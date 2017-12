"มวลมหาอาญาสิทธิ์": อัตลักษณ์คนดีและความรุนแรง | ประจักษ์-อาทิตย์-อาจินต์ [คลิป]

2017-12-16 08:08

ผู้จัดแจ้งยกเลิกคอนเสิร์ต FAIRLY TELL FOUNDING AND THE หมอลำ ม่วนคัก คืนเงินผู้ชม หลังทหารตำรวจ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้ากดดันเจ้าของสถานที่ให้ยกเลิกการใช้สถานที่จัดงาน อ้างความสงบ ปรองดอง และ ไม่อยากให้คนมีประวัติเคยก่อคดีมาแล้วมาจัดงานช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีการเมือง