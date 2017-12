นักบินเยอรมันแจง ไม่นำเครื่องที่มีผู้ลี้ภัยถูกส่งกลับขึ้น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

Published on Fri, 2017-12-08 21:48

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 สื่อดิอินดิเพนเดนต์รายงานว่านักบินเยอรมันหลายคนปฏิเสธไม่ยอมทำตามคำสั่งส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับบ้านเกิดรวมแล้วเป็นจำนวน 222 ราย นับตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา

ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกทางการเยอรมนีสั่งให้ส่งตัวพวกเขากลับไปยังอัฟกานิสถานในพื้นที่ที่ยังคงมีความรุนแรงแม้ว่าชาติตะวันตกจะเข้าไปทำสงครามและยึดครองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยที่ทางการเยอรมนีระบุให้ประเทศอัฟกานิสถานเป็น "ประเทศต้นทางที่ปลอดภัย" ในบางกรณีแม้จะมีเหตุรุนแรงและการปราบปรามเกิดขึ้นอยู่ในบางพื้นที่ก็ตาม

กลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้คือพรรค "ดายลิงเกอ" (Die Linke) หรือที่รู้จักกันในนามพรรคฝ่ายซ้ายของเยอรมนี การไม่ยอมบินส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ตามมาด้วยสนามบินโคโลญจ์-บอนน์ สายการบินส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับคือลุฟทันซา และสายการบินในเครือเดียวกันอย่างยูโรวิงส์

ไมเคิล แลมเบอร์ตี โฆษกของลุฟทันซากลุ่มว่าการเลือกจะไม่ส่งตัวผู้โดยสารไปยังที่หมายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากนักบินเป็นรายกรณี โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจคือถ้าหาก "มันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน" รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลเตือนล่วงหน้าว่าถ้าหากประเทศปลายทางที่จะส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเริ่มมีการยกระดับสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น

หนึ่งในนักบินของลุฟทันซาที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนามกล่าวว่าเขาจะไม่นำเครื่องขึ้นถ้าหากเขาถามผู้ถูกส่งตัวกลับว่าอยากจะเดินทางในครั้งนี้ไหมแล้วผู้ถูกส่งตัวกลับตอบกลับมาว่าไม่ เขาให้เหตุผลอีกว่าเพราะเขาไม่อยากให้มีคนเกิดอาการแตกตื่นในช่วงที่มีการบินซึ่งถือเป็นการปกป้องผู้โดยสารคนอื่นๆ ไปในตัวด้วย

ดิอินดิเพนเดนต์ระบุว่านักบินอาจจะถูกดำเนินมาตรการทางวินัยถ้าหากพวกเขาปฏิเสธจะนำเครื่องขึ้นด้วยสาเหตุในเรื่องเชิงจริยธรรม โฆษกอีกรายหนึ่งของลุฟทันซา เฮลมุต โทล์คสดอร์ฟ กล่าวว่าพวกเขาไม่พบกรณีของนักบินที่ปฏิเสธจะนำเครื่องขึ้นด้วยสาเหตุด้าน "จิตสำนึก" เลย

เยอรมนีเป็นประเทศที่รับจดทะเบียนผู้ลี้ภัยมากกว่าประเทศอียูอื่นๆ ทั้ง 27 ประเทศรวมกัน จากข้อมูลของยูโรสแตตระบุว่าสำนักงานกลางคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของเยอรมนี (BAMF) ตัดสินพิจารณากรณีขอลี้ภัย 388,201 กรณีในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

นอกเหนือจากกรณีในเยอรมนีแล้วก่อนหน้านี้นักบินสายการบินบริติชแอร์เวย์ในสหราชอาณาจักรก็เคยปฏิเสธไม่เอาเครื่องขึ้นหลังจากที่พบว่าหนึ่งในผู้โดยสารคือ ซานิม บิกซาด ชาวอัฟกันที่ถูกส่งตัวกลับประเทศ โดยบิกซาดขอลี้ภัยเนื่องจากเขาถูกกลุ่มติดอาวุธตอลีบันขู่สังหาร



เรียบเรียงจาก

Pilots stop 222 asylum seekers being deported from Germany by refusing to fly, The Independent, 07-12-2017

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-pilots-refuse-deport-asylum-seekers-lufthansa-angela-merkel-migrants-a8092276.html