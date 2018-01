เอกสารลับเปิดโปงเอธิโอเปียจ้าง 'เกรียน' อวยรัฐบาล-โจมตีผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

Published on Mon, 2018-01-22 16:57

รัฐบาลเอธิโอเปียเคยปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงมาก่อนในช่วงปี 2558 และมีการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายในประเทศ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีการเปิดโปงเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจ้างวาน "เกรียนอินเทอร์เน็ต" ให้คอยชื่นชมยกยอรัฐบาลไปพร้อมๆ กับกล่าวโจมตีฝ่ายต่อต้านและผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

22 ม.ค. 2561 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีเอกสารรั่วไหลเกี่ยวกับผู้นำทางการเมืองของเอธิโอเปียเผยแพร่ออกไปตามหน้าอินเทอร์เน็ตเผยให้เห็นว่ารัฐบาลเอธิโอเปียจ้างวานให้ผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์พูดถึงรัฐบาลทางบวกตามโซเชียลมีเดีย โดยมีการเปิดโปงเรื่องนี้ผ่านหลักฐานการสนทนา อีเมล เอกสารแผนการและบันทึกประชุมลับสุดยอดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล

สื่อโกลบอลวอยซ์รายงานว่าการเปิดโปงเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิกฤตการเมืองเอธิโอเปีย นับตั้งแต่ปี 2558 มีชาวเอธิโอเปียจำนวนมากลุกขึ้นมาเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองและความเท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้น รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกไล่ยึดที่ดินในเขตโอโรเมีย ซึ่งเป็นเขตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอธิโอเปีย รัฐบาลเอธิโอเปียโต้ตอบกลับด้วยความโหดร้าย มีคนถูกสังหารหลายร้อยราย ถูกจับกุมหลายพันราย ส่วนคนที่วิจารณ์รัฐบาลทั้งทางอินเทอร์เน็ตและนอกอินเทอร์เน็ตต่างก็ถูกปิดกั้นอย่างเป็นระบบ

หลักฐานเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปตามหน้าเฟสบุ๊คมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 มีการระบุถึงรายชื่อคนของรัฐบาลที่จ่ายเงินซื้อตัวผู้แสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียให้เชียร์รัฐบาล โดยที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีหลักฐานในรูปแบบเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเอธิโอเปียเคยจ้างคนแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตในทางส่งเสริมวาระของรัฐบาลและข่มขู่คุกคามฝ่ายตรงข้ามมาก่อน

ในสังคมออนไลน์ของเอธิโอเปียมีการเรียกคนกลุ่มที่รับแสดงความคิดเห็นส่งเสริมรัฐบาลว่าพวก "โกกา" (ภาษาพูดของอัมฮาริกหมายถึง "เสนาธิการผู้น่ารังเกียจ") บุคคลเหล่านี้จะโพสต์เฮทสปีชในเชิงสนับสนุนรัฐบาลในช่วงที่มีการแตกขั้วทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงช่วงที่มีการปราบปรามนักข่าวอิสระในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีเอกสารอีกจำนวนหนึ่งที่ระบุถึงการจ้างวานให้มีผู้แสดงความคิดเห็นโจมตีกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

"โกกา" จำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เคยเชียร์ปฏิบัติการข้อมูลของรัฐบาลมานานแล้ว ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างนักข่าวอิสระที่รายงานเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนกลับถูกจับกุมหรือถูกเนรเทศจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนทำให้เกิดช่องว่างในการรายงานข่าว ทำให้เหล่านักกิจกรรมและผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องทำสื่อของตัวเองเข้ามาอุดช่องว่างนี้ การอุดช่องว่างนี้ทำให้พวกเขาสามารถรายงานข่าวให้โลกรู้เกี่ยวกับกรณีการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างโหดเหี้ยมจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายและการจับกุมผู้คนจำนวนมากในช่วงกลางปี 2558

เอกสารอีกหลายฉบับยังระบุถึงการที่สำนักงานสอดแนมของเอธิโอเปียที่ชื่อ "สำนักงานเครือข่ายข้อมูลข่าวสารความมั่นคง" มักจะสอดแนมและเซ็นเซอร์นักข่าวกับผู้ต่อต้านรัฐบาลตั้งงบประมาณให้คนในองค์กรของพวกเขาไปฝึกอบรมในประเทศจีนโดยที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าไปฝึกอบรมอะไร

มีหลักฐานระบุอีกว่าสำนักงานสอดแนมของเอธิโอเปียขอให้ผู้ที่ได้รับการจ้างวานพูดเชียร์ทหารว่าเป็น "ทหารกล้า" ผู้ "ต่อสู้กับพวกหัวรุนแรง"

ไม่มีใครทราบว่าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไปได้อย่างไร ด้านโกลบอลวอยซ์รายงานว่ามีคนส่งหลักฐานเหล่านี้ไปให้กับนักกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลเอธิโอเปียที่อยู่ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง



เรียบเรียงจาก

Leaked Documents Show That Ethiopia’s Ruling Elites Are Hiring Social Media Trolls (And Watching Porn), Global Voices, 20-01-2018

https://globalvoices.org/2018/01/20/leaked-documents-show-that-ethiopias-ruling-elites-are-hiring-social-media-trolls-and-watching-porn/