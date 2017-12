ไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันทุกประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน

Published on Sat, 2017-12-09 16:51

9 ธ.ค. 2560 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันที่ 12 ธ.ค. 2560 ที่จะถึงนี้เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2555 กำหนดให้วันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) โดยสนับสนุนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเป้าหมายที่ทุกประเทศสามารถบรรลุได้ เป็นการลงทุนอย่างฉลาดของรัฐที่ทำเพื่อประชาชนทุกคน

ประเด็นการรณรงค์นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาก็จะยกระดับการรณรงค์เพื่อให้ทุกประเทศมุ่งไปสู่ผลสำเร็จของการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น ในปี 2556 ที่ใช้การรณรงค์ว่า การลงทุนของรัฐเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ถึง 24% และการลงทุนด้านสุขภาพทุกๆ 1 ดอลลาร์จะให้ผลตอบแทนกลับคืนมากกว่า 10 เท่า เป็นต้น

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นการรณรงค์ในปี 2560 คือ “Rise for Our Right” สื่อถึงการร่วมกันลุกขึ้นมาเพื่อสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเรา เพื่อแสดงให้ประชาคมโลก และประเทศสมาชิก สนับสนุนให้ประชากรได้ตระหนักถึงสิทธิที่จะมีหลักประกันสุขภาพและการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งในระดับสากลนั้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ในส่วนบริบทของประเทศไทยนั้นมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากว่า 16 ปีแล้ว และได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นต้นแบบประเทศไม่รวยแต่สามารถทำให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพได้ ซึ่งไทยก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนานาชาติเพื่อเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) และเป็นต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแต่ละประเทศสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ ในปีนี้ประเทศไทย โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม สปสช.และคณะ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก หรือ Universal Health Coverage Forum ประจำปี 2560 Health for All, Rising for Our Right to Universal Health Coverage ในวันที่ 12-15 ธันวาคมนี้ ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด การเสนอความสำเร็จของประเทศหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นต้นแบบซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ปิยะสกล จะบรรยายในหัวข้อ อนาคตของระบบสุขภาพ ต้นแบบการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในยุคต่อไป