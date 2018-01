กองกำลัง ARSA ระบุ 10 ศพชาวโรฮิงญาเป็นพลเรือนไม่ใช่กลุ่มติดอาวุธ

Published on Sun, 2018-01-14 23:45

กองกำลัง ARSA ระบุว่าศพชาวโรฮิงญา 10 รายที่พบในหลุมขนาดใหญ่เป็นแค่พลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับ ARSA โดยเป็นการชี้แจงหลังจากหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมพม่ายอมรับว่ามีทหารพม่าร่วมกับชาวบ้านสังหารชาวโรฮิงญา 10 ราย โดยไม่ยอมนำส่งตำรวจ แต่ก็อ้างว่าเป็นเพราะผู้ถูกควบคุมตัวเหล่านี้ก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่

กรณีที่คณะกรรมการข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมพม่า ออกมายอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความมั่นคงร่วมกับชาวบ้าน สังหารชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัว 10 ราย และถูกฝังรวมกันในหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่หมู่บ้านอินดินในรัฐยะไข่ แต่ก็อ้างว่าผู้ถูกสังหารเป็นกลุ่มติดอาวุธและโจมตีเจ้าหน้าที่พม่านั้น

ล่าสุด สถานีวิทยุเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่า (DVB) รายงานว่า กองกำลัง ARSA ระบุว่า ศพชาวโรฮิงญา 10 ราย ที่พบดังกล่าวไม่ใช่สมาชิกกลุ่มติดอาวุธแต่เป็นพลเรือนชาวโรฮิงญาที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับกองกำลัง ARSA

เจ้าหน้าที่พม่าขุดศพ 10 ร่างขึ้นมาจากหลุมศพขนาดใหญ่ที่ค้นพบที่หมู่บ้านอินดิน ห่างจากเมืองซิตตะเหว่ เมืองหลวงรัฐยะไข่ไปทางเหนือ 50 กม. ภาพถ่ายเมื่อ 19 ธันวาคม 2560 (ที่มา: Office of the Commander-in-Chief)

สภาพของหมู่บ้านอินดิน ในรัฐยะไข่ เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร 6,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญา ขณะที่อีก 840 คน เป็นประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในภาพเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 แสดงให้เห็นสภาพของชุมชนที่ถูกเผาทำลาย (กรอบสีแดง) โดยมีชุมชนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกเผาทำลาย (กรอบสีเขียว) (ที่มา: วิกิพีเดีย)

ที่ตั้งของหมู่บ้านอินดิน ในรัฐยะไข่ ห่างจากเมืองซิตตะเหว่ เมืองหลวงรัฐยะไข่ไปราว 50 กม.

โดยก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมาร์ของรัฐบาลพม่า รายงานเมื่อวันที่ 11 มกราคม 61 ว่า คณะกรรมการข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมพม่าได้แถลงยอมรับเมื่อ 10 มกราคมนี้ว่า หลุมศพขนาดใหญ่ที่มีศพ 10 ร่าง พบเมื่อ 18 ธันวาคม 60 ที่หมู่บ้านอินดิน ห่างจากซิตตะเหว่ เมืองหลวงรัฐยะไข่ไปทางเหนือราว 50 กม. นั้นเป็นศพของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธ

ทีมสอบสวนซึ่งนำโดย พล.ท.เอวิน จากกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ช่วง 20 ธันวาคม 60 ถึง 2 มกราคม 61 ได้สอบสวนทหารพม่า 21 ราย ตำรวจตระเวนชายแดน 3 ราย และสมาชิกกองกำลัง อส. กรมที่ 8 จำนวน 13 ราย ชาวบ้าน 6 ราย และเจ้าหน้าที่รัฐบาลในพื้นที่ 6 ราย

แถลงการณ์ของหน่วยงานดังกล่าวยังระบุว่า ในช่วงก่อเหตุโจมตีระลอกใหม่ของกองกำลัง ARSA เมื่อ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลงมือฆ่า "หม่องนี" ชาวบ้านในหมู่บ้านอินดิน นอกจากนี้ยังข่มขู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่มุสลิมในหมู่บ้าน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่มุสลิมได้ย้ายไปรวมกันในวัดแห่งหนึ่งของหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองทัพพม่าถูกส่งเข้ามาในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน มีผู้ก่อเหตุราว 200 คน พยายามโจมตีกองกำลังของรัฐบาลพม่าที่เข้ามาในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงยิงปืนเตือนขึ้นฟ้าเพื่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสลายตัว และจับชายที่มีอาวุธได้ 10 คน โดยชายเหล่านี้สารภาพว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย และถูกจัดตั้งมาโดยผู้นำศาสนาในพื้นที่ชื่อ "หม่อละวี" ที่มัสยิดในหมู่บ้าน

คณะกรรมการข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมพม่า ยังรายงานด้วยว่า ผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 10 คนต้องถูกส่งมอบตัวกับตำรวจ แต่ในรายงานอ้างว่า เนื่องจากรถยนต์ 2 คันของสถานีตำรวจอินดินถูกเผาทำลายโดยผู้ก่อการร้าย และมีเหตุโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในเวลานั้น ทำให้ทหารพม่าร่วมกับชาวบ้านบางรายสังหารผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 10 ราย

รายงานของคณะกรรมการข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมพม่า ระบุด้วยว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎการปะทะ และจะมีการดำเนินการลงโทษต่อบุคคลเหล่านี้ นอกจากนี้จะลงโทษเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ยอมรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานบังคับบัญชาอีกด้วย

ขณะที่ อองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ กล่าวเมื่อวันศุกร์นี้ (12 ม.ค.) ว่า เธอรู้สึกอุ่นใจหลังจากที่ทราบผลการสอบสวนของกองทัพพม่าที่ระบุว่าจะลงโทษเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อเหตุสังหารดังกล่าว

"มันเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่กองทัพพม่าได้สอบสวน และระบุว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ ในที่สุดประเทศชาติจำต้องรับผิดชอบต่อหลักนิติธรรมในประเทศของตน" อองซานซูจีกล่าวระหว่างแถลงข่าวหลังการพบปะ ทาโร โคโนะ รมว.ต่างประเทศของญี่ปุ่น รายงานของอิระวดีระบุ

อนึ่งเกิดความรุนแรงระลอกใหม่ขึ้นในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของพม่า เมื่อกองกำลัง ARSA ซึ่งระบุว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธโรฮิงญาบุกโจมตีป้อมตำรวจที่ชายแดนพม่า ทำให้กองทัพพม่าใช้วิธีปราบปรามแบบไม่เลือกหน้าและมุ่งเป้ามาที่พลเรือน โดยใช้ทั้งวิธีสังหารและเผาทำลายหมู่บ้าน ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในรัฐยะไข่ในพื้นที่ขัดแย้ง ก็อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลพม่าจัดให้ โดยระบุว่าถูกโจมตีจากกลุ่ม ARSA เช่นกัน

โดยผลจากการกวาดล้างของกองทัพพม่า ทำให้เกิดการอพยพของชาวมุสลิมโรฮิงญาเข้าสู่ชายแดนบังกลาเทศแล้วกว่า 650,000 คน

ด้านสหประชาชาติได้กล่าวประณามกองทัพพม่าว่าเป็นการกวาดล้างชาติพันธุ์ แต่ทางการพม่าปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และระบุว่าได้ดำเนินการตามกฎหมาย

