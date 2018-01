ฝ่ายก้าวหน้าสหรัฐฯ เรียกชุมนุมคุ้มครองสวัสดิการเด็ก-ผู้อพยพ ตั้งแต่ก่อนปรากฏการณ์ #TrumpShutdown

ก่อนหน้าที่จะเกิดการชัทดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ครั่งล่าสุดจากการไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณในวุฒิสภา กลุ่มฝ่ายก้าวหน้าในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการประท้วงต่อต้านการชัทดาวน์ดังกล่าว การนัดประท้วงของพวกเขายังอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการชุมนุมรำลึก Women's March ที่มีการเรียกร้องให้ต่ออายุการคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่เข้าเมืองตั้งแต่วัยเด็ก (DACA) และมีงบประมาณหลักประกันสุขภาพสำหรับเด็ก (CHIP)

ในช่วงคืนวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 ตามเวลาของสหรัฐฯ แฮ็ชแท็ก #TrumpShutdown กลายเป็นที่นิยมในหน้าฟีดของทวิตเตอร์เนื่องจากปรากฏการณ์ที่สื่อ Vox เรียกว่า "เป็นภาวะรัฐบาลกลางหยุดทำการ (Government shutdown) ครั้งแรกที่เกิดในช่วงที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวครองอำนาจในสภา"

ภาวะรัฐบาลกลางหยุดทำการเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในสหรัฐฯ โดยที่ในครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวุฒิสภาปฏิเสธจะผ่านร่างงบประมาณของรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่ 16 ก.พ. ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณประกันสุขภาพเด็กและการต่ออายุโครงการคุ้มครองเด็กผู้อพยพในสหรัฐฯ ที่ชื่อ "การยื่นขอผ่อนผันเพื่ออยู่ในประเทศชั่วคราวสำหรับการเข้าเมืองตั้งแต่ในวัยเด็ก" (Deferred Action for Childhood Arrivals หรือ DACA) หรือที่เรียกกันว่า "Dreamer" หรือ #DreamAct

หลังจากการลงมติที่ดำเนินไปเป็นเวลา 2 ชั่วโมงในช่วงคืนวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ผลออกมาด้วยคะแนน 50-49 เสียง ซึ่งการผ่านร่างงบประมาณกลางสหรัฐฯ ตองอาศัยคะแนนเสียงอย่างน้อย 60 เสียง สื่อเดอะฮิลล์ตั้งข้อสังเกตว่ามี ส.ว. บางส่วนจากทั้งสองพรรคที่ไม่ได้โหวตไปในทำนองเดียวกับ ส.ว. คนอื่น ๆ ในพรรค ขณะเดียวกันทั้งสองพรรคต่างฝ่ายต่างก็กล่าวโทษกันไปมาในเรื่องที่ตกลงไม่ได้จนทำให้เกิดการ "ชัทดาวน์" ในที่สุด

สื่อสหรัฐฯ คอมมอนดรีมส์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และพรรครีพับลิกันถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถตกลงผ่านร่างงบประมาณโครงการประกันสุขภาพเด็ก (CHIP) ได้ รวมถึงพยายามอ้างโครงการ DACA มาเป็น "เบี้ยต่อรอง" ในการผลักดันให้มีกฎหมายกำกับควบคุมการเข้าเมืองเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

เรื่องนี้ทำให้กลุ่มฝ่ายก้าวหน้าในสหรัฐฯ ที่ประเมินว่าจะเกิดเหตุการณ์ชัทดาวน์เช่นนี้รวมตัวกันประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ในช่วงก่อนเสร็จสิ้นการประชุมลงมติงบประมาณ โดยเรียกร้องไม่ให้มีการชัทดาวน์เกิดขึ้นโดยให้มีการต่ออายุคุ้มครอง DACA ต่อไป และผ่านร่างงบประมาณประกันสุขภาพเด็ก แต่ข้อเรียกร้องของพวกเขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองและมีการ #TrumpShutdown เกิดขึ้นในที่สุด

ขณะที่ฝ่ายรีพับลิกันพยายามกล่าวหาว่า ส.ว. เสียงข้างน้อยพรรคเดโมแครตทำให้เกิดการหยุดทำการชั่วคราวขึ้นด้วยการพยายามคัดค้านร่างงบประมาณที่ไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับ DACA อยู่ด้วย ฝ่ายก้าวหน้าผู้จัดการชุมนุมประกาศผ่านอีเวนต์เฟซบุ๊กว่า โดนัลด์ ทรัมป์ และพรรครีพับลิกันพยายามทำให้เกิดการชัทดาวน์เพื่อสนับสนุนวาระการเหยียดเชื้อชาติและการต่อต้านผู้อพยพของตัวเอง

กลุ่มที่จัดการชุมนุมได้แก่ ยูไนเต็ดวีดรีม, ศูนย์เพื่อความก้าวหน้าอเมริกัน, แพลนด์พาเรนต์ฮู้ด, MoveOn.org และกลุ่มอื่นๆ พวกเขาระบุว่าถ้าหากพรรครีพับลิกันทำการชัทดาวน์รัฐบาลจริง ๆ ผู้คนควรจะเรียกร้องให้พวกเขาทำงานของตัวเอง ผ่านร่างงบประมาณที่มีการสนับสนุนการผ่อนผันคนเข้าเมืองในวัยเด็กที่เรียกว่า #DreamAct และหยุดยั้ง #TrumpShutdown

นอกจากเรื่องของ #TrumpShutdown แล้ว ในวันที่ 20 ม.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ ยังเป็นวันที่มีการนัดชุมนุม "การเดินขบวนของผู้หญิง" หรือ Women's March ประจำปี 2561 ในวาระครบรอบ 1 ปี Women's March ครั้งแรกสุดที่เป็นการต่อต้านพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ อย่างไรก็ตามในปีนี้กลุ่มผู้ประท้วงการชัดดาวน์ของรัฐบาลเรียก้องให้พวกเขาเป็นแนวร่วมในการส่งเสียงแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเด็นนี้ด้วย

โดยที่ Women's March ในปีนี้ก็มีกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้มีการคุ้มครองผู้อพยพจากโครงการ DACA ผู้ที่อยู่มาตั้งแต่เด็กและทำงานในสหรัฐฯ มาเป็นเวลานาน และเรียกร้องให้มีหลักประกันสุขภาพของเด็กอยู่ในร่างงบปะมาณ

เรียบเรียงจาก

Resistance Groups Protest #TrumpShutdown as Women's March Begins Weekend of Action, Common Dreams, 20-01-2018

Progressive Groups Rally Ahead of Possible #TrumpShutdown to Condemn 'Racist, Anti-Immigrant Agenda', Common Dreams, 19-01-2018

#TrumpShutdown becomes top trending hashtag worldwide, The Hill, 19-01-2018

Senate rejects funding bill, partial shutdown begins, The Hill, 19-01-2018

This is the first real government shutdown under one-party government, ever, Vox, 20-01-2018