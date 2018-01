นักศึกษา PerMAS เยี่ยมบันนังสตา เผย ปชช.ถูก จนท.คุมตัวกว่า 30 คน

Published on Thu, 2018-01-11 02:50

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเยาวชนนักเรียนปาตานี ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนบันนังสตา ชี้ชาวบ้านกว่า 30 คนถูกเจ้าหน้าที่เหวี่ยงแห่ปิดล้อมปูพรมควบคุมตัว จวกมาตรการดังกล่าว สร้างความหวาดระแวงต่อการบังคับใช้กฎหมาย

10 ม.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเยาวชนนักเรียนปาตานี หรือ เปอร์มัส (PerMAS) โพสต์รายงานผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 'The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS' ว่า ทางกลุ่มลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนบันนังสตา ที่ถูกทางเจ้าหน้าที่เหวี่ยงแห่ปิดล้อมปูพรมควบคุมตัว โดยมีประชาชน มากกว่า 30 คน ซึ่งในขณะนี้ทาง PerMAS ได้หารือกับชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการปิดล้อมดังกล่าว พร้อมวิจารณ์ว่าการปิดล้อมควบคุมตัวดังกล่าว ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงต่อการบังคับใช้กฎหมายตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่

รายงานข่าวของเปอร์มัส ระบุด้วยว่า ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ในขณะที่ไปเยี่ยมคนที่ถูกควบคุมตัวชาวบ้านยังพบเห็นรอยฟกชำตามร่างกายและร่างกายอ่อนล้าคล้ายกับการซ้อมทรมานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวรับสารภาพ

ฮาฟิส ยะโกะ ประธานเปอร์มัส กล่าวว่า แม้การปิดล้อมตรวจค้นชาวบ้านยังคงเกิดขึ้น แต่ก็จะไม่หยุดที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน ซึ่งการปูพรมปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ส่งผลต่อการแก้้ไขปัญหาในพื้นที่ยากเกินกว่าที่จะแก้ไขได้และทางเจ้าหน้าได้ทำลายความเชื่อมั่นของตนเอง การบังคับใช้กฎหมายพิเศษของเจ้าหน้าที่นั้นส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าที่จะออกไปกรีดยางไม่กล้าออกไปไหนหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ปรธาน เปอร์มัส กล่าวด้วยว่าจะยังคงที่จะยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรมเพื่อสิทธิของประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ