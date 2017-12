เกาหลีใต้เรียกร้องจีนขอโทษกรณีช่างภาพข่าวถูกรุมทำร้าย

Published on Fri, 2017-12-15 13:32

รัฐบาลเกาหลีใต้เรียกร้องให้จีนออกมาขอโทษ กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจีนรุมทำร้ายนักข่าวชาวเกาหลีใต้ที่กำลังตามทำข่าวประธานาธิบดีมุนแจอินไปเยือนจีน โดยการไปเยือนจีนของมุนแจอินในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

15 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่ามีช่างภาพข่าวชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจีนทุบตีทำร้ายในขณะที่เขากำลังพยายามทำข่าวการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ ในงานประชุมแสดงสินค้าระหว่างจีนกับเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่มุนแจอินจะเข้าร่วมประชุมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน

เดอะการ์เดียนระบุว่าทางการเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการจีนแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจีนราวสิบกว่าคนทุบตีนักข่าวสัญชาติเกาหลีใต้

มุนแจอินมีกำหนดการไปเยือนจีน 4 วัน จากที่ก่อนหน้านี้เคยไปเยือนเมื่อเดือน พ.ค. โดยการไปเยือนครั้งล่าสุดนี้มีเป้าหมายต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังจากที่มีความขัดแย้งกรณีเกาหลีใต้ยอมรับการติดตั้งระบบยิงสกัดขีปนาวุธในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูง THAAD จากสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับเกาหลีเหนือ โดยที่มุนแจอินมีกำหนดการพบปะกับสีจิ้งผิงในช่วงกลางคืนของวันที่ 14 ธ.ค.

เหตุทำร้ายนักข่าวเกิดขึ้นในงานแสดงสินค้าจีน-เกาหลีที่ศูนย์ประชุมซึ่งมีบริษัทเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 200 บริษัทและมีผู้ซื่อจากจีนที่คาดการณ์ไว้ราว 500 บริษัท เหตุเกิดหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจีนสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มนักข่าวเกาหลีใต้ 14 รายทำข่าวประธานาธิบดีมุนแจอินขณะที่เขากำลังเดินดูตามบูธต่างๆ นักข่าวเหล่านี้พยายามประท้วงการถูกสกัดกั้นดังกล่าวจนกระทั่งช่างภาพข่าวรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทางการจีนนำตัวออกไปข้างนอก

ช่างภาพข่าวคนดังกล่าวถูกล้อมรุมทำร้ายแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของเขาและเจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีใต้ในงานพยายามทักท้วง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มีสื่อเกาหลีใต้หลายแห่งรายงานว่าช่างภาพข่าวคนดังกล่าวถูกชกต่อยและถูกเตะจนทำให้ช่างภาพข่าวดังกล่าวต้องถูกส่งไปรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยหนัก

นอกจากกรณีนี้แล้วยังมีอีกกรณีหนึ่งคือช่างภาพจากหนังสือพิมพ์รายวันฮันกุกอิลโบแจ้งว่าเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจีนจับคอเสื้อแล้วทุ่มลงกับพื้น

เจ้าหน้าที่จากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าพวกเขาส่งเรื่องเรียกร้องให้ทางการจีนแถลงขอโทษในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าการสืบสวนเบื้องต้นจะพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจีนเหล่านี้ถูกจ้างมาโดยผู้จัดงานที่เป็นชาวเกาหลีใต้แต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของตำรวจจีน

เดอะการ์เดียนระบุว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่จีนใช้ความรุนแรงต่อสื่อยังเคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ในขณะที่กำลังมีการไต่สวนคดีของนักกิจกรรมด้านเสรีภาพสื่อจีน มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบพยายามสกัดกั้นให้ผู้สนับสนุนนักกิจกรรม นักการทูต และนักข่าว ออกไปจากพื้นที่

ในกรณีเมื่อปี 2558 นี้สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (FCCC) กล่าวประณามการที่นักข่าวต่างประเทศหลายคนถูกจับทุ่มลงกับพื้นว่าเป็น "การละเมิดกฎหมายของรัฐบาลจีนเอง" และในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันท่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา FCCC ก็แถลงว่า "ความรุนแรงต่อผู้สื่อข่าวเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้" และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนสืบสวนและออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าถ้าหากมีคนได้รับบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างแน่นอน และหวังว่านี่จะเป็นแค่เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ



