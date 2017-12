แนวร่วมแยกตัวกาตาลุญญา ได้ที่นั่งเสียงข้างมากเลือกตั้งสภาท้องถิ่น

Published on Sat, 2017-12-23 22:34

ฝ่ายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนได้รับที่นั่งเสียงข้างมากในสภาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุดของกาตาลุญญา โดยที่คาร์เลส ปุกเดมอนต์ ตัวตั้งตัวตีของการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนผู้ที่ยังพลัดถิ่นอยู่นอกประเทศกล่าวว่านี่ถือเป็น 'การตบหน้า' นายกรัฐมนตรีผู้ที่สั่งปลดและจับกุมรัฐบาลของเขา

ผลการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของแคว้นกาตาลุญญาเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าพรรคแนวร่วมฝ่ายสนับสนุนให้กาตาลุญญาแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนได้รับชัยชนะส่งผลสะเทือนต่อทางการกลางของสเปนที่พยายามขัดขวางไม่ให้กาตาลุญญาแยกตัวเป็นอิสระในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าพรรคฝ่ายขวากลางที่ไม่สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนอย่างพรรคซิวดาดานอส (Cs) จะได้รับที่นั่งในสภามากที่สุด 37 ที่นั่ง แต่พรรคแนวร่วมฝ่ายสนับสนุนจากแยกตัวจากสเปน 3 พรรค ต่างก็ได้ที่นั่งรวมกันในสภา 70 ที่นั่ง จาก 135 ที่นั่ง ทำให้พวกเขามีสิทธิจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาได้ ส่งผลให้คาร์เลส ปุกเดมอนต์ มีโอกาสจะกลับมาสู่ตำแหน่งผู้นำกาตาลุญญาอีกครั้งถ้าหากทั้ง 3 พรรคตกลงตั้งพรรคแนวร่วมกันได้ หลังจากที่เขาถูกทางการกลางของสเปนสั่งปลดออกเนื่องจากการจัดประชามติแยกตัวเป็นอิสระ

ปุกเดมอนต์บอกว่าชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็น "การตบหน้า" นายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอย ผู้ที่เคยสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งและประกาศว่าเป็น "ความพ่ายแพ้ของรัฐสเปน" ปุกเดมอนต์ประกาศอีกว่ายุโรปต้องรับรู้เอาไว้ว่าทางออกแบบของราฮอยไม่ได้ผลและควรจะรับรู้ว่ากาตาลุญญาจะต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเอง

ผู้ที่เรียกร้องให้มีการการเลือกตั้งเร่งด่วนหลังเกิดวิกฤตกาตาลุญญาเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาคือตัวนายกรัฐมนตรีราฮอยเอง หลังจากที่เขาอ้างใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 155 ในการควบคุมกาตาลุญญาและสั่งปลดรัฐบาลเดิม

อย่างไรก็ตามสื่อเดอะการเดียนตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้จะนำการชนะที่นั่งในสภาของทั้ง 3 พรรคมารวมกันแล้วก็ยังได้ที่นั่งน้อยกว่าเดิม 2 ที่นั่งเมื่อเทียบกับการเลือกตังครั้งที่ผ่านมาและมีคะแนนโหวตรวมร้อยละ 47.7 แสดงให้เห็นว่าฝ่ายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระยังคงไม่สามารถเรียกเสียงสนับสนุนข้างมากจากประชาชนได้ในประเด็นนี้

อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือการที่พรรค Cs นำโดย อินเนส อาร์ริมาดาส ขฯะที่นั่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ที่นั่ง (รวมเป็น 37 ที่นั่ง) ส่วนพรรคสังตมนิยมคาตาลันได้ไป 17 ที่นั่ง พรรคซ้ายจัดโปเดมอสสาขากาตาลุญญาได้ไป 8 ที่นั่ง มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดร้อยละ 83

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระเดินขบวนรอบเมืองบาร์เซโลนาในคืนวันเลือกตั้งพร้อมตะโกนว่า "ประธานาธิบดีปุกเดมอนต์" และ "สาธารณรัฐคาตาลันจงเจริญ" รวมถึงมีการโบกธงแสดงการสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระสีเหลือง-แดง

ทางด้านปุกดีมอนต์เองก็ทำการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่ตัวเขายังอยู่ในเบลเยียมหลังจากที่เขาหนีออกจากประเทศสเปนเพราะเชื่อว่าเขาจะไม่ได้รับการตัดสินคดีอย่างเป็นธรรม และมีโอกาสถูกตัดสินด้วยข้อหาก่อกบฏ ยุยงปลุกปั่น และใช้งบประมาณรัฐในทางที่ผิด ขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีสมัยที่แล้ว โอริออล จุนเคราส ถูกให้จำคุกพร้อมกับผู้นำสนับสนุนให้กาตาลุญญาเป็นอิสระอีกสองราย

"พวกเราชนะการเลือกตั้งนี้ในสถานการณ์ที่ต่างจากปกติ เนื่องจากมีผู้สมัครยังอยู่ในห้องขัง รัฐบาลยังพลัดถิ่น และไม่ได้มีทรัพยากรเทียบเท่าที่รัฐมี" ปุกเดมอนต์กล่าว

ขณะที่ปุกเดมอนต์ประกาศว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของประชาชนชาวคาตาลัน แต่อาร์ริมาดาสหัวหน้าพรรค Cs ที่ได้คะแนนสูงสุดก็มองว่าตัวเองได้รับชัยชนะในคั้งนี้เช่นกัน และถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของพรรค Cs ในพื้นที่กาตาลุญญา อาร์ริมาดาสกล่าวถึงผลการเลือกตั้งในทางตรงกันช้ามกับปุกเดมอนต์ว่า "พวกเราได้ส่งสารไปให้โลกรู้ว่าคนส่วนใหญ่ในกาตาลุญญาอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสเปนต่อไป"

