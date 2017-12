ระวังจะเดือดร้อน! ทหารขู่เจ้าของสถานที่ไม่ให้หมอลำแบ็งค์จัดงาน ทีมงานยืนยันจัดต่อที่อื่น

ชายแต่งกายคล้ายทหารขู่เจ้าของร้าน Zab Station ย่านซอยเสือใหญ่ ให้ยกเลิกการให้พื้นที่กลุ่ม แฟร์ลี่เทล จัดการแสดงหมอลำบักหนวดเงินล้าน ปฏิภาณ ลือชา หรือหมอลำแบงค์ อดีตผู้ต้องขังคดีการเมือง ขณะที่ทางคณะผู้จัดยืนยันจัดต่อแต่จะแจ้งสถานที่จัดงานต่อผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ



จากกำหนดการจัดกิจกรรม "FAIRLY TELL FOUNDING and THE หมอลำ ม่วนคัก คอนเสิร์ต" ซึ่งเป็นการแสดงของ ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม หรือในชื่อการแสดงว่า หมอลำบักหนวดเงินล้าน ปฏิภาณ ลือชา (แบงค์) อดีตผู้ต้องขังคดีการเมืองที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นั้น ล่าสุด ชุติมา จินตกเวช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผู้จัดงานได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ผู้จัดการร้าน Zab Station ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ใช้จัดงานได้โทรศัพท์มาแจ้งกับทางกลุ่มว่า ขอยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ของร้านในการจัดกิจกรรม เพราะกลัวว่าจะมีปัญหาและเกิดผลกระทบกับทางร้าน เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้มีชายแต่งกายคล้ายทหารจำนวน 3 คน ทำทีว่ามาสั่งอาหารที่ร้าน แล้วจึงเรียกผู้จัดการมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานแสดงดังกล่าว และกล่าวว่าให้ระวัง ถ้าไม่อยากมีปัญหาให้บอกยกเลิกการให้พื้นที่จัดงานกับคณะผู้จัด'งาน "ระวังจะเดือดร้อน!" หัวหน้าชุดกล่าวสำทับ



ชุติมากล่าวว่า หลังจากได้ประชุมหารือกับทางกลุ่ม FAIRLY TELL ซึ่งเป็นคณะผู้จัดงานแล้ว พวกเรามีมติยืนยันที่จะจัดต่อไป เพื่อที่จะเป็นการบอกว่า "หมอลำ" คืองานศิลปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ขับเคลืีอนสังคมให้มุ่งไปข้างหน้า และกิจกรรมที่เราทำเป็นการทำเพื่อแสดงสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมในทัศนะของศิลปินผ่านศิลปะพื้นบ้านภาคอีสาน เราเชื่อว่ามันคือสิ่งดีงาม เหตุผลที่เรายืนยันจะจัดก็คือเราต้องการยืนยันความเชื่อของเราว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะผู้จัดงานกล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้ทางทีมผู้จัดกำลังติดต่อสถานที่จัดงานแห่งใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นให้ได้ทราบเพื่อตัดปัญหาการรบกวนจากเจ้าหน้าที่รัฐ

ตัวอย่างการแสดงของ แบงค์ ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้มที่จะแสดงในงาน ภาพวิดีโอโดย Way Magazine

หมอลำเคยปลอบประโลมความว้าเหว่ของคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง หมอลำเคยเป็นกระบอกเสียงในการต่อต้านการกดขี่จากส่วนกลาง หมอลำเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านคอมมิวนิสต์ในทศวรรษที่ 2510 หมอลำเป็นความทรงจำให้แรงงานเกษตร (ตกงาน) ที่เข้ามาทำงานในเมือง เตือนให้พวกเขาไม่ลืมว่าที่บ้านมีใครรออยู่ แน่นอนว่าหมอลำมีความเป็นการเมือง และแน่นอนที่สุด ตัวโน้ตในหมอลำมักเศร้าเสมอ

ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม ศิลปินหมอลำจากเมืองหมอแคน ได้แต่งกลอนลำที่ชื่อ 'ลาวแพน' (new version) ขึ้นระหว่างถูกจองจำในที่คุมขัง ด้วยคดี 112 จากการที่เขาเล่นละครเวทีเรื่อง 'เจ้าสาวหมาป่า'

วันนี้เขาได้รับอิสรภาพแล้ว เรื่องราวและความรู้สึกในกลอนลำบทนี้บอกสภาพการเป็นอยู่และความรู้สึกของหมอลำผู้เพิ่งได้ออกมาเดินสายลำกลอนได้เป็นอย่างดี

คณะหมอลำ WAY ขอจูงมืออันสูงเกียรติของท่านไปสัมผัสกับกลอนลำบทนี้ - หมอลำ is now_

Way Magazine