Something Missing บางสิ่งเกิดขึ้น บางสิ่งหายไป แต่บางสิ่ง...ดำเนินต่อไป

Published on Fri, 2017-12-15 12:46

มีโอกาสได้ไปดู Something Missing ละครเวทีแบบ Physical theatre ที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายในการแสดง เป็นความร่วมมือของกลุ่ม B-floor Theatre จากประเทศไทย และ Theatre Momggol จากประเทศเกาหลีใต้

ละครเอาหลายๆ องก์มาเชื่อมโยงกันและมักจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงออกมาตลอดเวลา ตั้งแต่ปั่นจักรยานตามหาบางสิ่ง ใน มัธธิว 2:2-1 ปั่นไปแบบไม่รู้จุดหมายปลายทาง, คอยโกโดต์ โดย ซามูเอล แบ็กเก็ต, บางเรื่องถึงอยากพูดก็พูดไม่ได้ พูดออกมามีแต่อันตราย ความอึดอัดที่เห็นบางสิ่งแล้วอยากจะบอกออกไป นิทานพื้นบ้านเกาหลี พระราชาหูลา, เดอะครูซิเบิ้ล โดย อาเธอร์ มิลเลอร์, การเล่าเรื่องของนนทก จากเรื่องรามเกียรติ์ สนุกและลึกลับในคราวเดียวกัน, แม้แต่ปีศาจ โดย เสนีย์ เสาวพงศ์ ยังทำให้รู้สึกถึงปีศาจในตัวคน การล่าแม่มด ความสยดสยองจากการที่เห็นคนถูกทรมานแล้วเลือดสาดไปทั่ว และส่งท้ายที่ความเศร้าโศก ที่แม้จะโศกเศร้าแต่ความเศร้าจะไม่อยู่กับเราตลอดไป และสิ่งที่ทำให้ความเศร้าหายไปได้อาจจะเป็นโซจูกับเบียร์...

นักแสดงทั้งไทยและเกาหลีใต้แสดงอย่างมีพลังและแข็งแรง เท่มากๆ การจัดฉากหลังให้เป็นกำแพงสีขาวมีสีแดงสาดเป็นรูปร่างคนก็สร้างความสงสัยและชวนมองอย่างประหลาด แสงและเสียงดนตรีประกอบที่สร้างบรรยากาศให้เราตื่นเต้นและลุ้นไปกับเรื่องราว ฉากฮาๆ ก็หัวเราะกันแรงมาก บางฉากก็ลุ้นจนเกร็ง ภาษาที่ใช้มีทั้งไทย อังกฤษและเกาหลี แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะละครสื่อสารกับเราด้วยท่าทางของร่างกายมากกว่าบทสนทนา

เคยดูละครของ B-Floor มาก่อนเรื่องหนึ่งแต่นานมากแล้ว เรื่อง Lear & His 3 Daughters (2012) เท่าที่จำได้เป็นละครวิพากษ์และจิกกัดสังคมถึงการแสดงออกถึงความรัก การเชิดชูบูชาในขณะนั้นได้อย่างค่อนข้างหวาดเสียวเลยทีเดียว ขณะที่ Something Missing ก็นำเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเหมือนกัน อย่างในองก์ของพระราชาหูลา ที่มีคนเห็นหูลาของพระราชา แล้วอึดอัดอยากจะบอกใครๆ แต่ก็ถูกห้ามว่าอย่าพูด และถึงขั้นถูกปิดปาก เหมือนสถานการณ์ที่ไม่คงที่ในประเทศไทยเองที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีการจำกัดในเรื่องการแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ไม่เว้นแม้แต่ในวงการศิลปะเองก็ถูกปิดกั้นไปด้วย บางสิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังคงพูดไม่ได้เหมือนเดิม

Something Missing เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2015 เป็นการทำงานร่วมกันของ B-Floor และ Momggol ได้เปิดการแสดงทั้งที่เกาหลีใต้และไทย ใช้ชื่อการแสดง Something Missing ต่อมาในปี 2016 ใช้ชื่อการแสดงว่า Rite of Passage พูดถึงความเชื่อ ปรากฏการณ์ในสังคมและเรื่องหมิ่นเหม่ทั้งในไทยและเกาหลีใต้ และในปี 2017 เป็นปีที่ 3 แล้วที่ทั้งสองคณะทำงานร่วมกัน ปีนี้พูดถึงบางสิ่งที่หายไปในสังคมและวัฒนธรรม เราจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่ามีบางสิ่งที่หายไป เป็นละครที่ควรดูส่งท้ายปี 2017 เปิดรอบการแสดง‪เวลา 19.30 น. ทุกวัน‬จนถึงวันที่ ‪17 ธ.ค. นี้ที่ ‬BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จองบัตรได้ที่ ‪094 4945104‬, ‪bfloortheatre@gmail.com‬, inbox FB: B-floor หรือ Something Missing 2017 in Bangkok