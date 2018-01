ประชาไทร่วมคว้ารางวัลดีเด่นสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชนจากแอมเนสตี้

Published on Thu, 2018-01-25 23:48

แอมเนสตี้ประกาศรางวัล 14 ชิ้นงาน สื่อฯเพื่อสิทธิมนุษยชน ประชาไทได้รางวัลดีเด่นสื่อออนไลน์ จากผลงาน Sex in Jails: เรื่องเซ็กซ์ในที่ลึก แต่ไม่ลับในเรือนจำชาย ประธานกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทย ระบุสื่อต้องได้การคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่ คุกคาม

ที่มาภาพจาก: Amnesty International Thailand

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 ที่ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดพิธิมอบรางวัล “สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ เป็นประธานในการมอบรางวัล

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ประธานกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทย กล่าวตอนหนึ่ง่ว่าสื่อมวลชนเปรียบเสมือน “ครู” ผู้ทำหน้าที่ในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน และในส่วนของแอมเนสตี้ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคาม

สำหรับปีนี้มีผลงานเข้ารอบทั้งหมด 14 ชิ้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งชิ้นงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

ประเภทข่าวและสารคดีข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลดีเด่น : “Too little, too late for Lahu traumatized by youth's killing” จาก หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัลชมเชย : “สิทธิคืนสัญชาติ คนไทยพลัดถิ่น จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์



ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

รางวัลดีเด่น : “อันวาร์ ปาตานี แม่น้ำจระเข้” จาก เว็บไซต์ the101.world

รางวัลดีเด่น : "Sex in Jails: เรื่องเซ็กซ์ในที่ลึก แต่ไม่ลับในเรือนจำชาย” จาก เว็บไซต์ประชาไท

รางวัลชมเชย : “ขอทาน AEC เขมรถึงพัทยา ไล่ล่านายหน้าค้ามนุษย์ ทารก 1 เดือนยังถูใช้หาเงิน” จาก เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

รางวัลชมเชย : “หนึ่งทริปกับดวงดาว” จาก เว็บไซต์ Detectteam

ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

รางวัลดีเด่น : “พลทหารถูกซ้อมเสียชีวิตในค่ายทหาร” จาก สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

รางวลชมเชย : “ลวนลาม เท่ากับคุกคามทางเพศ สิทธิสตรีที่เงียบงัน” จาก สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

รางวัลชมเชย : “โรฮิงญาคนไร้แผ่นดิน” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รางวัลชมเชย : “วิสามัญฆาตกรรมเยาวชนลาหู่” จาก สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

รางวัลชมเชย : “วิสามัญฆาตกรรมเยาวชนลาหู่ ”จาก สถานีโทรทัศน์ Spring News

รางวัลชมเชย : “รื้อชุมชนริมน้ำ ล้างวิถีชีวิต” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี



สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

รางวัลดีเด่น : “บ้านเรา กรรมสิทธิ์ใคร” รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชย : “ผ้าขาวเปื้อนเลือด” จาก รายการ Frontline สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี

รางวัลชมเชย : “เจ้า(ของ)ป่า” จาก รายการสารตั้งต้น สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี