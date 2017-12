เอมอส ยี ถูกไล่ออกจากที่พักในสหรัฐฯ เหตุหนุนรสนิยมมีเซ็กส์กับเด็ก

Published on Wed, 2017-12-13 18:37

เอมอส ยี วัยรุ่นสิงคโปร์ผู้เป็นที่รู้จักจากการวิจารณ์ศาสนาและอดีตผู้นำลีกวนยูจนทำให้ศาลสิงคโปร์ตัดสินลงโทษเขา ยีเพิ่งได้สถานะผู้ลี้ภัยการเมืองในสหรัฐฯ เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา แต่ล่าสุดเขาถูกขับไล่ออกจากบ้านพักในชิคาโกหลังจากที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการรักใคร่ชอบพอเด็กในทางชู้สาว (paedophilia) ผ่านช่องยูทูบของเขา



เอมอส ยี (ภาพหน้าจอจาก https://youtu.be/cZdny86yOAk)



13 ธ.ค. 2560 หลังจากที่ถูกศาลสิงคโปร์ตัดสินจำคุก 2 ครั้ง ยีก็เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่กลับถูกควบคุมตัวเมื่อเดือน ธ.ค. 2559 หลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน O’Hare ที่ชิคาโก เขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานผู้ลี้ภัยเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐฯ รับรองสถานภาพผู้ลี้ภัยการเมืองของเขา

อย่างไรก็ตามในตอนนี้ยีกำลังประสบปัญหาใหม่คือการพยายามหาบ้านพักอาศัยในสหรัฐฯ ยีกล่าวถึงสาเหตุในเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะมุมมองในเรื่องที่เขาสนับสนุนการใคร่เด็กในเชิงชู้สาว ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านพักที่เขาอาศัยร่วมด้วยจะไม่มีปัญหาอะไรกับความคิดเห็นของเขา แต่ที่มีปัญหากับเขาคือหน่วยงานบริการคุ้มครองเด็ก (child protection service)

"เขา (เจ้าของบ้าน) ก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดผม แต่เขาก็ไม่ได้มองว่ามันรุนแรงหรือกลายเป็นสิ่งที่อันตรายจริงจัง และคุณไม่ควรเกลียดคนคนหนึ่งเพียงเพราะความคิดเห็นอันนี้อันเดียว ... แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นเหล่านี้คือหน่วยงานบริการคุ้มครองเด็ก" ยีบรรยายสถานการณ์ในวิดีโอยูทูบเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560

ในวิดีโอเดียวกันยีเล่าอีกว่าเจ้าของบ้านที่รับเขาเข้าอาศัยรับอุปการะเด็กคนอื่นๆ ด้วย นั่นทำให้บางครั้งหน่วยงานบริการคุ้มครองเด็กจะเข้ามาตรวจสอบประวัติของผู้อาศัยในบ้านและสำรวจว่ามีสภาพแวดล้อมในบ้านน่าอยู่อาศัยหรือไม่ "ในยุคสมัยแบบนี้พอคุณมองคนที่สนับสนุนการใคร่เด็ก คุณก็จะคิดว่ามันอันตรายสำหรับเด็ก" ยีกล่าวในวิดีโอ

ยีบอกอีกว่าเขาจะต้องออกจากบ้านพักภายในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ และในอีกวิดีโอหนึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2560 เปิดเผยว่าเขากำลังอาศัยอยู่ในมินนิโซตาและนอนบนโซฟาของ "ฮิปปี้สมัยใหม่" แต่ก็ยังคงต้องการที่พักใหม่ โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ที่จะเสนอให้เขาร่วมเช่าที่พัก หนึ่งในเงื่อนไขนั้นคือ "คุณจะไม่ไล่ผมออกจากบ้านด้วยเหตุผลว่าคุณไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองที่ปราศจากความรุนแรงของผมไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม"

เมื่อไม่นานนี้ ยียังมีกำหนดการได้พูดที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ต่อมาก็ถูกยกเลิกด้วย



เรียบเรียงจาก

Amos Yee evicted for pro-paedophilia views, Asian Correspondent, 12-12-2017

https://asiancorrespondent.com/2017/12/singaporean-vlogger-amos-yee-kicked-us-house-pro-paedophilia-views/#Fhrtvv6k7yKX8tl5.97

I'm getting kicked out of the house and need help...., Amos Yee, Youtube, 02-12-2017

https://youtu.be/cZdny86yOAk

Still trying to find a new place to live please help..., Amos Yee, Youtube, 11-12-2017

https://youtu.be/5lpjUd80OGY