ยกเลิกแสดงหมอลำแบงค์ เหตุ คสช.บ่ม่วน สนธิกำลังอ้าง กม.ลิขสิทธิ์/การค้ากดดันเจ้าของสถานที่

Published on Sat, 2017-12-16 08:08

ผู้จัดแจ้งยกเลิกคอนเสิร์ต FAIRLY TELL FOUNDING AND THE หมอลำ ม่วนคัก คืนเงินผู้ชม หลังทหารตำรวจ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้ากดดันเจ้าของสถานที่ให้ยกเลิกการใช้สถานที่จัดงาน อ้างความสงบ ปรองดอง และ ไม่อยากให้คนมีประวัติเคยก่อคดีมาแล้วมาจัดงานช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีการเมือง







16 ธันวาคม 2560 น.ส.ภรณ์ทิพย์ มั่นคง ผู้ประสานงานกลุ่ม FAIRLY TELL ผู้จัดงาน FAIRLY TELL FOUNDING AND THE หมอลำ ม่วนคัก คอนเสิร์ต เพื่อระดมทุนทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจและศักยภาพของอดีตนักโทษการเมือง แจ้ง ขอประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00-21.00 น.

เนื่องจากวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ขณะที่ร้านยังไม่เปิดทำการ มีเพียงพนักงานร้าน เข้ามาจัดของ ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบ 4 คนเข้ามาพูดคุยและขอให้ยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตหมอลำดังกล่าว เพราะอาจจะเป็นองค์กรที่ได้รับเงินจากนักการเมืองมาเคลื่อนไหว หลังจากนั้นพนักงานจึงได้โทรแจ้งเรื่องดังกล่าวให้เจ้าของร้านทราบ ก่อนที่ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางบัวทองจะโทรศัพท์ มาพูดคุยกับเจ้าของร้าน โดยอ้างเรื่องกฎหมายการจดทะเบียนพาณิช การขายสุรา และ ลิขสิทธิ์เพลง ที่อาจจะได้รับผลกระทบหากให้มีการจัดงานในสถานที่ของร้าน

หลังจากนั้นในเวลา 14.00 น.โดยประมาณ เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เข้ามาสอบถามถึงผู้จัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ว่าเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไร พร้อมกับกำชับไม่ให้มีการจัดงานนี้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

จนเมื่อเวลา 19.00 น. ของวันดังกล่าวปลัดอำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย กำนัน นายก อบต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่จาก กอรมน. รวมแล้วประมาณ 10 คน ได้เข้ามาที่ร้าน และสั่งอาหารรับประทาน พร้อมกับเรียกเจ้าของร้านเข้ามาพูดคุยกับเจ้าของร้านอีกครั้ง เพื่อแจ้งเหตุจำเป็นให้ทราบโดยละเอียด เช่น กลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มคนที่เคยโดนคดีมาแล้ว และเป็นคดีทางการเมือง เป็นที่สนใจในสื่อโซเชียลเป็นอย่างมาก เพราะมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง หากเป็นเวทีหมอลำธรรมดานั้นจะไม่มีปัญหาอะไร แต่นี่มีสื่อและจุดประสงค์ประกาศชัดเจน จึงมีคำสั่งจากเบื้องบนไม่ให้มีการจัดงานดังกล่าวได้

หลังจากทราบเรื่อง ทีมงานผู้จัดจึงได้ระดมกำลังหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่ แต่ไม่มีที่ใดสะดวกให้ใช้พื้นที่ในการจัดงาน ดังนั้นทางทีมงานผู้จัดจึงต้องขอยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต FAIRLY TELL FOUNDING AND THE หมอลำ ม่วนคัก คอนเสิร์ต อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามของเจ้าหน้าที่จนต้องเปลี่ยนสถานที่จัดงานมาแล้วครั้งหนึ่ง

“ต้องขออภัยที่ทางทีมงานไม่สามารถจัดงานได้ตามที่ได้รับปากกับแฟนเพลงทุกท่านไว้ ทางทีมงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้ว และจะประสานงานเรื่องการคืนเงินค่าบัตรและขั้นตอนต่างๆ โดยตรงกับผู้ที่ซื้อบัตร และขอขอบคุณการทุ่มเทของมิตรรักหมอแคนแฟนหมอลำทุกๆ ท่านที่มีให้กับพวกเรา ทำให้เราได้เห็นถึงพลังของผู้คนที่ยังไม่ได้หลับใหลไปไหน แม้ว่ามันจะไม่ได้มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นจริงๆ แต่ความหวังของคนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่เสมอ ทั้งยังต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายความมั่นคงต่างๆ ที่ให้ราคาคอนเสิร์ตเล็กๆ ของเรามากขนาดนี้ และถ้าพี่ๆ อยากคุยกับคนจัดงาน ก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์โทรในโชเชียลที่พี่ๆ ได้ข้อมูลมาได้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆ นะคะๆ”

ภรณ์ทิพย์ มั่นคง หนึ่งในผู้ก่อตั้งและประสานงาน กลุ่ม FAIRLY TELL กล่าว