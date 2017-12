คณะลูกขุนศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ 6 'ผู้ประท้วงพิธีทรัมป์รับตำแหน่งฯ' พ้นโทษ

Published on Sat, 2017-12-23 10:28

คณะลูกขุนลงความเห็นให้ 6 จำเลยผู้ต้องคดีร้ายแรงเหตุชุมนุมต่อต้านการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือน ม.ค. พ้นผิดเหตุขาดหลักฐาน นักเคลื่อนไหวมองว่านอกจากจะเป็นชัยชนะแล้วยังเป็นการแสดงให้อัยการและฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าพวกเขาควรเคารพสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ



ภาพจาก Isabelle Blanchemain

23 ธ.ค. 2560 สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานว่าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะลูกขุนตัดสินให้จำเลย 6 ราย ไม่มีความผิดจากการที่พวกเขาถูกจับเพราะร่วมประท้วงพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 หรือที่เรียกว่า J20

กลุ่มผู้ประท้วงทรัมป์ที่ถูกจับกุมมีทั้งพยาบาล ช่างภาพข่าว นักศึกษา ถูกกล่าวหาว่าทำลายทรัพย์สินและสมรู้ร่วมคิดกับการก่อจลาจล ซึ่งถ้าหากพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจจะต้องโทษจำคุกหลายสิบปี

สก็อต ไมเคิลมาน ทนายความอาวุโสจากสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันในวอชิงตันดีซีแถลงว่า การตัดสินใจให้ 6 ผู้ต้องหาพ้นโทษทุกข้อกล่าวหาถือเป็นการยืนยันหลักการรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ 2 ประการ ประการแรกคือการต่อต้านแข็งขืนไม่ใช่อาชญากรรม และประการที่สองคือกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทำให้การชุมนุมรวมกลุ่มกันของประชาชนเป็นความผิด

ไมเคิลมาน บอกอีกว่า "พวกเราหวังว่าคำตัดสินในครั้งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สอนให้ตำรวจและอัยการเคารพเส้นแบ่งระหว่างการทำผิดกฎหมายกับการประท้วงที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ"

ผู้สังเกตการณ์และนักข่าวระบุว่าในช่วงที่มีการประท้วงการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ มีผู้ประท้วงถูกกวาดจับไปเป็นจำนวนมากกว่า 200 ราย การดำเนินคดีกับผู้ประท้วง 6 รายนี้เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา และยังเหลืออีกมากกว่า 180 รายที่รอการไต่สวนดำเนินคดีในศาลอยู่

จูด ออร์ติส ประธานกรรมการทนายความแห่งสมาคมทนายความสหรัฐฯ บอกว่าคำตัดสินในครั้งนี้ถือเป็น "ชัยชนะที่สะท้อนก้อง" และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า "การฟ้องร้องดำเนินคดีพวกเขาขาดหลักฐานโดยสิ้นเชิง"

"ไม่มีใครควรจะต้องกลัวการถูกจับกุมหรือดำเนินคดีเพียงเพราะเดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างสันติ ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นเช่นใดก็ตาม" ไมเคิลมานกล่าวเขายังเรียกร้องให้ยกฟ้องผู้ชุมนุมอย่างสงบรายอื่นๆ ด้วย

ถึงแม้ว่าการตัดสินของคณะลูกขุนในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่สื่อ The Intercept เรียกว่าเป็น "การตอกหน้า" สำนักงานอัยการเขตโคลัมเบียที่ยื่นฟ้องในคดีนี้ แต่ทางสำนักงานอัยการก็แถลงว่าถึงแม้พวกเขาจะเคารพในคำตัดสินของคณะลูกขุนกรณี 6 คนนี้ แต่พวกเขาจะยังไม่ยกฟ้องคนอื่นๆ ในคดีที่เหลือ

มีผู้สนับสนุนรวมตัวกันอยู่นอกศาลเพื่อรอรับจำเลยพร้อมป้ายที่เขียนว่า "ด้วยรักถึงคนที่ต่อต้านขัดขืนทุกคน"

The Intercept ระบุอีกว่าคำตัดสินจากลูกขุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคณะลูกขุนไม่เห็นคล้อยตามฝ่ายอัยการที่พยายามลงโทษหมู่แบบเหมารวม (collective punishment) กลุ่มผู้ประท้วงที่ถูกกวาดจับเพียงเพราะการกระทำของคนไม่กี่คน

ทนายความของคดีนี้กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อ The Intercept ว่า เขาอยากทำให้ผู้ถูกกล่าวหารายอื่นๆ ที่เหลือพ้นจากความผิดได้ เพื่อส่งสารให้รัฐบาลสหรัฐฯ ที่พยายามจะทำตัวเป็นฟาสซิสต์และพวกกลุ่มขวาจัดที่สนับสนุนพวกเขาได้รับรู้ถึงการไม่ยอมอ่อนข้อต่อรัฐบาล



เรียบเรียงจาก

'Victory for Right to Dissent' as Six J20 Protesters Found Not Guilty on All Charges, Common Dreams, 21-12-2017

https://www.commondreams.org/news/2017/12/21/victory-right-dissent-six-j20-protesters-found-not-guilty-all-charges

JURY ACQUITS FIRST SIX J20 DEFENDANTS, REBUKING GOVERNMENT’S PUSH FOR COLLECTIVE PUNISHMENT, The Intercept, 22-12-2017

https://theintercept.com/2017/12/21/j20-trial-acquitted-inauguration-day-protest/