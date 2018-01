ประท้วงโป๊ปเยือนชิลี เหตุเสื่อมศรัทธาหลังละเลยกรณีนักบวชล่วงละเมิดทางเพศ

Published on Tue, 2018-01-16 12:56

มีการประท้วงการเยือนชิลีของพระสันตะปาปาฟรานซิส เนื่องจากเกิดวิกฤตศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกหลังจากมีเรื่องอื้อฉาวอย่างหนักจากกรณีนักบวชในสำนักสงฆ์ชิลีล่วงละเมิดทางเพศ แต่วาติกันกลับแต่งตั้งคนที่ช่วยปกปิดเรื่องนี้เป็นบิชอป

15 ม.ค. 2561 สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า พระสันตะปาปาจากวาติกันเคยเยือนประเทศชิลีครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2530 ในตอนที่ชิลียังคงอยู่ภายใต้เผด็จการทหารแต่ก็เป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่ศรัทธาแข็งกล้าต่อคริสต์นิกายคาทอลิกมาก จนแม้กระทั่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ยังอ้าแขนยอมรับพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เพราะสำนักสงฆ์ในชิลีเป็นผู้ออกมาพูดปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผย

แต่ 31 ปีผ่านมา การเยือนชิลีของพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ได้รับการต้อนรับในระดับเดียวกัน เพราะถึงแม้ว่าพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันจะดูมีบารมีและเคยให้สัญญาในเรื่องการขจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในศาสนจักร มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนพิเศษโดยให้คนที่เคยเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ 2 รายเข้าร่วม แต่ 5 ปีผ่านมา ผู้คนในชิลีก็มองไม่เห็นความคืบหน้าในสัญญาเรื่องการขจัดการล่วงละเมิดทางเพศ ทำให้พวกเขาประท้วงการมาเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสในครั้งนี้

พวกเขาไม่พอใจที่วาติกันแต่งตั้งบาทหลวง ฮวน บาร์รอส เป็นบิชอปแห่งโอซอร์โน แม้ว่าบารอสจะเคยถูกกล่าวหาเรื่องการจัดแจงช่วยปกปิดการล่วงละเมิดทางเพศของพระที่อื้อฉาวที่สุดคือ เฟอร์นันโด คาราดิมา อีกทั้งในตอนที่พระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวกับผู้แสวงบุญในกรุงโรมว่า ชาวโอซอร์โนที่ไม่พอใจนั้นเป็นเพราะ "โง่" และ "ถูกบิดเบือนจากพวกฝ่ายซ้าย" เมื่อวิดีโอที่พระสันตะปาปาพูดเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้เกิดการโกรธแค้น

ชาวคาทอลิกหลายสิบคนที่ประท้วงอยู่หน้าบันไดมหาวิหารโอซอร์โนก่อนหน้าการมาเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิส หนึ่งในผู้ประท้วงคือซิลวานา กอนซาเลส กล่าวว่า พวกเขาไม่ยินดีต้อนรับพระสันตะปาปาพระองค์นี้เนื่องจากเขาเป็นคนพูดอย่างทำอย่าง ศาสนจักรยังคงปกปิดการล่วงละเมิดทางเพศและให้รางวัลกับคนกระทำผิด อีกทั้งยังเรียกคนที่ไม่พอใจว่าเป็นคนโง่แสดงให้เห็นถึงการรุกล้ำทางวาจาอย่างโอหัง พวกเขาจะไม่ยอมทนกับเรื่องนี้

ผู้ประท้วงอีกราว 30 รายที่เดินทางไปซานเตียโกเพื่อประท้วงพระสันตะปาปาในขณะที่พระองค์เสด็จเยือน พวกเขาบอกว่าจะมีผู้เข้าร่วมประท้วงเพิ่มเติม หนึ่งในผู้ประท้วงคือฮวน คาร์ลอส ครูซ หนึ่งในคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคาราติมา เขาบอกว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสทรยศต่อเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศโดยการปกป้องสถาบันที่ทำการล่วงละเมิดทางเพศและทำให้คนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศตกเป็นเหยื่ออีกครั้ง

ไม่เพียงแค่กรณีของบาร์รอสเท่านั้น ครูซยังกล่าวถึงกรณีพระคาร์ดินัลเออร์ราซูริซที่ได้รับเลือกเข้าเป็นพระราชาคณะและคนที่เคยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศอีกรายหนึ่งคือจอร์จ เพลล์ ก็ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเช่นกัน ขณะที่ริคาร์โด เอซซาตี หัวหน้าบาทหลวงแห่งซานเตียโกก็ได้รับเสนอชื่อเป็นหนึ่งในพระราชาคณะเช่นกัน ทั้งที่เขาเคยพยายามปกปิดการล่วงละเมิดทางเพศของนักบวชหลายรูป

ในช่วงไม่กี่วันก่อนการเยือนชิลีของโป๊ป ศูนย์วิจัย bishopaccountability.org ที่มีฐานในบอสตัน สหรัฐอเมริกา เปิดเผยฐานข้อมูลรายชื่อคนในสำนักสงฆ์ที่เคยถูกกล่าวเรื่องลวนลามเด็ก รวมแล้ว 70 รายทั้งนักบวช ผู้ช่วยนักบวช รวมถึงแม่ชี โดยที่บางส่วนยังคงอยู่ในสำนักสงฆ์

อัลจาซีรารายงานว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสเองก็รับทราบในเรื่องที่ว่าชิลีและเปรูเริ่มเสื่อมศรัทธาในนิกายคาทอลิก ในช่วงก่อนที่เขาจะต้องไปเยือนสองประเทศนี้ โดยสังเกตจากช่วงก่อนหน้าที่จะเดินทางไปเปรูเขาสั่งให้วาติกันคุมกลุ่มคาทอลิกระดับสูงจากเปรูหลังจากที่มีข้อกล่าวหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศทั้งผู้ใหญ่และเด็กมาหลายปี รวมถึงจากที่เคยประกาศไว้ว่าไม่มีแผนการเยี่ยมเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในช่วงเดินทางเยือนสองประเทศนี้ แต่ทางวาติกันก็แถลงเพิ่มภายหลังว่าพวกเขายังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ออกไป

จาเวียร์ เปรัลตา ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการแห่งชาติชิลีเพื่อการมาเยือนของพระสันตะปาปากล่าวว่า "ในหลายประเทศโดยเฉพาะชิลี การล่วงละเมิดทางเพศภายในสำนักสงฆ์กลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก ยังคงมีกรณีต่างๆ ถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ การมาเยือนของพระสันตะปาปาจึงถือเป็นโอกาสที่จะบอกกับพระองค์ถึงประเด็นนี้ สิ่งที่พวกเราต้องการคือการเปิดใจรับฟังว่าเขาจะพูดว่าอะไร"

เรียบเรียงจาก

Crisis of faith in Chile as pope visits amid sexual abuse scandal, Aljazeera, 15-01-2018

http://www.aljazeera.com/blogs/americas/2018/01/crisis-faith-chile-pope-visits-sexual-abuse-scandal-180114060947186.html