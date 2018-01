โจชัว หว่อง และเพื่อนถูกตัดสินลงโทษเพิ่ม กรณี 'ขัดขวางการปราบปรามการชุมนุม'

Published on Wed, 2018-01-17 20:36

ศาลสูงสุดฮ่องกงสั่งพิพากษาลงโทษ โจชัว หว่อง และราฟาเอล หว่อง อีกหนึ่งคดีคือกีดขวางการสลายการชุนุมปี 2557 นักกิจกรรมทั้งสองคนประกาศลั่นถึงเจตจำนงเสรีภาพและประชาธิปไตย ขณะที่มีผู้ชุมนุมให้การสนับสนุนพวกเขานอกศาล ตะโกนเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้ง

17 ม.ค. 2561 นักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง โจชัว หว่อง ถูกลงโทษตัดสินจำคุกเพิ่มอีก 3 เดือน ในอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหา "ขัดขวางการสลายการชุมนุมใหญ่" ในช่วงที่มีการชุมนุมครั้งใหญ่ในช่วงที่มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยปี 2557 ถือเป็นคดีที่สองที่หว่องถูกตัดสินจำคุกจากการชุมนุมครั้งนั้น

โจชัว หว่องเป็นคนหนุ่มอายุ 21 ปี ที่เป็นผู้นำพรรคเดโมซิสโต พรรคการเมืองสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนักกิจกรรมสกอลาริซึม (scholarism) ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกตัดสินให้จำคุก 6 เดือน ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา 2 ราย จากข้อหา "ยุยงปลุกปั่น" และ "ชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย"

เดอะการ์เดียนรายงานว่าสิ่งที่น่าวิตกเกี่ยวกับการลงโทษล่าสุดจะเป็นการทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากแสดงความคิดเห็นของตัวเองและกลายเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จากเดิมที่ฮ่องกงซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนให้เสรีภาพมากกว่าในแผ่นดินใหญ่ การลงโทษหว่องแสดงให้เห็นถึงการที่จีนพยายามจะควบคุมฮ่องกงมากยิ่งขึ้น

นอกจากโจชัว หว่อง แล้ว เพื่อนนักกิจกรรมอีกคนหนึ่งของเขาคือ ราฟาเอล หว่อง ถูกสั่งจำคุก 4 เดือน 15 วัน ด้วยสาเหตุเดียวกัน ผู้พิพากษาแอนดริว ชาน ไม่ยอมให้มีการประกันตัวทั้ง 2 จำเลย โดยระบุในคำตัดสินว่าหว่องมี "บทบาทนำ" ในการขัดขวางการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นและอ้างว่าควรจะให้มีการสั่งคุมขังหว่องโดยทันที ขณะที่ทนายฝ่ายจำเลยพยายามเรียกร้องให้ผู้พิพากษาพิจารณาการตัดสินใจของเขาอีกครั้ง โดยที่ในตอนนี้ทั้งโจชัวและราฟาเอลต่างก็ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปคุมขัง

อย่างไรก็ตาม ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังนำตัวพวกเขาไปนั้น ราฟาเอลก็ตะโกนออกมาว่า "เจตจำนงในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเราจะไม่เปลี่ยนแปลง!"

ก่อนการรับฟังคำตัดสินในครั้งนี้โจชัวให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาไม่เสียดายที่ได้เข้าร่วมการชุมนุมในปี 2557 และบอกว่า "พวกเขาอาจจะกักขังร่างกายพวกเราได้ แต่พวกเขากักขังความคิดพวกเราไม่ได้"

มีผู้สนับสนุนนักกิจกรรมทั้งสองรายรวมตัวประท้วงอยู่นอกศาลสูงของฮ่องกง พวกเขาพากันตะโกนว่า "เราคือชาวฮ่องกง เราต้องการสิทธิในการเลือกตั้งทั่วไป"

เดอะการ์เดียนระบุว่าก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นเคยตัดสินให้หว่องและนักกิจกรรมอีกสองคนคือนาธาน หลอ และอเล็ก โจว ไม่มีความผิดจากการประท้วงดังกล่าว แต่หลังจากที่รัฐบาลแทรกแซงพวกเขาก็ถูกสั่งจำคุกในชั้นอุทธรณ์ แสดงให้เห็นถึงการที่จีนแผ่นดินใหญ่พยายามแผ่อิทธิพลเหนือฮ่องกง มีการยื่นอุทธรณ์ต่อในศาลสูงสุดของฮ่องกงซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา



เรียบเรียงจาก

Hong Kong activist Joshua Wong jailed for second time over 2014 protest, The Guardian, 17-01-2018

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/17/hong-kong-activist-joshua-wong-jailed-for-second-time-over-2014-protest