'สวัสดีตอนเช้า' ฉบับอินเดีย เมื่อชาวเน็ตส่งข้อความรูปภาพจนเมมล้น-เครื่องค้าง

หลังจากที่ชาวอินเดียจำนวนหลายล้านคนที่เพิ่งสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นครั้งแรก พวกเขาก็สร้างความฉงนให้กับนักวิจัยบริษัทไอทีอย่างกูเกิลที่ไม่เข้าใจว่าทำไมสมาร์ตโฟนของชาวอินเดียจำนวนมากถึงเกิดอาการค้าง และมีผู้ใช้ 1 ใน 3 ที่ใช้พื้นที่สมาร์ตโฟนจนหมดทุกวันๆ จนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็พบคำตอบว่า สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้มาจากการโพสต์ "สวัสดีตอนเช้า" ของชาวเน็ตทั้งหลายนี่เอง

24 ม.ค. 2561 กูเกิลพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวอินเดียจำนวนมากนิยมส่งรูปภาพพร้อมคำว่า "สวัสดีตอนเช้า" ในเวลาเดียวกันจำนวนมากซึ่งมักจะมาพร้อมกับรูปอย่างดอกไม้ เด็กทารกน่าเอ็นดู รูปนก พระอาทิตย์ตกดิน กับคำให้กำลังใจ ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมือใหม่เหล่านี้จะส่งให้ผู้คนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงก่อน 8 โมงเช้าไปให้กับเพื่อน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้า

วอลสตรีทเจอนัลระบุว่ามีผู้ค้นหาทางกูเกิลด้วยคำว่า "รูปภาพสวัสดีตอนเช้า" เพิ่ม 10 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เน้นการค้นหารูปภาพอย่าง Pinterest ก็เพิ่มเติมหมวดใหม่สำหรับรูปภาพพร้อมคำพูดโดยเฉพาะซึ่งมีคนในอินเดียดาวน์โหลดรูปเหล่านี้เพิ่มขึ้น 9 เท่าในช่วงปี 2560

บริการส่งข้อความ WhatsApp ของเฟสบุ๊คมีผู้ใช้รายเดือนที่เป็นชาวอินเดียถึง 200 ล้านราย ทำให้ประเทศอินเดียกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของแอปพลิเคชันนี้ เฟสบุ๊คจึงเพิ่มระบบสเตตัสแมสเสจเพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้สามารถส่งข้อความ "สวัสดีตอนเช้า" ถึงผู้รับในรายชื่อทั้งหมดพร้อมๆ กันทุกวัน

วอลสตรีทเจอนัลยกตัวอย่าง หนึ่งในผู้ใช้สมาร์ตโฟนอายุ 71 ปี ชื่อ เดช ราช ชาร์มา มักจะตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อค้นหารูปภาพ "สวัสดีตอนเช้า" แล้วส่งให้ครอบครัวกับเพื่อน 50 คน ผ่านทาง WhatsApp บางครั้งก็มีข้อความคำคมให้กำลังใจทั่วๆ ไปเข้าไปด้วย หรือบ้างก็เป็นข้อความและรูปภาพที่สื่อในเชิงศาสนาเช่นรูปพระกฤษณะของศาสนาฮินดู ชาร์มาบอกว่า WhatsApp คือโปรแกรมที่เหมือนทำให้ความคิดของเขาออกมาเป็นคำพูดได้

ไม่เพียงแค่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเท่านั้น แม้แต่นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบส่งข้อความ "สวัสดีตอนเช้า" และจริงจังกับมันมากถึงขั้นเคยตักเตือนกลุ่ม ส.ส. ที่ไม่โต้ตอบคำทักทายในโลกออนไลน์ของเขา

วอลสตรีทเจอนัลระบุถึงปรากฏการณ์นี้ว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมอินเดียเองเน้นเรื่องของสายสัมพันธ์ทางสังคมกับทั้งที่ทำงาน โรงเรียน ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน มีการพยายามเรียกคนจำนวนมากๆ เป็นแสนเข้าร่วมงานแต่งงาน และอะไรแบบนี้เองก็ซึมเข้าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานโลกออนไลน์ด้วย แน่นอนว่ามีบางคนที่ไม่ชอบพฤติกรรม "สวัสดีตอนเช้า" เช่นนี้ บ้างก็ว่าทักมาเช้าไป หรือข้อความดูร่าเริงเกินจริง รวมถึงมักจะทำให้เครื่องสมาร์ตโฟนที่เมมโมรีน้อยค้างได้ง่าย บางคนก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการออกจากกลุ่มหรือไม่ก็ปฏิเสธจะดาวน์โหลดรูปภาพ

ขณะที่คนหนุ่มสาวในอินเดียก็มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียต่างกันออกไป บางคนอาจจะถูกคะยั้นคะยอจากผู้ใหญ่ว่าเห็นข้อความ "สวัสดีตอนเช้า" ของพวกเขาหรือไม่ แต่คนหนุ่มสาวเช่นหลานของชาร์มาก็บอกว่าเธอไม่ได้สนใจจะอ่านมันและส่วนใหญ่ก็จะปิดการแจ้งเตือน

นักวิจัยกูเกิลพบว่าในมือถือของผู้ใช้งานชาวอินเดียมีรูปภาพ "สวัสดีตอนเช้า" อัดกันอยู่จำนวนมากถึงหลายพันรูป ราว 1 ใน 3 ของผู้ใช้งานพื้นที่หน่วยความจำเต็มเร็วมาก เทียบกับผู้ใช้สหรัฐฯ ที่หน่วยความจำจะเต็มเร็วเพียง 1 ใน 10

นั่นทำให้กูเกิลหาทางออกด้วยการออกแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ Files Go ในการไฮไลต์ว่าน่าจะมีการลบไฟล์ใดออกไปบ้าง ถึงขั้นมีส่วนของการใช้งานที่สั่งลบรูป-ข้อความ "สวัสดีตอนเช้า" พร้อมกันทั้งหมดทีเดียว ทั้งหมดนี้อาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหาและสังเกตขนาดของไฟล์รูปภาพจำพวกหนึ่งโดยเฉพาะ และระบบแบบนี้ก็ถึงขั้นทำให้ทั้งสื่อและเจ้าหน้าที่ราชการอินเดียออกมาปรบมือให้ มีผู้ดาวน์โหลดไปใช้แล้วมากกว่า 10 ล้านครั้ง พวกมันทำงานลบข้อมูลไปแล้วโดยเฉลี่ยคนละ 1 กิกะไบต์

อย่างไรก็ตาม ในอินเดียก็มีเว็บไซต์เพื่อรูปภาพ "สวัสดีตอนเช้า" ชื่อ WishGoodMorning.com ที่จัดทำโดยสิงห์ อายุ 31 ปี ผู้คลั่งไคล้ในรูปภาพ-ข้อความ "สวัสดีตอนเช้า" โดยเฉพาะ เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาชอบข้อความพวกนี้เพราะมันย้ำเตือนให้เห็นว่าผู้คนยังไม่ลืมเขา

นอกจากจะมีคนส่งข้อความ "สวัสดีตอนเช้า" จำนวนมากในอินเดียแล้ว WhatsApp ยังส่งข้อความ "สวัสดีปีใหม่" มากถึง 20,000 ล้านข้อความ ถือว่ามากกว่าประเทศอื่นๆ ด้วย



