สวีเดนเรียกร้องปล่อยตัว 'กุ้ยหมินไห่' หลังถูกจีนลักพาตัวรอบสอง ขณะเดินทางไปตรวจสุขภาพ

Published on Thu, 2018-01-25 13:49

ทางการสวีเดนเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนขายหนังสือชื่อกุ้ยหมินไห่โดยทันที หลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ทางการจีนจับตัวไว้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่เขาเดินทางกลับจีนเพื่อตรวจสุขภาพพร้อมกับทูตยุโรป 2 อีกราย

25 ม.ค. 2561 กุ้ยหมินไห่เป็นคนเชื้อสายจีนสัญชาติสวีเดน เขาเป็นนักวิชาการและคนทำหนังสือที่เคยถูกลักพาตัวขณะเขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วถูกคุมขังโดยทางการจีนจนกระทั่งมีการปล่อยตัวเมื่อเดือน ต.ค. 2560 แต่เมื่อวันที 19 ม.ค. ที่ผ่านมา เขาก็ถูกลักพาตัวอีกครั้งโดยมีชายในชุดธรรมดา 10 คน ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับกุ้ยหมินไห่แล้วลากตัวเขาลงจากขบวนรถ ในขณะที่กุ้ยหมินไห่กำลังเดินทางจะไปตรวจสุขภาพพร้อมกับนักการทูตระดับสูงของสวีเดนอีก 2 ราย

ในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสวีเดน มาร์ก็อต วัลล์สตรอม ระบุว่า พวกเขาต้องการให้มีการปล่อยตัวพลเมืองของพวกเขาโดยทันที และเรียกร้องให้กุ้ยหมินไห่ได้มีโอกาสพบเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และทูตสวีเดน

วัลล์สตรอมระบุอีกว่าทางการสวีเดนมองเรื่องการกักขังกุ้ยหมินไห่เป็นเรื่องจริงจังโดยที่เขาอยู่ในช่วง "การเดินทางตามภารกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุล" รวมถึงทางการจีนไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนใดๆ ในการลักพาตัวเขาในรอบนี้เลย

นอกจากสวีเดนแล้ว เอกอัครราชทูตยุโรปประจำจีน ฮานส์ ดิตมาร์ ชไวซ์กุต ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมาเช่นกันว่าเขาต้องการให้มีการปล่อยตัวกุ้ยหมินไห่

วัลล์สตรอมยังปฏิเสธไม่เชื่อเรื่องที่จีนอ้างว่าลักพาตัวกุ้ยหมินไห่เพราะเจ้าหน้าที่สวีเดนทำผิดกฎหมายบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทำผิดกฎหมายอะไร โฆษกการต่างประเทศของจีนยังอ้างอีกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการทูต

ขณะที่วัลล์สตรอมกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กงสุลของสวีเดนกำลังทำหน้าที่ให้ความสะดวกกับพลเมืองสวีเดนคือกุ้ยหมินไห่ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐานนานาชาติทุกประการ อีกทั้งทางการจีนยังเคยให้คำมั่นกับพวกเขาก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วว่ากุ้ยหมินไห่เป็นอิสระแล้วหลังจากที่ต้องโทษครบวาระในข้อหาเกี่ยวกับความผิดด้านการจราจรและให้ทางการสวีเดนติดต่อกับพลเมืองของตัวเองได้อย่างอิสระ

กุ้ยหมินไห่เป็นคนที่ร่วมหุ้นส่วนขายหนังสือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้นำทางการเมืองระดับสูงของจีน ครั้งล่าสุดนี้เขาถูกลักพาตัวขณะกำลังเดินทางจากหนิงโปไปยังกรุงปักกิ่ง โดยที่แองเจลา ลูกสาวของเขาบอกว่ากุ้ยหมินไห่กำลังเดินทางไปตรวจร่างกายที่สถานทูตสวีเดนหลังจากที่มีความกังวลว่าเขาอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่น้อยคนจะเป็น แองเจลาบอกว่าการลักพาตัวในครั้งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย

เป็นครั้งที่สองแล้วที่กุ้ยหมินไห่ถูกลักพาตัวโดยทางการจีน ครั้งแรกเขาหายตัวไปขณะอยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะปรากฏตัวอีกครั้งในที่คุมขังของจีน แล้วก็มีการ "สารภาพ" ผ่านทางโทรทัศน์ของจีนซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการถูกบีบบังคับให้สารภาพ เมื่อปีที่แล้วกุ้ยหมินไห่อยู่ในสภาพที่เขาบอกว่า "เป็นอิสระครึ่งหนึ่ง" แม้จะถูกปล่อยตัวแล้วแต่ก็ยังถูกตามสอดแนมในช่วงที่อยู่ในหนิงโป

โกลบอลไทม์ซึ่งเป็นสื่อแท็บลอยด์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่ากุ้ยหมินไห่ "ถูกจับกุมโดยตำรวจ" ในกรณีล่าสุด และบทบรรณาธิการของพวกเขาก็กล่าวหาว่าสื่อตะวันตกเล่นข่าวเรื่องนี้ในแบบที่ "ขับเน้นอารมณ์จากสถานการณ์" มากเกินไป อีกทั้งยังระบุในทำนองว่าภายนอกไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับระบบตำรวจของจีน



เรียบเรียงจาก

Sweden calls on China to release detained bookseller Gui Minhai, The Guardian, 24-01-2018

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/24/sweden-calls-on-china-to-release-detained-bookseller-gui-minhai



ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Gui_Minhai