ทูตสหรัฐฯ ด้านเกาหลีเหนือเยือนไทยหารือวิกฤตนิวเคลียร์โสมแดง

Published on Thu, 2017-12-14 23:14

โจเซฟ ยุน ผู้แทนพิเศษด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกาเยือนไทยเพื่อหารือเพิ่มแรงกดดันหลังเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธหลายรอบ ขณะที่สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าทูตสหรัฐฯ จะ "หารือนอกรอบ" กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่มาประชุมเวที CSCAP ที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันนี้

โจเซฟ ยุน (ซ้าย) ผู้แทนพิเศษด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกา เข้าพบวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ (ขวา) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. (ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ)

กรณีที่โจเซฟ ยุน ผู้แทนพิเศษด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดเยือนเอเชียระหว่าง 11 ถึง 15 ธ.ค. โดยหลังจากเยือนญี่ปุ่น จะเยือนไทยระหว่าง 14-15 ธ.ค. โดยการเยือนทั้ง 2 ประเทศเพื่อหารือเพื่อ "เพิ่มแรงกดดัน" ภายหลังเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อเดือนก่อนนั้น

ในรายงานของสำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีเหนือ ซึ่งอ้างแหล่งข่าวด้านการทูตระบุว่า โจเซฟ ยุน จะหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ ซึ่งมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมของสมาคมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิก (CSCAP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. ที่เชียงใหม่ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือที่ไปประชุมที่เชียงใหม่มี 4 ราย รวมทั้งชอ จิน (Choe Jin) รองผู้อำนวยการสถาบันด้านสันติภาพและการปลดอาวุธ (Institute on peace and disarmament) ประจำกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือด้วย โดยยอนฮัประบุว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือจะพบปะกันนอกรอบ

ทั้งนี้ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีรอบล่าสุด เกิดขึ้นนับตั้งแต่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธแบบข้ามทวีปเมื่อเดือนก่อน และยังทำการทดสอบคล้ายกันนี้ 2 ครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

สำนักข่าวยอนฮัปรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา มีการร่วมฝึกซ้อมรบเพื่อต่อต้านขีปนาวุธ โดยทำการฝึกในชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของเกาหลีใต้ โดยการฝึกเช่นนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 6 ในรอบ 2 ปีนี้

ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้แทนพิเศษสหรัฐอเมริกานั้น เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าวันนี้ (14 ธ.ค.) โจเซฟ ยุน ได้ขอพบหารือกับ วีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

ในการนี้ โจเซฟ ยุน แสดงความขอบคุณไทยที่ได้ปฏิบัติตามข้อมติของสหประชาชาติ และเน้นย้ำว่าสหรัฐอเมริกายังคงต้องการแก้ไขความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีผ่านการเจรจาโดยสันติวิธี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้

เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศรายงานด้วยว่า วีระศักดิ์ได้กล่าวย้ำเจตนารมณ์ของไทยที่จะเห็นความสงบสุขกลับคืนสู่คาบสมุทรเกาหลี โดยที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือ และให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการผลักดันให้เกาหลีเหนือหันกลับสู่กระบวนการเจรจา เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและทำให้คาบสมุทรปลอดอาวุธนิวเคลียร์ อันจะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

อนึ่งการเดินทางเยือนไทยของทูตพิเศษรัฐบาลสหรัฐฯ เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่สมาคม CSCAP จัดการประชุมครั้งที่ 11 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม

พิธีเปิดการประชุม CSCAP ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่

โดยในรายงานของ สวท.เชียงใหม่ระบุว่า สมาคมดังกล่าวที่มีกลไกรูปแบบไม่เป็นทางการ มีการเชิญนักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาล ทั้งในฐานะส่วนตัวและบุคคลอื่นจำนวน 20 ประเทศ ได้อภิปรายปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกัน โดยส่งเสริมความมั่นคง เสถียรภาพ สันติภาพของภูมิภาค เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และความร่วมมือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ รวมถึงการทำงานของ ASEAN Regional Forum หรือ ARF ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยครั้งนี้สมาคม CSCAP ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ภายใต้กรอบแนวคิด "การสร้างความมั่นใจว่า จะมีวิวัฒนาการที่สงบสุขของความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก" (Ensuring The Peaceful Evolution of Regional Security Oder in the Asia Pacific)

อนึ่งบีบีซีไทยระบุว่า การประชุมดังกล่าว ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศเดินทางไปเปิดการประชุมและเป็นองค์ปาฐก มีผู้แทนจากเกาหลีเหนือ 4 คนเข้าร่วมรับฟังการประชุม แต่ไม่มีกำหนดขึ้นกล่าวในเวที ส่วนโจเซฟ ยุนไม่ได้เข้าร่วมเวทีนี้