ทั่วโลกประณาม-ชาวปาเลสไตน์ประท้วง หลัง 'ทรัมป์' ประกาศเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอล

Published on Fri, 2017-12-08 13:22

ชาวปาเลสไตน์ในหลายที่ออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยอมรับเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและบอกจะดำเนินการย้ายสถานทูตไปที่นั่น ซึ่งถูกมองว่าจะทำลายความเป็นตัวกลางของสหรัฐฯ ในการเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์

8 ธ.ค. 2560 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ทำในสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างการประกาศยอมรับว่ากรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของอิสราเอล ทำให้เขาถูกประณามจากทั่วโลกรวมถึงประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ อย่างซาอุดิอาระเบีย ขณะที่ตัวแทนของปาเลสไตน์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อบีบีซีระบุว่าการกระทำของสหรัฐฯ ถือเป็น "จูบแห่งความตาย" ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์หรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลวในที่สุด

ขณะที่รัฐมนตรีของอิสราเอลเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆ ทำตามสหรัฐฯ แต่ประเทศซาอุฯ ก็ต่อว่าสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ว่า "ไร้ความชอบธรรมและไร้ความรับผิดชอบ" ส่วนฝรั่งเศสและอังกฤษก็เปิดเผยว่าพวกเขาไม่สนับสนุนการตัดสินใจเช่นนี้ของสหรัฐฯ ขณะที่อิสราเอลบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีหลายคนบอกว่าต้องการจะทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ทำ

นอกจากการประกาศยอมรับกรุงเยรูซาเลมแล้ว สหรัฐฯ ยังประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐฯ จากเทลอาวีฟมายังกรุงเยรูซาเลมด้วย บีบีซีระบุว่าการตัดสินใจสองประการนี้จะทำให้ทรัมป์สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้ในช่วงหาเสียงและเป็นการเอาใจฐานเสียงฝ่ายขวาของทรัมป์ได้ แต่ก็เสี่ยงถูกต่อต้านทั้งจากพันธมิตรสหรัฐฯ จากโลกมุสลิมและอาจจะมีการประท้วงหรือก่อจลาจล นอกจากนี้ยังจะทำให้สหรัฐฯ ถูกมองว่าไม่เป็นกลางในการทำตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางด้วย

กับคำถามที่ว่าแล้วการยอมรับเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอลจะส่งผลอย่างไรนั้น เรื่องนี้บีบีซีระบุว่ามันมีผลต่อประเด็นความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ โดยที่ปาเลสไตน์จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอาหรับและกลุ่มประเทศอิสลาม ในกรุงเยรูซาเลมโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเป็นเมืองที่มีแหล่งศาสนสถานสำคัญต่อ 3 ศาสนาทั้งยูดาย, อิสลาม และคริสต์

ชาวยิวราว 200,000 คนเข้าไปตั้งรกรากทางตะวันตกของเยรูซาเลมตั้งแต่ปี 2510 ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนานาชาติแต่อิสราเอลก็โต้แย้งในเรื่องนี้ การที่สหรัฐฯ ยอมรับเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลจะทำให้อิสราเอลสามารถอ้างความชอบธรรมในเรื่องการตั้งรกรากของพวกเขาได้ง่ายขึ้น ในส่วนกรณีการย้ายสถานทูตนั้นก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ก็เคยออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงในชื่อว่า "กฎหมายสถานทูตเยรูซาเลมปี 2538"

แต่การกระทำเช่นนี้ของสหรัฐฯ ก็นำพาความไม่พอใจจากทั่วโลกสำหรับปาเลสไตน์เอง มานูเอล ฮัสซาเซียน ผู้แทนปาเลสไตน์ประจำสหราชอาณาจักรให้สัมภาษณ์ต่อบีบีซีว่าการกระทำของสหรัฐฯ ถือเป็น "จูบแห่งความตาย" สำหรับการทำสัญญาสันติภาพและทางออกแบบสนธิสัญญาอยู่ร่วมกันระหว่างสองรัฐ และฟังดูเหมือนเป็น "การประกาศสงคราม"

ทางตุรกี ประธานาธิบดี เรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ก็โต้ตอบสหรัฐฯ ว่าพวกเขากำลังเล่มเกมเข้าทางกลุ่มก่อการร้ายขณะที่เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษและพระสันตะปาปาฟรานซิสต่างก็กล่าวในทำนองต้องการรักษาจุดยืนเดิมต่อเยรูซาเลมตามแนวทางของสหประชาชาติ

นอกจากนี้ยังมีประชาชนประท้วงแสดงความไม่พอใจตั้งแต่การประท้วงเชิงสัญลักษณ์อย่างการที่ชาวปาเลสไตน์ปิดไฟคริสต์มาสในเมืองเบธเลเฮม เขตเวสต์แบงค์ ซึ่งเป็นเมืองกำเนิดดั้งเดิมของพระเยซู

ทั้งนี้ยังมีการประท้วงบนท้องถนนในเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา ในเมืองเบธเลเฮมเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางสลายการชุมนุม ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 16 ราย ที่ฉนวนกาซามีผู้ประท้วงใกล้กับรั้วเขตที่ติดกับพรมแดนอิสราเอล มีการขว้างปาก้อนหินใส่ทหารอีกฝั่งหนึ่ง มีผู้ชุมนุมอย่างน้อย 2 รายได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริงมีหนึ่งรายที่อาการสาหัส

ทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจของทรัมป์ภายในวันศุกร์นี้ (8 ธ.ค.) ท่ามกลางความกังวลว่าจะมีการประท้วงใหญ่ในช่วง "ละหมาดวันศุกร์" รวมถึงมีการสั่งเฝ้าระวังตามสถานทูตสหรัฐฯ



