่าวคือโครงการอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับชาวอินเดียแต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่าง โดยมีคนมองว่าฟรีเบสิคจัดไว้ให้เอื้อประโยชน์ต่อเฟสบุ๊คเองเพราะผู้ใช้ฟรีเบสิคจะเข้าเฟสบุ๊คได้ฟรี

"ความเป็นกลางทางเน็ตรับรองว่าจะมีการแข่งขันบนอินเทอร์เน็ตอย่างเสรีและเป็นธรรม แทนที่จะทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสภาพที่ไม่มีความเป็นกลางทางเน็ต" พาห์วากล่าว เขาบอกอีกว่า "อินเดียเป็นแนวหน้าของการต่อสู้นี้"

ภายในเดือน ธ.ค. นี้ คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) จะมีการลงมติยกเลิกกฎหมายความเป็นกลางทางเน็ตที่ออกมาในสมัยรัฐบาลบารัค โอบามา โดยที่กฎหมายความเป็นกลางทางเน็ตในสหรัฐฯ นั้นห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่าง Comcast, Verizon และ AT&T บล็อกเนื้อหาบางประเภทหรือลดความเร็วในการเข้าถึงเนื้อหาได้

เรียบเรียงจาก

As the US moves to dismantle net neutrality rules, India is moving in the opposite direction, PRI, 05-12-2017

Why India rejected Facebook's 'free' version of the Internet, Mashable Asia, 10-12-2016

Meet The Man Who Derailed Facebook's Plan To Provide Free Internet In India, Forbes, 25-12-2016