'5 องค์กรสิทธิฯ-กป.อพช.' ร้อง จนท. ยุติดำเนินคดี 8 ตัวแทน 'เดินมิตรภาพ' โดยทันที

24 ม.ค. 2561 จากกรณีเครือข่าย People Go ผู้จัดกิจกรรม 'We Walk…เดินมิตรภาพ' เดินเท้ารณรงค์เป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 17 ก.พ.2561 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยังจ.ขอนแก่น เพื่อสื่อสารถึงความต้องการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นกิจกรรมโดยตลอด และต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารฟ้องร้องดำเนินคดี 8 ตัวแทนเครือข่ายฯ ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหานั้น

ล่าสุดวันนี้ (24 ม.ค.61) และวานนี้ (23 ม.ค.61) 5 องค์กรสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) รวมทั้งคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยุติการคุกคามและจำกัดเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นและการชุมนุมโดยสงบ ขบวนเดินมิตรภาพ ของเครือข่าย People GO Network และยุติการใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม รวมทั้งยุติการดำเนินคดีกับตั วแทนจากเครือข่ายฯ ทั้ง 8 คน โดยทันที

รายละเอียดแถลงการมีดังนี้ :

แถลงการณ์ ให้ยุติการคุกคามและจำกัดเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นและการชุมนุมโดยสงบ ขบวนเดิน wewalkมิตรภาพ ของเครือข่าย People GO Network

ตามที่เครือข่ายประชาชนในนาม People GO Network ได้จัดกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ” เดินเท้าจากมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึงจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561–17 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึ งปัญหาการจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร รัฐสวัสดิการและหลักประกันสุ ขภาพ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมการเดิน เครือข่ายเครือข่ายประชาชนในนาม People GO Network ได้ดำเนินการแจ้งการชุมนุ มสาธารณะต่อสถานีตำรวจภู ธรคลองหลวง ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ พยายามกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไม่ให้การดำเนินกิจกรรมเป็ นไปได้โดยง่าย โดยเฉพาะการที่เจ้าหน้าที่ผู้รั บแจ้งการชุมนุมได้มีหนังสือถึ งเครือข่ายประชาชนในนามPeople GO Network ระบุว่าการดำเนินกิจกรรมที่มี การจำหน่วยเสื้อ และการให้ประชาชนเข้าชื่อยกเลิ กประกาศ/คำสั่งคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าข่ายเป็นการชุมนุมทางการเมื อง จึงต้องไปขออนุญาต คสช. ก่อน

อย่างไรก็ดี ทางเครือข่ายประชาชนในนาม People GO Network ได้มีการทำหนังสือโต้แย้งหนังสื อของตำรวจไปทุกฉบับ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นการกระทำตามสิทธิเสรี ภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันที่จะจัดกิ จกรรมตามกำหนดการเดิมต่อไป โดยช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2561 เครือข่ายได้มารวมตัวกันที่วิ ทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ และมีตัวแทนเครือข่ายอ่ านคำประกาศก่อนออกเดิน แต่เมื่อเดินถึงประตู ทางออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กลับมีตำรวจประมาณ 200 คน ตั้งสิ่งกีดขวางและยืนขวางประตู เป็นแนวยาวไว้ไม่ให้ขบวนเดิ นออกไปสู่ถนนพหนโยธินได้ ซึ่งทางเครือข่ายฯ มีการเจรจา รวมทั้งพยายามเดินผ่านออกไปอยู่ เป็นระยะ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมให้ ขบวนของเครือข่ายฯ ออกสู่ถนนได้ แต่สุดท้ายก็มีตัวแทนเครือข่ ายจำนวนหนึ่งสามารถหลบเจ้าหน้ าที่ออกไปเดินได้ตามเจตนารมณ์ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่ มาของการออกหมายเรียกตัวแทนเครื อข่ายฯ 8 คน ประกอบด้วย นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นายอนุสรณ์ อุณโณ นายนิมิตร์ เทียนอุดม นายสมชาย กระจ่างแสง นางสาวแสงศิริ ตรีมรรคา นางนุชนารถ แท่นทอง และนายอุบล อยู่หว้า ซึ่งมาจากเครือข่ายรัฐสวัสดิ การและหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จากสถานีตำรวจภูธร คลองหลวงให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมหรื อชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากหัวหน้าคสช. เป็นความผิดตามคำสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ในวันที่ 28 มกราคม 2561 นี้

แม้ขบวน wewalk มิตรภาพจะออกไปเดินตามเจตนารมณ์ ได้ แต่ก็ถูกคุกคามทั้งทางตรงอยู่ ตลอดการเดินทาง เช่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่เข้าไปเรี ยกหาแกนนำตั้งแต่ยังไม่รุ่งสาง ตอนเช้ามีการตั้งด่านตรวจบั ตรประชาชนผู้ร่วมเดินและตรวจค้ นรถสวัสดิการ มีการนำตัวบุคคลที่อยู่ประจำรถ 4 คนไปควบคุมตัวไว้ที่ อบต. ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการสอบปากคำทั้ง 4 คนโดยไม่อนุญาตให้ทนายความเข้ าร่วม มีการให้ลงลายมือชื่อในบันทึ กคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน และให้ชี้ตัวตัวแทนเครือข่าย 8 คน ที่ต่อมาถูกหมายเรียกดังที่กล่ าวไปแล้ว และตลอดเส้นทางการเดินก็มี คนแปลกหน้าไม่บอกชื่อและที่มา ขับรถหลายคันติดตามขบวนเดิ นและมีการถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอขบวนเดินมิตรภาพอยู่ ตลอด นอกจากนี้ ยังมีการกดดันวัดที่ขบวนเดินมิ ตรภาพจะเข้าไปพัก จนหลายวัดขอให้ขบวนเดินไม่เข้ าไปพัก สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิ ดความลำบากและเป็นการสร้ างความหวาดกลัวให้กับประชาชนที่ จะใช้เสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อมาวันที่ 22 มกราคม 2561 เครือข่ายฯได้ยื่นฟ้องต่ อศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งให้ ระงับการกระทำดังกล่าวของเจ้ าหน้าที่ไว้แล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิ จารณาเพื่อมีคำสั่ งของศาลปกครองกลาง

องค์กรที่มีรายชื่อแนบท้ ายแถลงการณ์นี้ มีความห่วงกังวลต่ อการแทรกแซงการทำกิจกรรมของเครื อข่ายประชาชนในนาม People GO Network และดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่ ายประชาชนในนาม People GO Network เครือข่ายภาคประชาชนในนาม People Go ดังกล่าว และมีความเห็นว่า การดำเนินคดีดังกล่าวเป็ นการจงใจใช้กฎหมายเป็นเครื่องมื อในการจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้ นฐาน และปิดกั้นการมีส่วนร่วมในกิ จการสาธารณะของประชาชน ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมของเครือข่าย People GO Network Oเป็นการใช้สิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกและแสดงความคิ ดเห็น และเป็นการชุมนุมโดยสงบ ที่ได้รับถูกรับรองไว้ใน มาตรา 34 และ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะต้ องเป็นไปตามกฎหมายและจำเป็นแก่ สังคมประชาธิปไตย เพื่อผลประโยชน์ทางความมั่ นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสาธารณะ การสาธารณสุข ศีลธรรมอันดี การคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น และจากข้อเท็จจริง กิจกรรม We Walk…เดินมิตรภาพ ของเครือข่ายฯ People GOเป็นการเคลื่ อนไหวโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้ อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่างๆ อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจต่อสั งคมในวงกว้าง และยังมีความประสงค์จะทำให้เกิ ดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ เครือข่ายฯ เดินทางผ่านและประชาชนในบริ เวณอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายฯ ได้ทำตามขั้นตอนตามกฎหมาย โดยมีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ. 2558 แล้ว การที่เจ้าหน้าที่ตีความว่า กิจกรรมนี้เข้าข่ายเป็นการชุมนุ มทางการเมือง ขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ กระทบกระเทือนต่อสาระสำคั ญของเสรีภาพในการชุมนุมและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่ รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุ ดในการปกครองประเทศรับรองไว้

2. การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติ ธรรม เป็นเครื่องมือในการปิดกั้ นการใช้สิทธิเสรีภาพ ที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและการเมือง เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายหลั งจากการยึ ดอำนาจการปกครองประเทศของ คสช. โดย คสช.ได้ออกกฎหมายและบังคับใช้ กฎหมายที่มีลักษณะเป็ นไปตามอำเภอใจ ทำให้แทบทุกการเคลื่ อนไหวของประชาชนที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางที่ คสช. ต้องการกลายเป็นความผิด และเมื่อประชาชนถูกดำเนินคดี กระบวนการยุติธรรมกลับไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของประชาชน และตรวจสอบการใช้อำนาจของ คสช. ได้อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้การใช้ กฎหมายตามอำเภอใจในการปิดกั้ นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการปิดกั้นการมีส่วนร่ วมสาธารณะของประชาชนยังคงเกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่องอย่างแพร่หลาย

องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่ มีความเกี่ยวข้ องตรวจสอบและดำเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้โดยทันที

1. เรียกร้องให้กระบวนการยุติ ธรรมทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของประชาชน ตามหน้าที่ในพระราชบัญญัติการชุ มนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มิใช่เป็นอุปสรรคในการใช้สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุ มสาธารณะของประชาชน

2. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ.2558 คุ้มครอง อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้ชุมนุมตลอดการจัดกิ จกรรม ตามหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายดั งกล่าว

3. ให้ยุติการดำเนินคดีกับตั วแทนจากเครือข่ายประชาชน People Go Network ทั้ง 8 คน โดยทันที

4. ให้ยุติการนำคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 มาใช้เป็นเครื่องมือในการจำกั ดหรือปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการมีส่วนร่ วมและการตรวจสอบของประชาชนและเปิ ดให้มีพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้มากขึ้น

ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF)

แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)

เรื่อง เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐให้ยุติการใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม

ตามที่เครือข่ายประชาชนในนาม People GO Network ได้จัดกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ” ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2561–17 ก.พ. 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การ เกษตรหลักประกันสุขภาพ และการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยการเดินเท้าจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดขอนแก่น และแจ้งการชุมนุมเดินขบวนต่อ เจ้าพนักงาน ณ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ต่อมา วันที่ 21 มกราคม 2561 เจ้าหน้าตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ได้ออกหมายเรียกตัวแทนเครือข่าย People Go Network จำนวน 8 คน ให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจ ภูธรคลองหลวง ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นความผิดตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่3/2558 นั้น

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เห็นว่าการเดินมิตรภาพ มีเจตนารมณ์และเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ ร่วมกันสะท้อนปัญหา และทำความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง ถือเป็นการใช้เสรีภาพ ในการชุมนุมและเดินขบวนโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ในที่สาธารณะ เพื่อแสดงการคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันสุขภาพ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายการเกษตร และกฎหมายที่อาจขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อีกทั้งเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคี

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองการใช้เสรีภาพการชุมนุมและเดินขบวนดังกล่าว แต่ในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่รัฐได้พยายามขัดขวาง ข่มขู่ คุกคาม และตรวจค้นยานพาหนะของผู้ชุมนุม จนไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุมและเดินขบวนได้อย่างเต็มที่ โดยอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ซึ่งเป็นคำสั่งที่อาจขัดกับ มาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมไว้ จึงอาจเป็นการใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จึงขอเรียกร้อง ดังนี้

1.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยุติการใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่าย People Go Network ทั้ง 8 คน ทันที

2. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มครอง ดูแล และอำนวยความสะดวกต่อผู้ชุมนุมและเดินขบวน ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

3. ให้ศาลปกครองตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมที่สำคัญ ประการหนึ่งคือ การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบและถ่วงดุลโดยอำนาจฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระเสมอ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

23 มกราคม 2561