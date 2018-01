โครเอเชียเปิดตัวหนังสือ 'ครอบครัวสีรุ้ง' เล่มแรก ขายหมดเกลี้ยง

Published on Tue, 2018-01-23 12:40

สื่อ Pink News รายงานว่าประเทศโครเอเชียเปิดตัวหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครพ่อหรือแม่เด็กที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเล่มแรก ชื่อ "คอบครัวสีรุ้งของฉัน" ซึ่งขายได้หมดทุกเล่ม



ภาพจาก Rainbow Families Association

23 ม.ค. 2561 สมาคมครอบครัวสีรุ้งในประเทศโครเอเชียเปิดตัวหนังสือที่ชื่อ "มายเรนโบว์แฟมิลี" หรือ "ครอบครัวสีรุ้งของฉัน" ที่สถาบันฝรั่งเศสในกรุงซาเกร็บ โดยสามารถขายหนังสือได้หมดทั้ง 500 เล่ม หนังสือเล่มนี้วาดโดยอีโว เซโกตา ผู้ที่บอกว่าต้องการจะสร้างความเข้าใจแก่ชาวโครเอเชียในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและครอบครัวสีรุ้ง จากที่ก่อนหน้านี้ในปี 2560 เคยมีกรณีคนโจมตีคลับของผู้มีความหลากหลายทางเพศจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

กิลยม โคลัง ที่ปรึกษาสถานทูตฝรั่งเศสประจำโครเอเชียกล่าวว่า การเคารพต่อความหลากหลายของมนุษย์ ซึ่งเป็นแกนค่านิยมหลักของยุโรปมีคุณค่าในการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มา และการต่อต้านการเหยียดหรือเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพกับเพศวิถีก็เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ของนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฝรั่งเศส ทางสถานทูตฝรั่งเศสถึงสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือภาพ "ครอบครัวสีรุ้งของฉัน"

แดเนียล มาร์ติโนวิค ผู้ประสานงานของสมาคมครอบครัวสีรุ้งกล่าวว่าเขารู้สึกเป็นเรื่องไม่คาดคิดที่มีผู้คนต้องการหนังสือของพวกเขาจำนวนมากขนาดนี้

แม้จะเริ่มมีผู้ผลิตหนังสือเด็กที่นำเสนอตัวละครผู้มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีกลุ่มพ่อแม่หัวอนุรักษ์ที่แสดงความไม่พอใจ เมื่อไม่นานนี้มีกรณีที่ชาวเน็ตแสดงความไม่พอใจที่มีหนังสือเด็กแสดงภาพซานตาคลอสเป็นเกย์ผู้แต่งงานกับซานตาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนดำ ในชื่อ "สามีของซานตา" แต่งโดยแดเนียล คิบเบิลสมิทธ์ และเจนนิเฟอร์ ไรท์

ขณะที่ในสวีเดนมีหนังสือเด็กในประเด็นเกี่ยวกับคนข้ามเพศออกมาเมื่อปีที่แล้ว แต่ก็มีกรณีที่กลุ่มแม่ผู้โกรธเกรี้ยวพากันบุกโจมตีซูเปอร์มาร์เก็ต ALDI เพียงเพราะพวกเขามีหนังสือนิยายขนาดสั้นชื่อ "เดอะบอยอินเดรส" หรือ "เด็กชายในชุดเดรส" ขาย ซึ่งกลุ่มแม่พวกนี้ไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นนิยายเกี่ยวกับคนข้ามเพศ



