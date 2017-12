เสื้อแดงยกเลิก ปาร์ตี้ปีใหม่ หลัง จนท.ไม่แฮปปี้ กดดันร้านอาหารที่ใช้จัดงาน

Published on Mon, 2017-12-18 23:01

เสื้อแดงยกเลิกงาน ‘ปาร์ตี้ แฮปปี้ ฟรีสไตล์’ หลังร้านอาหารที่ใช้จัดถูกเจ้าหน้าที่กดดันต่อเนื่อง ผู้ประสานงานเผยรัฐปรับรูปแบบการกดดันผ่านร้านหรือธุรกิจเอกชนแทนกดดันกลุ่มจัดงาน อย่างน้อย 3 กิจกรรมแล้ว

โพสต์แจ้งยกเลิกกิจกรรมของกลุ่มผู้จัดงาน

18 ธ.ค.2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าวานนี้ (17 ธ.ค.60) กิจกรรมที่ชื่อว่า ‘ปาร์ตี้ แฮปปี้ ฟรีสไตล์’ ซึ่งเป็นกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ของกลุ่มคนเสื้อแดงภาคกลางและภาคตะวันตก ที่จะจัดขึ้นที่ร้านอาหารชาวเลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้ถูกยกเลิก โดยผู้จัดกิจกรรมระบุว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐกดดันร้านอาหาร ส่งผลให้ผู้จัดต้องยกเลิกกิจกรรม เพราะกังวลว่าจะกระทบต่อทางร้านอาหาร

ตามกำหนดการระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มเวลา 16.00-23.00 น. โดยมีการขายบัตรในลักษณะกินเลี้ยงแบบโต๊ะจีน ที่นั่งละ 350 บาท นอกจากกิจกรรมรัปทานอาหารแล้ว ยังมีกิจกรรมเต้นรำและฟังเพลงจากนักร้องทั้งที่เป็นนักร้องลูกทุ่ง เช่น สุริยา ชินพันธ์ เพชร โพธาราม และรุ่ง โพธาราม รวมทั้งนักร้องเสื้อแดง คือ ซันชิโร่ และระบุว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับผู้ต้องขังและญาตินักโทษการเมืองที่เป็นเสื้อแดง ทั้งคดีมาตรา 112 และคดีก่อการร้าย

ผู้สื่อข่าวประชาไท สอบถาม สุวรรณา ตาลเหล็ก หนึ่งในผู้ประสานงานจัดกิจกรรมดังกล่าว ระบุว่า งานนี้จัดเป็นงานปาร์ตี้ธรรมดา มีผู้ซื้อบัตร 300 ที่นั่ง

สุวรรณา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงมากดดันทางร้านอาหาร แทนที่จะกดดันกลุ่มที่จัดงาน โดยที่ในตอนแรกทางร้านยืนยันว่าจะจัด แต่เมื่อใกล้ถึงวันงานเจ้าหน้าที่มากดดันบ่อยขึ้น ทางทีมงานที่จัดกิจกรรมจึงเห็นใจทางร้านและได้ตัดสินใจยุติกิจกรรมไป และในวันงานตามกำหนดการเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบก็มาถ่ายภาพถึง 2 ครั้ง คือช่วงหัวค่ำและช่วง 22.00 น. แม้จะมาอย่างสุภาพ แต่การมาถ่ายภาพก็ติดทั้งคนและทะเบียนรถของคนที่มาใช้บริการร้านแบบปกติที่ไม่เกี่ยวกับพวกตน จึงกังวลว่าเขาอาจจะมีปัญหากันด้วย

สำหรับผลกระทบจากการยุติกิจกรรมดังกล่าว สุวรรณา ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า กระทบไม่เพียงผู้จัดที่ต้องคืนเงินผู้ที่ซื้อบัตร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโอนเงินหรือส่งเงินคืนเท่านั้น ร้านเองก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีการซื้อของมาตุนเพื่อรองรับคน 300 คน ที่จะมาในวันงาน รวมทั้งค่าเช่าเก้าอี้ที่นำเมาเสริมทางร้านอีกเช่นกัน

สุวรรณา กล่าวถึงรูปแบบการกดดันของเจ้าหน้าที่ว่า มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปในช่วงหลัง โดยเจ้าหน้าที่ไม่กดดันคณะหรือกลุ่มผู้จัดกิจกรรมโดยตรง แต่กดดันร้านอาหารหรือธุรกิจเอกชนที่กลุ่มกิจกรรมใช้สถานที่แทน นอกจากกรณีนี้แล้ว ยังมีกรณีที่กลุ่มตนคือกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จัดเตะฟุตบอลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือ สมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่มและผู้ต้องขังในคดี ม.112 เจ้าหน้าที่ก็กดดันผู้ให้บริการสนามฟุตบอลจนต้องยุติกิจกรรม หรือกรณีล่าสุด งาน FAIRLY TELL FOUNDING AND THE หมอลำ ม่วนคัก คอนเสิร์ต เพื่อระดมทุนทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจและศักยภาพของอดีตนักโทษการเมือง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารมาพูดคุยและขอกับทางร้านที่ให้เช่าจัดงานให้ยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าว จนผู้จัดต้องยุติกิจกรรมไปเช่นกัน

สุวรรณา กล่าวด้วยว่า ความปรองดองในสังคมนั้นถูกทำลายไปตั้งแต่รัฐประหารแล้ว ยิ่งเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งยากต่อการปรองดอง ทำไมคิดว่ากิจกรรมที่ตนทำเป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งๆ ที่สถานที่จัดก็ไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะ