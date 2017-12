'อังคณา' ถกสิทธิหลากหลายทางเพศระดับภูมิภาค ห่วง ก.ม.ไทยยก 'มั่นคง-ศาสนา' กลบการเลือกปฏิบัติ

Published on Thu, 2017-12-07 16:50

'อังคณา' ร่วมหารือขับเคลื่ อนสิทธิความหลากหลายทางเพศ ระดับภูมิภาค กังวล พ.ร.บ.ความเท่าเที ยมระหว่างเพศ ที่ยังมีข้อยกเว้นเกี่ ยวกับเหตุแห่งความมั่นคง วิชาการ และศาสนา ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ เผยนักปกป้องสิทธิฯความหลากหลายทางเพศ ต้องเผชิญปัญหา-หวาดกลัวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

7 ธ.ค.2560 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) รายงานวา อังคณา นีละไพจิตร กสม. ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิ ทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ เข้าร่วมการประชุม The International Lesbian , Gay, Bisexual , Trans and Intersex Association (ILGA) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธ.ค. 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ข้อท้าทาย ถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนงานด้ านสิทธิมนุษยชน ให้กลุ่มบุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ)สามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้ ทั้งนี้ การประชุม The International Lesbian , Gay, Bisexual , Trans and Intersex Association (ILGA) ระดับโลก ได้เคยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา

อังคณา กล่าวในการเป็นวิทยากรอภิปรายหั วข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน ในการเสริมพลังการนำหลั กการยอกยาการ์ตามาปฏิบัติได้จริ งในอีก 10 ปีข้างหน้า” ว่า การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งมีหน้าที่ และอำนาจในการตรวจสอบและส่งเสริ มความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน จะมี กสม. 1 คนที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกั บประเด็นสิทธิของบุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ โดยในการทำงานได้คำนึงถึงกลุ่ มหลากหลายทางเพศที่เป็นเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้ต้องขังเป็นสำคัญด้วย เนื่องจากมีความต่างในบริบทที่ แตกต่างกัน และจำเป็นที่จะต้องมี แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่ างกัน สำหรับการทำหน้าที่ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน นอกเหนือจากกรณีที่มีการร้องเรี ยนเข้ามาแล้ว กสม. ยังสามารถหยิบยกกรณีที่พิ จารณาเห็นว่าอาจมีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมาพิจารณาได้ อีกด้วย ทั้งนี้ ในการทำงานที่ผ่านมา กสม. พยายามทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเชิงเครือข่าย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครั ฐและภาคประชาสังคม