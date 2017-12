กลุ่มสังคม-นักการเมืองสหรัฐฯ ประกาศต่อสู้กับคำสั่งยกเลิก 'ความเป็นกลางทางเน็ต'

Published on Fri, 2017-12-15 23:33

ในสหรัฐฯ มีการสั่งยกเลิกการคุ้มครอง 'ความเป็นกลางทางเน็ต' (Net Neutrality) จากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐฯ (FCC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางกระแสต่อต้านทั้งจากนักการเมืองและกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านไอที และผลสำรวจที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 80% ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกความเป็นกลางทางเน็ต

15 ธ.ค. 2560 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐฯ (FCC) ลงมติ 3 ต่อ 2 เห็นชอบให้ยกเลิกการคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ต (Net Neutrality) สมัยประธานาธิบดีบารัก โอบามา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง โดยดิอินดิเพนเดนต์ระบุว่าการยกเลิกเช่นนี้จะทำให้อำนาจส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในมือของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการกำหนดสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการให้ผู้คนมีช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์โดยเท่าเทียมกันอีกต่อไป

คณะกรรมการ FCC จากพรรครีพับลิกันสามรายคือ อจิต ไป, ไมเคิล โอ'ไรลี และเบรนดัน คารร์ ลงมติให้มีการยกเลิกกฎหมายความเป็นกลางทางเน็ต คณะกรรมการจากพรรคเดโมแครตอีกสองรายคือเจสสิกา โรเซนวอร์เซล และมิยอน คลีเบิร์น ลงมติให้กฎหมายดังกล่าวคงอยู่ต่อ

นิวยอร์กไทม์ระบุว่านโยบายการกำกับดูแลความเป็นกลางทางเน็ตจากยุคของโอบามาที่ออกมาเมื่อปี 2558 ห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ปิดกั้นเว็บไซต์ต่างๆ หรือชาร์จเงินเพิ่มเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างหรือเพื่อบริการที่มีคุณภาพสูงกว่า

แม้ว่าต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ถึงจะมีการบังคับใช้การยกเลิกคุ้มครองความเป้นกลางทางเน็ต และผู้ใช้งานก็อาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงโดยทันที แต่ก็มีแรงต่อต้านทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยทันทีหลังจากที่มีการลงมติในเรื่องนี้

ส.ส. พรรคเดโมแครตจำนวนมากเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายซึ่งจะทำให้เกิดการกำกับดูแลความเป็นกลางทางเน็ตอีกครั้ง อิริก ที ชไนเดอร์มัน อัยการสูงสุดของนิวยอร์กและอัยการสูงสุดแห่งรัฐอื่นๆ ที่เป็นสายเดโมแครตกล่าวว่าพวกเขาจะฟ้องร้องเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความเป็นกลางทางเน็ต ส่วนสก็อตต์ วีนเนอร์ กล่าวว่าเขาจะออกกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ตเอง

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่ประกาศจะฟ้องร้อง คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมหลายกลุ่มเช่น พับลิคโนวเลดจ์ และกลุ่มแนวร่วมสื่อฮิสแปนิคแห่งชาติสหรัฐฯ รวมถึงกลุ่มบริษัทเอกชนอย่างสมาคมอินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ อย่างกูเกิลและเฟซบุ๊ก

ประธาน FCC ซึ่งมาจากพรรครีพับลิกัน อจิต ไป พูดปกป้องการตัดสินใจของพวกเขาว่าเพื่อให้ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตสามารถให้ทางการเลือกการบริการได้หลายรูปแบบมากขึ้นและเชื่อว่าพวกเขา "กำลังช่วยเหลือผู้บริโภคและส่งเสริมการแข่งขัน" จากการที่จะสร้างแรงจูงใจในการสร้างเครือข่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง

แต่บ็อบ เฟอร์กูสัน อัยการสูงสุดจากวอชิงตันก็โต้แย้งว่าการให้อำนาจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการเลือกปฏิบัติจากเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตจะเป็นการทำลายอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างและเสรี เรื่องนี้จะกลายเป็นภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงส่งผลทางลบต่อนวัตกรรมและบริษัทขนาดเล็ก



BattlefortheNet.com ชวนให้คนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ต้านคำสั่งของ FCC





กลุ่มแนวร่วมนักกิจกรรม 'ทีมอินเทอร์เน็ต' และ BattlefortheNet.com ประกาศว่าจะมีการเคลื่อนไหวในวงกว้างทางอินเทอร์เน็ตเรียกร้องให้สภาคองเกรสพลิกคำสั่งของคณะกรรมาธิการ FCC ด้วยการผ่านมติไม่เห็นชอบภายใต้กฎหมายการพิจารณาของสภาคองเกรส (CRA) ที่อาศัยการโหวตลงมติเสียงข้างมากจากสภาบนและสภาล่างของสหรัฐฯ

อีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการต่อสู้เรื่องนี้คือ ไฟต์ฟอร์เดอะฟิวเจอร์ (FFTF) พวกเขาออกแถลงการณ์ว่า "พวกคนออกกฎหมายไม่สามารถซ่อนประเด็นนี้จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้" "แรงต้านการยกเลิกความเป็นกลางทางเน็ตของ FCC กำลังดำเนินมาถึงจุดเดือด" และ "สมาชิกสภาคองเกรสทุกคนจะถูกจดจำไว้ว่าพวกเขาได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่ออินเทอร์เน็ตที่เสรีและเปิดกว้างหรือจะต้องเผชิญกับผลทางการเมืองจากความโกรธแค้นของประชาชนในช่วงปีเลือกตั้ง"

สื่อคอมมอนดรีมส์เคยรายงานผลสำรวจของมหาวิทยาลัยแห่งแมรีแลนด์เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ต่อต้านการพยายามทำลายความเป็นกลางทางเน็ตของคณะกรรมาธิการ FCC มีร้อยละ 75 เชื่อว่าการยุบการคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ตเสมือนเป็นการ "อนุญาตให้ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตขโมยจากผู้บริโภค"

"อินเทอร์เน็ตให้พลังกับประชาชนคนธรรมดามากขึ้นกว่าแต่ก่อน" FFTF สรุป "พวกเราจะต่อสู้อย่างดุดันเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครฉกชิงพลังนั้นไป"

Retweet this until it breaks. Then retweet it again. We can still save #NetNeutrality. Go to https://t.co/xSJHbLq2Wn now! pic.twitter.com/1DlrhTuUjG — Fight for the Future (@fightfortheftr) December 14, 2017

We’re disappointed in the decision to gut #NetNeutrality protections that ushered in an unprecedented era of innovation, creativity & civic engagement. This is the beginning of a longer legal battle. Netflix stands w/ innovators, large & small, to oppose this misguided FCC order. — Netflix US (@netflix) December 14, 2017



