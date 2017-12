'สมานฉันท์แรงงาน' ร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 360 ทั่วประเทศ - 'ปลัดแรงงาน' แย้มขึ้นแต่ไม่เท่ากัน

2017-12-20 14:04

เปลี่ยนแผนจัดเฟสบุ๊คไลฟ์งาน Fairly Tell Founding and The หมอลำม่วนคักคอนเสิร์ต ยอดขายบัตรพุ่ง ยอดคนดูหลักหมื่นหลังมีข่าวถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐจนต้องย้ายสถานที่จัดงานถึง 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด