ประชาชนจัดกิจกรรม We Walk เดินสวนลุมฯ ให้กำลังใจ 'เดินมิตรภาพ'

Published on Mon, 2018-01-29 00:06

ตำรวจ-ทหารติดตามกิจกรรมจนจบ ตามแผนจะจัดทุกวันอาทิตย์จนกว่าเดินมิตรภาพจะถึงขอนแก่น เหล่าผู้เข้าร่วมระบุ วันนี้ทิ้งเรื่องสี ทุกคนหลอมรวมมาให้กำลังใจการเดินมิตรภาพ และประเด็นทั้ง 4 ที่รณรงค์ การเดินคือการลงแรงสื่อสารในประเด็นที่ตอนนี้พูดยาก ข้อจำกัดเยอะ

เมื่อ 28 ม.ค. 2561 กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนจัดงานเดิน We Walk... สวนลุม ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อให้กำลังใจกลุ่มและร่วมรณรงค์กับกลุ่มประชาชนที่ทำกิจกรรม “เดินมิตรภาพ” ที่เดินรณรงค์ในประเด็นใหญ่ 4 ประเด็น ได้แก่ รัฐสวัสดิการ ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชุมชนและเสรีภาพ จากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.ขอนแก่น

การให้กำลังใจที่สวนลุมพินีมีคนร่วมเดินจำนวนราว 30-50 คน และจากนั้นก็ได้มีการกล่าวให้กำลังใจกลุ่มเดินมิตรภาพ ก่อนที่จะแยกย้าย ในงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จำนวนหนึ่งติดตามการทำกิจกรรมจนเสร็จสิ้น

ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโต้กลับ หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม We Walk กล่าวว่า “การเดินเป็นสัญลักษณ์ของการลงแรงเพื่อสื่อสารในสิ่งที่สถานการณ์ปรกติทำไม่ได้ ต่อให้คุณไปเช่าที่แพงๆ หรือระดมคนเยอะๆ ก็มีข้อจำกัดหมดเลย กลุ่ม People Go เลยลงเดินเพื่อยืดเวลาหลายๆ วันของการเดินที่เหนื่อยยาก ค่อยๆ สื่อสารประเด็นที่ไม่ได้ง่าย และไม่มีช่องทางในการพูดคุยมากนัก มันจึงเป็นการลงแรงของสามัญชนจริงๆ เราจึงมาอยู่ที่นี่ วันนี้ เพื่อสนับสนุนความพยายามสื่อสาร 4 ประเด็นหลัก ได้แก่เรื่องรัฐสวัสดิการ ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากการมีการเลือกตั้งที่เราต้องเรียกร้องให้โปร่งใส ยุติธรรม และเกิดขึ้นเร็วที่สุด การเดินของกลุ่ม People Go จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากคนตัวเล็กๆ พวกเราคนตัวเล็กๆ จึงมาแสดงพลัง และส่งกำลังใจให้เพื่อนของเราเดินทางไปจนสุดเส้นทางที่ขอนแก่น”

ธัชพงศ์ แกดำ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การมาเดินวันนี้เป็นการแสดงความสวยงามของวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และทุกคนมีความตั้งใจเดียวกันคือมาให้กำลังใจกลุ่มเดินมิตรภาพ

“มันเป็นความสวยงามของวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของเรา วันนี้เรามองข้ามความเป็นสี แต่เรามองที่ประเด็นเดียวกัน คือการเดินมิตรภาพและข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อของเพื่อนเรา มันเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะเรื่องหลักประกันสุขภาพ ถ้าสำเร็จ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกชนชั้น”

“การมากิจกรรมในวันนี้มาเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่กำลังเดิน และกำลังจะเป็นตัวแทนพวกเราบอกเล่าเรื่องราวให้สังคมได้รู้ว่า ปัญหาที่มันไม่ได้รับการแก้ไขมาอย่างยาวนานทั้ง 4 ข้อ มันถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย ประชาชนต้องลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน วันนี้เราไม่แบ่งแยก แต่เรามาหลอมรวมกัน”

“ผมว่าน่ารักดีครับ ทุกคนเก่งมาก น่ารัก เป็นไปด้วยคำว่ามิตรภาพจริงๆ ทุกคนเดินไปตามวิถีประชาชน มันอาจไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรมาก แต่มันหลอมรวมด้วยหัวใจเดียวกัน คือส่งใจให้เพื่อนที่กำลังเดินมิตรภาพกันอยู่” ธัชพงศ์กล่าว

“มาเดินเพื่อส่งกำลังใจให้เพื่อนเราที่ต่างจังหวัด เราเห็นว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพสำคัญมากที่สุด แต่ก่อนเป็นบัตรถ้วนหน้า ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด ตอนนี้เริ่มมีการร่วมจ่าย แต่ก่อนไปหาหมอ ยาทุกตัวไม่เสีย เดี๋ยวนี้ยาบางตัวมีร่วมจ่ายแล้ว” ผู้ร่วมกิจกรรมที่เดิมเป็นเกษตรกรที่ จ.อุบลราชธานี ตอนนี้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ กล่าว

หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมอีกคน ระบุว่า “เป็นกำลังใจให้คนที่โดนคดี ขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่าเราเป็นกำลังใจให้ทุกเวลาเหมือนกัน แต่ด้วยทหารมีอาวุธ ใช้กลยุทธ กลวิธีหลายอย่างทำให้เราเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวก แต่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ พวกเราก็น่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

กิจกรรม We Walk จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ โดยเวลาและสถานที่ของกิจกรรมครั้งต่อไปยังไม่มีประกาศออกมา

ในส่วนสถานการณ์ของกลุ่มเดินมิตรภาพล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค. กิจกรรม เดินมิตรภาพ โดยเครือข่าย People Go Network ได้เดิน 20 คนเป็นวันแรกหลังจากที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครอง ซึ่งก่อนหน้านี้กิจกรรมการเดินจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 คน โดยกิจกรรมได้มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ 6-7 คนขับรถติดตามเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด