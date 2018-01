ครบ 1 ปี 'วีแมนส์มาร์ช' ยืนหยัดต้าน 'ทรัมป์'

ประชาชนหลากหลายเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา ดาราฮอลลิวูด และกลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ความเท่าเทียมและความหลายหลายเพศสภาพออกมาแสดงพลังใน Women’s March ตามเมืองต่างๆ รวมทั้งที่นครลอสแอนเจลิส โดยเน้นการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นและมลรัฐในปีนี้

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ประชาชนในลอสแอนเจลิสและใกล้เคียง ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสังคม ถึงกว่า 700,000 คน ซึ่งมากกว่าปีก่อนถึงสองเท่า ตามเมืองต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา เช่น ชิคาโก มีผู้มาร่วมเดินถึง 300,000 และนิวยอร์ก 200,000 คน

Women’s March เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ประชาชนรวมตัวกันแสดงออกทางประชาธิปไตย หลังจากที่โดนัลด์​ ทรัมป์ เข้าพิธีสาบานตนและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งวัน

ครบรอบหนึ่งปีในวันนี้ ชาวอเมริกันออกมาแสดงพลังบนถนนกันอีกครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

ทางเมืองลอสแอนเจลิสได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยการเพิ่มรอบการบริการเพื่อรองรับผู้เดินทางมาชุมนุมในวันนี้ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจาก Pershing Square เวลา 9.00 น.

ผู้มาร่วมเดินขบวนแต่งกายในชุดสีชมพู และใส่หมวกถักไหมพรมสีชมพู หลากหลายเฉดสี มีหูแมวสองข้าง ซึ่งหมายความถึง pussycat* หรือผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีบางคนแต่งกายเป็นรูปอวัยวะของผู้หญิงที่ออกมาสู้กลับหากใครคิดจะล่วงเกิน

ผู้คนหลายวัย มีตั้งแต่เด็กเล็กๆ ไปจนถึงผู้สูงวัย นำแผ่นป้ายที่มีข้อความที่แสดงออกถึงประเด็นความเท่าเทียมในสังคม ไปจนถึงการล้อเลียนคำพูดและพฤติกรรมของประธานาธิบดีทรัมป์

ตัวอย่างข้อความที่ผู้นำคนมาแสดงในวันนี้คือ

พลังของผู้หญิงต่อต้านความเกลียดชัง ‘Make America Think Again’ ป้ายอื่นๆ ที่แสดงออกถึงอารมณ์ขันและความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น ป้าย #TimesUp #MeToo สนับสนุนกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศ

ในส่วนของป้ายล้อเลียน Shithole เป็นคำที่เห็นในการล้อเลียนบ่อยที่สุดในวันนี้ ซึ่งเป็นคำที่โดนัลด์ ทรัมป์ใช้ในการดูถูกประเทศบางประเทศ มีคนทำป้าย หน้าโดนัลด์ ทรัมป์ และเขียนคำว่า shithole ชี้ไปที่ปาก หรือทำป้าย รูปหน้าทรัมป์ในรูปแบบต่างๆ

ดาราฮอลลิวูดหลายคนมาร่วมงานในวันนี้ เช่น นาตาลี พอร์ตแมน, สการ์เลต โจแฮนสัน, ดรู แบรี่มอร์, อลิสซา มิลาโน เมื่อตอนเที่ยงวัน วิโอลา เดวิส ดาราผิวสี ที่เคยได้รับรางวัลออสการ์ และเอมมี่ส์ ขึ้นเวทีพูดกับผู้ที่มาชุมนุมในวันนี้เปิดเผยสถิติที่ผู้หญิงโดนล่วงละเมิดทางเพศว่า หนึ่งในห้าของเด็กผู้หญิง และหนึ่งในห้าของเด็กผู้ชายโดนข่มขืนก่อนอายุ 16 ปี และถ้าเป็นผู้หญิงผิวสีที่เคยโดนข่มขืนก่อนอายุ 16 ปี โอกาสที่จะโดนข่มขืนซ้ำมีมากถึง 66% และผู้หญิงที่อยู่ในธุรกิจการลักลอบค้าประเวณีเป็นผู้หญิงผิวสีที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือฐานะยากจน ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจที่มีมูลค่าพันล้านเหรียญ และเธอตั้งคำถามว่าเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าธุรกิจได้อย่างไร

เธอกล่าวว่าวันนี้เธอมาพูดเรื่องนี้ ไม่ใช่เพราะเธอพูดเพื่อกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อ #MeToo แต่เธอเป็นคนที่เคยโดนกระทำ และวันนี้เธอออกมาพูดเพราะเธอเคยโดนกระทำ แต่เวลานี้ที่เธอหยิบเรื่องนี้มาพูดเธอรู้ว่ายังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ยังคงเงียบเฉย

นอกจากนี้ ดาราฮอลีวูดชื่อดัง นาตาลี พอร์ตแมน โพสต์ภาพที่เธอใส่หมวก มีข้อความ Make America Gay Again

เธอเล่าประสบการณ์ของเธอที่อยู่ในวงการฮอลลิวูดมาตั้งแต่เด็กและได้ประสบกับ sexual terrorism หรือการก่อการร้ายทางเพศ เมื่อภาพยนตร์เรื่อง Leon the Professional ออกฉายขณะที่เธอ อายุ 13 มีแฟนภาพยนตร์ ส่งอีเมล บรรยายว่าจะข่มขืนเธอยังไง เหตุการณ์นั้นบอกเธอว่าสังคมคิดกับผู้หญิงอย่างไร และเธอคิดว่าการเปิดเผยหรือแต่งตัวของเธออาจจะทำให้เธอไม่ปลอดภัย ทำให้เธอเลือกที่จะปกปิดร่างกายหรือนำเสนอภาพตัวเองออกมาในแนวเด็กเรียน หรือไม่เซ็กซี่แทน

สการ์เลต โจแฮนสัน เล่าว่าตอนเธอได้เห็น #MeToo เธอนึกย้อนกลับไปถึงวัยเด็กและครั้งที่ผู้ชายเคยฉวยโอกาสกับเธอ ขณะที่เธอยังไม่รู้ว่าจะปฏิเสธหรือขัดขืนอย่างไร เธอหวังว่าการเคลื่อนไหวนี้จะทำให้ลูกสาวของเธอไม่ต้องเจอกับสิ่งที่เธอเคยเจอ

ขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอนเช้าวันนี้ (21 ม.ค.) ว่า “อากาศดีทั่วทั้งประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเรา เป็นวันดีที่ผู้หญิงจะออกมาเดิน ออกมาเดินฉลองความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึก รวมทั้งความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา อัตราว่างงานของผู้หญิงต่ำสุดในรอบ 18 ปี”

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018